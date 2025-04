Οι θεραπείες προσώπου και σώματος που κάθε μέλλουσα νύφη χρειάζεται

Μια λαμπερή νύφη έχει εμπιστευτεί από νωρίς στους καλύτερους την ομορφιά του προσώπου και του σώματός της.

Αν υπάρχει μια στιγμή στη ζωή μας που θέλουμε να δείχνουμε άψογες, αυτή είναι σίγουρα η μέρα του γάμου μας. Εκείνη τη μέρα είναι όλα τα φώτα στραμμένα πάνω μας και αναλογεί να είμαστε στα καλύτερα μας! Για να συμβεί αυτό, θα πρέπει να έχουμε ξεκινήσει από νωρίς μια στρατηγική που θα δώσει σε πρόσωπο και σώμα την ευκαιρία να λάμψουν. Και επειδή, λοιπόν, η σωστή προετοιμασία είναι το κλειδί, έχει μεγάλη σημασία να εμπιστευτούμε σε έμπειρα και εξειδικευμένα χέρια το πλάνο φροντίδας του εαυτού μας. Τα ιατρεία ALIAVITAmedicalaesthetics είναι ένας προορισμός που μπορεί να αγκαλιάσει ένα ολοκληρωμένο πλάνο αισθητικών και ιατρικών θεραπειών για τη μέλλουσα νύφη ώστε να μπορεί να απολαύσει αποτελέσματα σύσφιξης, αναζωογόνησης, λάμψης και μείωσης πόντων, πάντα εξατομικευμένα και με σεβασμό στην υγεία και την ομορφιά.









Θεραπείες για το πρόσωπο

Γνωρίζουμε πολύ καλά πως κανένα επαγγελματικό μακιγιάζ δεν δείχνει το ίδιο αν το ίδιο το πρόσωπό μας δεν είναι στα καλύτερά του. Για να γίνει αυτό θα πρέπει να έχουμε ξεκινήσει μια προετοιμασία που να επικεντρώνεται στη λάμψη, την αναζωογόνηση και τη διατήρηση της νεότητας, με εξειδικευμένες AliaVitaθεραπείες, ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.

Βαθύς καθαρισμός προσώπου με ατμό

Τρεις με τέσσερις μήνες πριν από τον γάμο μπορούμε να εμπιστευθούμε την πρώτη, βασική και πολύ σημαντική θεραπεία που είναι ο καθαρισμός. Με την συγκεκριμένη θεραπεία πετυχαίνουμε απομάκρυνση σμήγματος και αναζωογόνηση με βάση το πρωτόκολλο καθαρισμού της SOTHYS parisπου διαρκεί περίπου 2 ώρες και περιλαμβάνει ντεμακιγιάζ, peeling, ατμόλουτρο, διάνοιξη πόρων και εξαγωγή σμήγματος, καταπραϋντική ή ενυδατική μάσκα ανάλογα με τις ανάγκες του δέρματος και αντισηψία με υψίσυχνα ρεύματα. Οι διεσταλμένοι πόροι συρρικνώνονται, το δέρμα αναπνέει και αναζωογονείται, ενώ παράλληλα αποφεύγονται οι ερεθισμοί της επιδερμίδας και η διαφορά είναι ορατή από την πρώτη κιόλας εφαρμογή. https://aliavita.gr/vathis-katharismos/



Microdermabrasion με διαμάντι

Η Δερμοαπόξεση με Διαμάντι είναι μια σύγχρονη και ανώδυνη θεραπεία απολέπισης, που αναζωογονεί το δέρμα και προσφέρει εντυπωσιακή λάμψη.Η διαδικασία βασίζεται στη χρήση ειδικής κεφαλής με μικροσκοπικούς κρυστάλλους διαμαντιού, οι οποίοι απομακρύνουν απαλά τα νεκρά κύτταρα της επιδερμίδας. Παράλληλα, η τεχνολογία αναρρόφησης ενισχύει τη μικροκυκλοφορία και διεγείρει την παραγωγή κολλαγόνου, συμβάλλοντας στην ανανέωση της επιδερμίδας. Το δέρμα μετά τη θεραπεία είναι καθαρό, απαλλαγμένο από τα νεκρά κύτταρα, με καλύτερη υφή και ελαστικότητα και με εμφανή λείανση των λεπτών γραμμών, των ρυτίδων, των διχρωμιών και των σημαδιών ακμής. Το δέρμα είναι άμεσα πιο λαμπερό και αναζωογονημένο, χωρίς χρόνο αποθεραπείας και με εφέ φυσικού lifting, όπως ακριβώς το ονειρευόμαστε! https://aliavita.gr/dermoapoxesi-diamanti/









