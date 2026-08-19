Το καφενείο στην ορεινή Αρκαδία που φτιάχνεις μόνος σου καφέ και πληρώνεις όσο θέλεις

Κρυμμένο στην καρδιά της ορεινής Αρκαδίας, υπάρχει ένα αυτοδιαχειριζόμενο καφενείο το οποίο παράγει ένα μοντέλο εναλλακτικού τουρισμού

Πλέον υπάρχουν καφέ για όλα τα γούστα. Gentrified, καφενεία, κυριλέ, «φραπεδομάγαζα», κλασσικά καφέ που μπορείς να τα βρεις σε κάθε γωνιά της Αθήνας και της χώρας. Όμως υπάρχει ένα καφέ που μπορείς να το βρεις μόνο στην ορεινή Αρκαδία και έχει ένα πολύ ιδιαίτερο χαρακτηριστικό - κάνεις τον καφέ σου μόνος σου.

Στην ορεινή Αρκαδία, στο χωριό Λάστα οι κάτοικοι είναι ελάχιστοι, ενώ υπάρχουν ένα καφενείο, κοντά στην εκκλησία του Αγίου Γεωργίου που μοιάζει σαν να έχει βγει από ελληνική ταινία.

Αυτό το αυτοδιαχειριζόμενο καφενείο, δεν έχει καφετζή, αλλά όλοι κάνουν τον καφέ τους μόνοι τους. Στον χώρο υπάρχουν όλα τα απαραίτητα σύνεργα και υλικά. Ωστόσο βασική υποχρέωση είναι να παραμείνει ο χώρος καθαρός και όπως ήταν τακτοποιημένος.

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