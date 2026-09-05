Sweat Jetting: Το νέο είδος τουρισμού που κερδίζει έδαφος

Ξεχάστε τη χαλάρωση στην ξαπλώστρα. Αυτή η νέα τάση θέλει τους ταξιδιώτες πιο δραστήριους.

Αρκετοί πιστεύουν μέχρι και σήμερα ότι το ιδανικό ταξίδι περιλαμβάνει ξύπνημα χωρίς ξυπνητήρι και χαλάρωση στην ξαπλώστρα ή περιήγηση στα αξιοθέατα. Το sweat jetting, η νέα ταξιδιωτική τάση που έχει κάνει δυναμική εμφάνιση τα τελευταία χρόνια, έρχεται να αλλάξει αυτή την εικόνα. Στην ουσία περιγράφει έναν τρόπο ταξιδιού στον οποίο η άσκηση, η περιπέτεια και η ευεξία δεν είναι απλώς μέρος των διακοπών, αλλά ο λόγος για τον οποίο οι ταξιδιώτες επιλέγουν έναν προορισμό. Η χαλάρωση και η εξερεύνηση μπορούν να συνδυαστούν πλέον με την άσκηση και την ευεξία.

Τι είναι το Sweat Jetting

Σύμφωνα με το Trendcast 2026 του Tripadvisor, οι ταξιδιώτες δεν σχεδιάζουν πλέον τα ταξίδια τους μόνο με βάση το πού θέλουν να πάνε, αλλά κυρίως με βάση το τι θέλουν να κάνουν εκεί. Τα στοιχεία αποκαλύπτουν ότι το fitness travel βρίσκεται σε άνοδο. Ο όρος «sweat jetting» προκύπτει από τον συνδυασμό των λέξεων sweat και jet-setting και περιγράφει ταξίδια στα οποία η φυσική δραστηριότητα βρίσκεται στο επίκεντρο της εμπειρίας.

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