Μεσοθεραπεία προσώπου με PRP

Μια από τις πιο αγαπητές επιλογές με καταπληκτικά αποτελέσματα. Με τον όρο μεσοθεραπεία δεν περιγράφουμε ένα συγκεκριμένο είδος θεραπείας, αλλά μια τεχνική. Αναφέρεται στην έγχυση κάποιων ουσιών στο δέρμα ή κάτω από το δέρμα με πολλαπλές εγχύσεις. Ανάλογα με το τι εγχύεται, διαφέρει και το είδος της μεσοθεραπείας. Η συγκεκριμένη τεχνική έχει πολλαπλά οφέλη για την αναζωογόνηση του προσώπου, όπως μείωση των λεπτών γραμμών και των ρυτίδων σε πρόσωπο, λαιμό και στήθος, βελτίωση της υφής του δέρματος, επαναφοράτου χαμένου όγκου και της πληρότητας στις βυθισμένες περιοχές του προσώπου, αλλά και αντιμετώπιση των μαύρων κύκλων και του “ποδιού της χήνας”. Παράλληλα, προκύπτει και ελαχιστοποίηση της εμφάνισης ουλών ακμής ή άλλων ατελειών, καθώς και βαθιά ενυδάτωση και επιδερμική σύσφιξη που οδηγεί σε λαμπερή υγιή όψη και και αναγέννηση του δέρματος. Η PRP ξεχωρίζει από τις άλλες μεθόδους αναζωογόνησης γιατί είναι φυσική, με τη χρήση δικού μας αίματος που εξαλείφει τον κίνδυνο αλλεργιών ή παρενεργειών, είναι ασφαλής και πολύ αποτελεσματική, συνεχίζοντας να προσφέρει αποτελέσματα ακόμη και 18 μήνες μετά την πρώτη εφαρμογή. Το ιδανικό timing για τη μέλλουσα νύφη που θα επιλέξει τη συγκεκριμένη θεραπεία, είναι 3 μήνες πριν τον γάμο της. https://aliavita.gr/mesotherapeia-prosopou-prp/

Botox

Τοπολύ δημοφιλές Botox είναι ένα φάρμακο το οποίο υπάρχει εδώ και πάρα πολλά χρόνια και χρησιμοποιείται από ιατρούς πολλών διαφορετικών ειδικοτήτων και αφορά σε πολλές διαφορετικές διαδικασίες, αλλά σε ό,τι έχει να κάνει με την ομορφιά έχει την ιδιότητα να απενεργοποιεί τη λειτουργία του μυός για συγκεκριμένη χρονική περίοδο, χάρη στην έγχυση του μέσα στον μυ, η οποία σταματάει την σταματάει την έντονη σύσπαση, με αποτέλεσμα τη βελτίωση αφενός των ρυτίδων και αφετέρου την πρόληψη κατά της δημιουργίας νέων. Η πρόληψη οφείλεται στο ότι, όπως είναι ευνόητο, από τη στιγμή που δεν συσπάται ο μυς, δεν συνεχίζει να σχηματίζεται η ρυτίδα. https://aliavita.gr/botox/

Για τις μέλλουσες νύφες συστήνεται η εφαρμογή του 1 μήνα.

Fillers

Τα πολύ δημοφιλή fillers έχουν μπει δυναμικά στο παιχνίδι της προετοιμασίας της νύφης. Στα ιατρεία ALIAVITAmedicalaestheticsεφαρμόζεται το Profhilo, μια ενέσιμη θεραπεία βιο-αναμόρφωσης που καταπολεμά αποτελεσματικά τα σημάδια της γήρανσης, ειδικά την χαλάρωση του δέρματος. Αποτελείται από μια υψηλή συγκέντρωση υαλουρονικού οξέος (HA) που υπόσχεται ενυδάτωση, σφριγηλότητα και ελαστικότητα μέσα από μια καινοτόμα τεχνολογία που επιτρέπει την αργή απελευθέρωση των μορίων του. Διοχετεύεται μέσω μιας σειράς μικρο-ενέσεων σε συγκεκριμένες περιοχές του προσώπου, λαιμού ή του σώματος και μόλις εγχυθεί, διασπάται κάτω από το δέρμα, προκαλώντας την παραγωγή κολλαγόνου και ελαστίνης. Το αποτέλεσμα; Βελτίωση της υφής, σφριγηλότητα και συνολική ανανέωση. https://aliavita.gr/profhilo/



