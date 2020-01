5+1 πράγματα που ζητούν οι γυναίκες από τους άντρες

Tο 2020 μπήκε και ξεκίνησε μια νέα νέα δεκαετία. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι τα πάντα θα είναι διαφορετικά. Οι άνθρωποι φυσικά δεν θα σταματήσουν να έχουν ατέλειες.

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο δημιουργήθηκε και το hashtag η επισήμανση "What Women Don’t Want From Men", μια υπενθύμιση από τις γυναίκες για το τι να μην κάνουν οι άνδρες. Συγκεντρώσαμε μερικά από τα καλύτερα tweets με αυτό το hashtag που επιβεβαιώνουν ότι οι επιθυμίες των γυναικών, δεν έχουν καμία σχέση με αυτά που θέλουν οι άντρες. Δείτε στη gallery παρακάτω μερικά από τα πιο χαρακτηριστικά tweets γυναικών.

Πηγή φωτογραφιών: Bored Panda