TRAVEL

Η παραμυθένια πόλη που ψηφίστηκε ως ο καλύτερος προορισμός στην Ευρώπη για το 2026

JTeam

30 Ιουλίου 2026

Η παραμυθένια πόλη που ψηφίστηκε ως ο καλύτερος προορισμός στην Ευρώπη για το 2026
Unsplash/Giuseppe Mondì
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Μια πανέμορφη πόλη με μοναδική ατμόσφαιρα και αρχιτεκτονική ψηφίστηκε στα φετινά ταξιδιωτικά βραβεία του Travel + Leisure ως η καλύτερη στην Ευρώπη

Το διάσημο ταξιδιωτικό περιοδικό Travel + Leisure δημοσίευσε την ετήσια λίστα του με τις καλύτερες πόλεις στην Ευρώπη, σύμφωνα με τα βραβεία των αναγνωστών του (World’s Best Awards 2026). Περισσότεροι από 200.000 αναγνώστες συμμετείχαν φέτος στην έρευνα και ψήφισαν, μεταξύ άλλων, τις αγαπημένες τους πόλεις σε όλο τον κόσμο. Στην κορυφή της ευρωπαϊκής λίστας βρέθηκε μια πόλη-κόσμημα που θυμίζει υπαίθριο μουσείο.

Φλωρεντία: Ο τοπ προορισμός στην Ευρώπη για το 2026

Εδώ και πολλά χρόνια, η πρωτεύουσα της Τοσκάνης εντυπωσιάζει τους αναγνώστες του T+L με τους αναγεννησιακούς θησαυρούς της, τα υπέροχα ξενοδοχεία της και το νόστιμο φαγητό της. Για ακόμη μια χρονιά, η Φλωρεντία βρέθηκε στην πρώτη θέση της λίστας του διάσημου περιοδικού με τις καλύτερες πόλεις στην Ευρώπης, συγκεντρώνοντας βαθμολογία 89.48.

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