Θεραπείες για το σώμα

CRYO plus

Για τις μέλλουσες νύφες που θέλουν να αντιμετωπίσουν το τοπικό λίπος στην κοιλιά ή τους μηρούς για να έχουν ένα ακόμη πιο όμορφο αποτέλεσμα με το νυφικό τους, το CRYO plus είναι η ιδανική θεραπεία για να γίνει περίπου ένα τρίμηνο πριν το σπουδαίο γεγονός. Ειδικά οι γυναίκες που θέλουν να επιτύχουν ένα καλό αποτέλεσμα με μη επεμβατική διαδικασία, αντί της γνωστής λιποαναρρόφησης, έχουν βρει την τέλεια επιλογή για εκείνες. Η θεραπευτική προσέγγιση του CRYO plus επιτυγχάνεται με συνδυασμό των μη επεμβατικών διαδικασιών της cryolipolysis και της ενέσιμης λιποδιάλυσης, κι έχει τρία διαδοχικά στάδια εφαρμογής:πρώτο στάδιο η εφαρμογή μιας συνεδρίας ειδικής μάλαξης της περιοχής με LPG Endermologie. για προετοιμασία, δεύτερο στάδιο η εφαρμογή της Cryolipolysis και τέλος το τρίτο στάδιο της ενέσιμης λιποδιάλυσης. Η θεραπεία δεν χρειάζεται αναισθησία, δεν αφήνει σημάδια, δεν χρειάζεται προετοιμασία και η μέλλουσα νύφη μπορεί να επιστρέψει αμέσως στο πρόγραμμά της. https://aliavita.gr/cryo-plus/







BodyContouringZIONIC

Το ZIONIC είναι η απόλυτη επιλογή για μη παρεμβαστική καταπολέμηση της κυτταρίτιδας και της χαλάρωσης, καθώς συνδυάζει δύο τεχνολογίες σε μία: ενεργό, βαθύ, περιστροφικό μασάζ και μονοπολική ραδιοσυχνότητα. Προσφέρει άμεσα ορατά αποτελέσματα σμίλευσης, αναδιαμόρφωσης, τόνωσης, μείωσης της κυτταρίτιδας, μείωσης πόντων και χαλάρωσης και προετοιμάζει τη γυναίκα για το πιο όμορφο σώμα που είχε ποτέ. Σε συνδυασμό με διατροφή και άσκηση, τα αποτελέσματα είναι μοναδικά και το νυφικό αγκαλιάζει με τρόπο μοναδικό το ανανεωμένο σώμα της ευτυχισμένης μέλλουσας νύφης. https://aliavita.gr/zionic/





Λίγες μέρες πριν τη μεγάλη μέρα

Το κλειδί είναι η σωστή στρατηγική και η συνέπεια. Με το σωστό πλάνο θεραπειών, κάθε νύφη μπορεί να λάμψει!Όσο πλησιάζει η μέρα του γάμου, η χαρά είναι μεγάλη και οι σωστές επιλογές θεραπειών έχουν δείξει τα αποτελέσματά τους. Για το τελικό touch-up τελικής ανανέωσης τα ιατρεία ALIAVITA προτείνουν λεμφικό μασάζ για μείωση κατακράτησης και αποτοξίνωση για το σώμα(https://aliavita.gr/lpg-endermologie-by-alliance/) καιliftboosterγια φωτεινή και ξεκούραστη επιδερμίδα για το πρόσωποhttps://aliavita.gr/lift-booster-prosopou/ .



Αυτές οι τελευταίες πινελιές θα φέρουν ένα μοναδικό αποτέλεσμα που θα ταιριάζει με τη λάμψη της πιο όμορφης μέρας!