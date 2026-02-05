Εκεί όπου ο γάμος βρίσκει τον δικό του ορίζοντα

Γιατί ο γάμος δεν είναι απλώς μια ημέρα. Είναι μια εμπειρία που μένει και εδώ βρίσκει τον δικό της ορίζοντα.

Μόλις λίγα λεπτά από την Αθήνα, μέσα σε μια καταπράσινη έκταση 9 στρεμμάτων στο Κορωπί, το Κτήμα Ορίζοντες ξεδιπλώνεται σαν ένα φυσικό σκηνικό έτοιμο να υποδεχτεί τον πιο σημαντικό «ναι». Φοίνικες, νερά που κυλούν απαλά, καταρράκτες και η γραφική εκκλησία της Αγίας Μαρίνας συνθέτουν ένα τοπίο που μοιάζει να είναι βγαλμένο από κινηματογραφικό πλάνο.

Ο γάμος εδώ αποκτά ρυθμό και συναίσθημα!

Για ζευγάρια που αναζητούν μια πιο σύγχρονη ή χειμερινή αισθητική, η minimal κλειστή αίθουσα του Κτήματος προσφέρει κομψότητα, ζεστασιά και ευελιξία ιδανική για elegant wedding dinners και receptions με καθαρό design και χαρακτήρα.

Την εμπειρία ολοκληρώνει η γαστρονομική υπογραφή του Δειπνοσοφιστήριον, που έχει αναλάβει αποκλειστικά τη γευστική ταυτότητα του κτήματος. Με μενού σχεδιασμένα ειδικά για κάθε ζευγάρι, η ομάδα δημιουργεί γαστρονομικές προτάσεις που ξεπερνούν το κλασικό wedding catering. Σύγχρονες τεχνικές, ισορροπημένες γεύσεις και παρουσίαση που στέκεται αντάξια της στιγμής.

Από refined plated dinners μέχρι πιο relaxed sharing concepts, κάθε πιάτο λειτουργεί ως μέρος της εμπειρίας όχι απλώς ως συνοδεία της.

Το Κτήμα Ορίζοντες κοιτάζει προς το 2026 με μια ξεκάθαρη φιλοσοφία: γάμοι πιο προσωποποιημένοι, πιο βιωματικοί και πιο συνειδητοί. Modern boho αισθητική, έμφαση στη λεπτομέρεια, σεβασμός στο περιβάλλον και χώρος για να εκφραστεί η μοναδικότητα κάθε ζευγαριού.

Γιατί ο γάμος δεν είναι απλώς μια ημέρα.

Είναι μια εμπειρία που μένει και εδώ βρίσκει τον δικό της ορίζοντα.

Κτήμα Ορίζοντες

Αιγέως 13, Κορωπί

T: 210 9681421 | www.ktimaorizontes.gr

Με την υπογραφή του Δειπνοσοφιστήριον