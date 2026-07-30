5 νησιά που μπορείς να κλείσεις τώρα διακοπές και να πας τον Αύγουστο - Ευτυχώς, ο μαζικός τουρισμός δεν τα προτιμά

Σε αυτά τα ελληνικά νησιά θα απολαύσεις πιο ήρεμες παραλίες, αυθεντική ατμόσφαιρα και ταβέρνες χωρίς την ασφυκτική πίεση που συναντάς στους δημοφιλείς καλοκαιρινούς προορισμούς.

Αν έλεγες σε κάποιον, ότι υπάρχουν ελληνικά νησιά στα οποία μπορείς να κλείσεις σήμερα διακοπές - κυριολεκτικά σήμερα - και να πας μέσα στον Αύγουστο, το πιθανότερο είναι ότι θα γελούσε. Και εντάξει, με τα δεδομένα που έχουμε οι περισσότεροι στο μυαλό μας, αυτή θα ήταν μια λογική αντίδραση. Ωστόσο, η πραγματικότητα είναι λίγο διαφορετική. Ναι, στα δημοφιλή κυκλαδονήσια ή αντίστοιχα σε αυτά του Ιονίου είναι όντως από δύσκολο ως ακατόρθωτο να βρεις διαμονή για τον Αύγουστο τέλη Ιουλίου - εκτός κι αν είσαι διατεθειμένος να δώσεις το νεφρό σου. Ευτυχώς, τα ελληνικά νησιά που κατοικούνται είναι περίπου 120, συνεπώς επιλογές υπάρχουν.

Σε περίπτωση που ανήκεις στους ανθρώπους της «τελευταίας στιγμής» και δεν έχεις κανονίσει τίποτα για τις διακοπές του Αυγούστου, η παρακάτω λίστα είναι ένα μεγάλο δώρο από εμάς για εσένα. Υπάρχουν νησιά στο Αιγαίο, που μέχρι σήμερα καταφέρνουν να παραμένουν ανέγγιχτα από τον μαζικό τουρισμό, προστατεύοντας την ταυτότητά τους. Η τοποθεσία τους, ίσως, να αποτελεί και τον μοναδικό λόγο που το μεγαλύτερο ποσοστό των τουριστών δεν τα προτιμά και, εδώ που τα λέμε, καλύτερα για εμάς. Αν, λοιπόν, έστω και τελευταία στιγμή, θέλεις να επισκεφτείς ένα ελληνικό νησί αυτό το καλοκαίρι, βρήκαμε τα πιο ήσυχα - τουλάχιστον από θέμα τουρισμού - μέρη.

5 ελληνικά νησιά για ήσυχες διακοπές μακριά από τον αυξημένο τουρισμό

Χίος: Το νησί που συνδυάζει ιστορία, φύση και αυθεντικότητα

Η Χίος δεν χρειάστηκε ποτέ να βασιστεί στον μαζικό τουρισμό για να κερδίσει τους επισκέπτες της. Με πλούσια ιστορία, ξεχωριστή αρχιτεκτονική και μοναδικά τοπία, αποτελεί έναν προορισμό που προσφέρει αυθεντικές εμπειρίες ακόμη και μέσα στον Αύγουστο. Το σήμα κατατεθέν της είναι, φυσικά, η μαστίχα, η οποία παράγεται αποκλειστικά στο νότιο τμήμα του νησιού και έχει αναγνωριστεί από την UNESCO ως στοιχείο της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς.

Τα καλοδιατηρημένα Μαστιχοχώρια, όπως τα Μεστά και το Πυργί, μοιάζουν να έχουν μείνει αναλλοίωτα στον χρόνο, ενώ η Νέα Μονή, ένα από τα σημαντικότερα βυζαντινά μοναστήρια της Ελλάδας και Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, αποτελεί στάση που αξίζει να συμπεριληφθεί σε κάθε διαδρομή. Για βουτιές, τα Μαύρα Βόλια με τα χαρακτηριστικά μαύρα βότσαλα και η Βρουλίδια ξεχωρίζουν για τα καθαρά νερά και το ιδιαίτερο φυσικό τους τοπίο. Η Χίος απευθύνεται σε όσους θέλουν να γνωρίσουν ένα νησί με έντονη ταυτότητα, χωρίς τους ξέφρενους ρυθμούς των πιο πολυσύχναστων προορισμών.

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Λέσβος: Ένας προορισμός γεμάτος εικόνες, γεύσεις και αντιθέσεις

Η Λέσβος είναι από εκείνα τα νησιά που δύσκολα χωρούν σε λίγες μόνο ημέρες. Το μεγάλο της μέγεθος, η ποικιλία των τοπίων και η πλούσια πολιτιστική της κληρονομιά δημιουργούν έναν προορισμό που προσφέρει διαφορετικές εμπειρίες σε κάθε γωνιά του. Παρότι διαθέτει ανεπτυγμένες τουριστικές υποδομές, δεν συγκαταλέγεται στα νησιά που κατακλύζονται από τον μαζικό τουρισμό, γεγονός που επιτρέπει στον επισκέπτη να ανακαλύψει τον αυθεντικό της χαρακτήρα.

