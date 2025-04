Travel: 10 μέρη για να συνδυάσεις γάμο και μήνα του μέλιτος

Το απαραίτητο inspo για τις τοποθεσίες που μπορείς να επιλέξεις, βρίσκεται εδώ

Η ιδανική γαμήλια τελετή για κάθε ζευγάρι φαντάζει διαφορετική. Αλλά, τα τελευταία χρόνια πολλοί είναι εκείνοι που ονειρεύονται να παντρευτούν σε εξωτικά μέρη, σε τοπία βγαλμένα από παραμύθι που η κομψότητα εναρμονίζεται με τη φυσική ομορφιά. Στα wedding trends, βλέπουμε, πάντως, ότι δεν είναι λίγα τα ζευγάρια που επιλέγουν να παραμείνουν στον ίδιο προορισμό μετά τον γάμο τους και να συνδυάσουν αυτήν τη μέρα με τον μήνα του μέλιτος. Και μπορούμε να καταλάβουμε γιατί.

Το μόνο θέμα είναι ότι ένας γάμος στο εξωτερικό, δεν αποτελεί μια απλή υπόθεση. Είναι σημαντικό να υπάρχει συνεργασία με έναν επαγγελματία wedding planner που γνωρίζει καλά την κάθε τοποθεσία, έναν άνθρωπο που θα ξέρει να σε ενημερώσει και για τις νομικές απαιτήσεις, τα απαραίτητα έγγραφα και τις προθεσμίες που πρέπει να τηρηθούν. Εάν σκέφτεσαι να συνδυάσεις τον γάμο και τον μήνα του μέλιτος στην Ελλάδα, δεν υπάρχει κάτι για να ανησυχείς. Αλλά σε περίπτωση που θέλεις να κάνεις έναν γάμο στο εξωτερικό, οι προϋποθέσεις διαφέρουν από χώρα σε χώρα και μερικές φορές ακόμα και από πόλη σε πόλη, γι’ αυτό είναι απαραίτητο να ξεκινήσεις την προετοιμασία όσο νωρίτερα γίνεται.

Το απαραίτητο inspo για τις τοποθεσίες που μπορείς να επιλέξεις, βρίσκεται παρακάτω.

Προορισμοί στην Ελλάδα

Σκόπελος

Mamma Mia vibes και μποέμ γαμήλια τελετή δίπλα στο κύμα. Η Σκόπελος είναι ο ορισμός του φυσικού και του αυθόρμητου, οπότε είναι ο ιδανικός προορισμός για να φιλοξενήσει την ημέρα του γάμου σου και φυσικά για να περάσεις ένα out of the box honeymoon. Στη Σκόπελο θα βρεις όμορφα ξωκλήσια (όπως ο Άη Γιάννης στο Καστρί), πλούσια ιστορία και γαστρονομία που συνυπάρχουν αρμονικά. Το σκηνικό για τις υπέροχες αναμνήσεις σου, θα συμπληρώσουν τα γραφικά ταβερνάκια και τα ρομαντικά boutique ξενοδοχεία.

Σαντορίνη

Ποτέ δεν μας κάνει εντύπωση το γεγονός ότι η Σαντορίνη είναι συνεχώς μέσα στα trends τόσο ως destination wedding, όσο και μέρος για μήνα του μέλιτος. Η ρομαντική και ειδυλλιακή ατμόσφαιρά της, είναι αυτό που την κατατάσσει σε τέταρτο καλύτερο γαμήλιο προορισμό στον κόσμο. Τα ολόλευκα σπιτάκια της, τα γραφικά σοκάκια της, το ονειρικό ηλιοβασίλεμά της, δημιουργούν ένα μαγευτικό τοπίο για τον γάμο που δεν θα θέλεις να ξεχάσεις. Τα εκκλησάκια της, εκείνα με τους μπλε τρούλους που κοιτούν το ατελείωτο γαλάζιο της θάλασσας και οι πολυτελείς βίλες σε Οία, Φηρά, Ημεροβίγλι, προσφέρουν το τέλειο backdrop για αξέχαστες φωτογραφίες και για τον μήνα του μέλιτος.

Μονεμβασιά

Ονειρεύεσαι έναν γάμο βγαλμένο από παραμύθι; Η Μονεμβασιά, με την καστροπολιτεία της να στέκει αγέρωχη πάνω στα βράχια, είναι ο απόλυτος ρομαντικός προορισμός. Τα λιθόστρωτα σοκάκια, τα πέτρινα αρχοντικά της και η απέραντη θέα στο γαλάζιο του Μυρτώου Πελάγους συνθέτουν ένα σκηνικό γεμάτο μαγεία. Οι μικρές, γραφικές εκκλησίες που θα βρεις μέσα στα τείχη του κάστρου δημιουργούν την τέλεια ατμόσφαιρα για μια αξέχαστη γαμήλια τελετή, ενώ τα boutique ξενοδοχεία και οι πολυτελείς ξενώνες προσφέρουν ένα ονειρεμένο honeymoon.

