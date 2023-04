Designer's Cat: Βαπτιστικά ρούχα υψηλής αισθητικής & ποιότητας

Αν ψάχνεις βαπτιστικά σε πρωτότυπα σχέδια και υψηλή ποιότητα, τότε πρέπει να επισκεφθείς τα καταστήματα DESIGNER’S CAT. Επίλεξε το στυλ που προτιμάς ανάμεσα σε Κλασικό, Vintage, Μοντέρνο, Boho ή Ρομαντικό με την ποιότητα και την εγγύηση της DESIGNER'S CAT.

Έμπειροι άνθρωποι θα σε κατευθύνουν και θα σε βοηθήσουν να επιλέξεις το θέμα (concept) της δικής σου βάπτισης, στην συνέχεια μαζί θα σχεδιάσετε και θα συνδυάσετε όλα τα παρελκόμενα που απαιτούνται για το σπουδαίο αυτό γεγονός που συμβαίνει μια και μοναδική στιγμή για τον καθένα μας.

Στα καταστήματα Designer’s Cat θα βρεις την μεγαλύτερη συλλογή ΒΑΠΤΙΣΤΙΚΩΝ που υπάρχει στην Ελληνική αγορά σε σύνολα, παπούτσια και αξεσουάρ, όπως ρούχα, κουτιά, λαδόπανα, λαδοσέτ, μαρτυρικά κλπ. Πραγματικές δημιουργίες με πιστοποιημένα, υφάσματα, δαντέλες και πρώτες ύλες, από τους διασημότερους οίκους του εξωτερικού, σε τιμές για «κάθε προϋπολογισμό».

Επίσης θα εντυπωσιαστείς από την μεγάλη συλλογή σε παιδικά φορέματα για επίσημες στιγμές αλλά και για καθημερινό ντύσιμο για ηλικίες έως 16 ετών.

BEHIND EVERY GREAT DESIGN THERE IS A GREAT CAT

Τα προϊόντα DESIGNER’S CAT φέρουν την υπογραφή της σχεδιάστριας Αλεξάνδρας Πλατή. Ταξιδεύουν σε όλον τον κόσμο μέσα από ένα δίκτυο επιλεγμένων συνεργατών έχοντας μεγάλη αποδοχή σε New York, Moscow, Melbourne, Ευρώπη κλπ. Η Αλεξάνδρα Πλατή πήρε το πάθος της για τα ρούχα υψηλής ποιότητας και την αγάπη της για τα εκλεκτά υφάσματα και το μετέτρεψε στη δική της ετικέτα παιδικών ρούχων DESIGNER’S CAT. Η δημιουργικότητα και η αισθητική της καθιέρωσαν το brand ως μία από τις κορυφαίες και πιο πολυτελείς ετικέτες της παιδικής μόδας. Έμπνευσή της ήταν πάντα η αγάπη της για τα παιδιά.

Σχεδιάζονται και κατασκευάζονται εξολοκλήρου στο χέρι, καθώς και όλα τα αξεσουάρ που τα διακοσμούν, όπως λουλούδια, πλεκτά, πεταλούδες κλπ., για αυτό τα καθιστούν μοναδικά στην κατηγόρια τους. Είναι επιλογή της εταιρίας να κατασκευάζονται στην Ελλάδα από υπεύθυνα και έμπειρα ελληνικά χέρια.

Κλείσε τώρα ένα ραντεβού στο πλησιέστερο κατάστημα DESIGNER’S CAT – ΓΛΥΦΑΔΑ – ΚΗΦΙΣΙΑ - ΕΛΛΗΝΙΚΟ, ή επικοινώνησε με το τηλεφωνικό κέντρο της εταιρίας και επαγγελματίες συνεργάτες θα σε βοηθήσουν να κάνεις την επιλογή σου χωρίς ταλαιπωρία και άγχος.

Μπες στην επίσημη ιστοσελίδα designerscat.com και ανακάλυψε τις συλλογές και τις τάσεις της μόδας.

INFO

DESIGNER'S CAT

ΕΠΙΣΗΜΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ:

Γλυφάδα, Αγγ. Μεταξά 33, “FLORIDA MALL”,

166 74 - 210 8980170

Κηφισιά, Κολοκοτρώνη 9, 145 62,

210 8085969

Ελληνικό, Outlet-Show Room-Αγ. Παρασκευής 66Β

16777 – 210 9902190



email: [email protected]

Τηλ. +30 210 9902190

Fax. +30 210 8947633

Facebook

Instagram