Ο Μόλυβος με το επιβλητικό κάστρο του, η γραφική Αγιάσος, το παραθαλάσσιο Πλωμάρι και η ιστορική Ερεσός αποκαλύπτουν διαφορετικές όψεις του νησιού, ενώ το Απολιθωμένο Δάσος, ένα από τα σημαντικότερα γεωλογικά μνημεία της Ευρώπης, αποτελεί εμπειρία που δεν συναντά κανείς εύκολα αλλού στην Ελλάδα. Στη Λέσβο, η γαστρονομία παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο, με εξαιρετικό ελαιόλαδο, παραδοσιακά τυριά, φρέσκα θαλασσινά και το περίφημο ούζο να συνοδεύουν κάθε γεύμα.

Ανάφη: Το κυκλαδίτικο νησί που εξακολουθεί να κινείται στους δικούς της ρυθμούς

Σε μικρή απόσταση από τη Σαντορίνη, η Ανάφη αποδεικνύει ότι οι Κυκλάδες εξακολουθούν να κρύβουν γωνιές όπου η ηρεμία κυριαρχεί. Το μικρό νησί έχει διατηρήσει την κυκλαδίτικη φυσιογνωμία του, με λευκά σπίτια, ηρεμία και έναν τρόπο ζωής που ακολουθεί πιο αργούς ρυθμούς.

Η Χώρα, χτισμένη αμφιθεατρικά πάνω στον λόφο, προσφέρει υπέροχη θέα στο Αιγαίο, ενώ οι παραλίες Κλεισίδι, Ρούκουνας και Άγιοι Ανάργυροι ξεχωρίζουν για τα πεντακάθαρα νερά τους. Όσοι αγαπούν την πεζοπορία μπορούν να ακολουθήσουν το μονοπάτι προς τον επιβλητικό Κάλαμο, έναν από τους μεγαλύτερους μονολιθικούς ασβεστολιθικούς βράχους της Μεσογείου. Η Ανάφη είναι ιδανική για ταξιδιώτες που επιλέγουν τις ήρεμες διακοπές, δίνοντας προτεραιότητα στη φύση και την αυθεντική φιλοξενία.

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Τήλος: Ένα μικρό νησί που επενδύει στη φύση και τη βιωσιμότητα

Η Τήλος μπορεί να είναι μικρή σε έκταση, όμως έχει καταφέρει να ξεχωρίσει για τη διαφορετική φιλοσοφία της απέναντι στον τουρισμό. Το νησί έχει αναπτύξει ένα μοντέλο που δίνει έμφαση στη βιωσιμότητα, την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και την ήπια ανάπτυξη, στοιχεία που εκτιμούν ιδιαίτερα όσοι αναζητούν χαλαρές διακοπές.

Το Μεγάλο Χωριό, χτισμένο στους πρόποδες του μεσαιωνικού κάστρου, διατηρεί τον παραδοσιακό του χαρακτήρα, ενώ τα Λιβάδια αποτελούν το κέντρο της καθημερινής ζωής του νησιού. Η παραλία Έριστος, με τη μεγάλη αμμουδιά και τα ρηχά νερά, είναι από τις πιο γνωστές των Δωδεκανήσων, ενώ το δίκτυο σηματοδοτημένων μονοπατιών οδηγεί σε απομονωμένες παραλίες, ξωκλήσια και σημεία με πανοραμική θέα. Η Τήλος αποδεικνύει ότι οι ήρεμες διακοπές μπορούν να συνδυαστούν με ποιοτικές εμπειρίες και σεβασμό στο περιβάλλον.

Λήμνος: Το νησί που εκπλήσσει ευχάριστα όσους το ανακαλύπτουν

Η Λήμνος συγκαταλέγεται στους πιο υποτιμημένους προορισμούς του Αιγαίου, παρότι διαθέτει όλα όσα χρειάζεται ένας ολοκληρωμένος καλοκαιρινός προορισμός: μεγάλες αμμώδεις παραλίες, σημαντικούς αρχαιολογικούς χώρους, όμορφα χωριά και μια γαστρονομική παράδοση που βασίζεται στα τοπικά προϊόντα.

Η Μύρινα, με το εντυπωσιακό βυζαντινό κάστρο που δεσπόζει πάνω από την πόλη, αποτελεί ιδανική αφετηρία για την εξερεύνηση του νησιού. Στην ανατολική πλευρά βρίσκεται ο αρχαιολογικός χώρος της Πολιόχνης, ενός από τους αρχαιότερους οργανωμένους οικισμούς της Ευρώπης, ενώ οι αμμοθίνες στις Κατάλακκες δημιουργούν ένα τοπίο που θυμίζει έρημο. Οι παραλίες Θάνος, Πλατύ και Κέρος προσφέρουν άπλετο χώρο και καθαρά νερά, ενώ η τοπική κουζίνα, με τα τυριά, το μέλι, τα κρασιά και τα ζυμαρικά φλωμάρια, αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της εμπειρίας. Η Λήμνος είναι ένας προορισμός που κερδίζει τον επισκέπτη χωρίς υπερβολές, μέσα από την απλότητα και τον αυθεντικό της χαρακτήρα.

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