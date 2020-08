"Βe anyone, be yourself": Το φωτογραφικό project που υμνεί τις ανθρώπινες ιδιαιτερότητες

Πέντε φωτογράφοι, οι Roman Pashkovsky, Sergey Sarakhanov, Daria Shramko, Ksenia Kargina και Taras Vorobets, πήραν μέρος στο απίστευτο φωτογραφικό project, με τίτλο: "Be anyone, be yourself". Γιατί πραγματικά, ο κάθε άνθρωπος μπορεί να είναι οποιοσδήποτε αρκεί να είναι ο εαυτός του!

Πάνω σε αυτή τη λογική στηρίζεται το ιδιαίτερο εγχείρημα, που γεννήθηκε στην Ουκρανία και υμνεί τις ανθρώπινες ιδιαιτερότητες. Με οδηγό τη γενναιότητα, οι παρακάτω ήρωες- θύματα προκαταλήψεων, ξεδιπλώνουν τη δική τους ξεχωριστή φύση, που αποκλίνει από τον όρο του "κανονικού", όπως προσλαμβάνεται από πολλούς, ως έννοια.

Από μια κοπέλα, που έχει μάθει να συνυπάρχει με τον HIV, μέχρι έναν άντρα που αποφάσισε να αλλάξει φύλο, οι παρακάτω μορφές ξεγυμνώνονται μπροστά στον φακό και περνούν ένα δυνατό μήνυμα! Ανεξαρτήτως φύλου, ηλικίας, εθνικότητας ή σεξουαλικού προσανατολισμού, "είναι ok να είσαι ο εαυτός σου"!

Πηγή φωτογραφιών: bud.lubym/ kurazh.kyiv