Κέρκυρα

Αριστοκρατική κομψότητα και ρομαντισμός, σημαίνουν μόνο ένα πράγμα: Κέρκυρα. Αυτό το νησί των Επτανήσων με τις ενετικές επιρροές, τα αρχοντικά σπίτια και τις όμορφες πλακόστρωτες πλατείες, δημιουργεί ένα κινηματογραφικό σκηνικό για έναν γάμο γεμάτο κομψότητα. Η Παλιά Πόλη της Κέρκυρας έχει ανακηρυχθεί Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, οπότε εάν θέλεις ο γάμος σου να γράψει «ιστορία» μπορείς να επιλέξεις μια τελετή εκεί. Εάν επιθυμείς να συνδυάσεις και τον μήνα του μέλιτος, στην Κέρκυρα θα βρεις και υπέροχες βίλες, πολυτελή ξενοδοχεία ή εμβληματικούς χώρους για στιγμές χαλάρωσης.

Φολέγανδρος

Είναι ένα από τα πιο όμορφα νησιά των Κυκλάδων, έχει μια από τις πιο λατρεμένες Χώρες και είναι ο απόλυτος προορισμός για ζευγάρια που θέλουν να φιλοξενήσουν τον γάμο τους σε ένα ρομαντικό, ήσυχο και αυθεντικό κυκλαδίτικο νησί. Η εκκλησία της Παναγίας στη Φολέγανδρο, χτισμένη ψηλά σε έναν επιβλητικό βράχο με θέα το Αιγαίο, είναι από τα πιο εντυπωσιακά σημεία για μια γαμήλια τελετή. Όσο για honeymoon, αυτό μπορεί να περιλαμβάνει βόλτες στα γραφικά δρομάκια, ρομαντικά ηλιοβασιλέματα και βουτιές στις απομονωμένες παραλίες του νησιού.

Προορισμοί στο εξωτερικό

Τοσκάνη

Ιδανική τόσο για οινόφιλους όσο και για τους λάτρεις της φύσης, η Τοσκάνη είναι το απόλυτο όνειρο για κάθε νεόνυμφο (και μη). Με εύκολη πρόσβαση από τη Φλωρεντία, μπορείς να επιλέξεις είτε μια γαμήλια τελετή στην πόλη είτε σε ένα από τα παραδοσιακά χωριά της περιοχής. Η ύπαιθρος στη Τοσκάνη είναι γεμάτη με πανέμορφες βίλες, ιστορικά κάστρα και boutique θέρετρα που προσφέρουν απόλυτη ιδιωτικότητα και πολυτέλεια. Απέραντοι αμπελώνες, ελαιώνες και κυπαρίσσια δημιουργούν ένα σκηνικό απαράμιλλης ομορφιάς που μπορεί να αγκαλιάσει υπέροχα τη γαμήλια τελετή ή το honeymoon. Buon viaggio.

Μπαλί

Το Μπαλί είναι dream destination και ένας τους πιο εξωτικούς και ρομαντικούς προορισμούς για να γιορτάσεις με κάθε τρόπο την αγάπη σου. Η πιο ειδυλλιακή και αξέχαστη τελετή, εκεί μπορεί να γίνει πραγματικότητα. Τα πολυτελή θέρετρα στο Ubud και το Uluwatu δημιουργούν μια μαγευτική ατμόσφαιρα για ζευγάρια που θέλουν έναν γάμο με τροπική αισθητική. Όσο για το honeymoon, προσφέρει την τέλεια ισορροπία χαλάρωσης και περιπέτειας. Μην το σκέφτεσαι παραπάνω, απλώς κάντο.

Προβηγκία

Η Προβηγκία υπήρξε πηγή έμπνευσης για μερικούς από τους σπουδαιότερους καλλιτέχνες, και δεν είναι τυχαίο το γιατί: Τα ειδυλλιακά χωριά της, οι καταπράσινοι ελαιώνες, τα χωράφια λεβάντας, συνθέτουν ένα σκηνικό βγαλμένο από πίνακα ζωγραφικής. Για έναν ρομαντικό γάμο, αλλά και honeymoon, που συνδυάζουν την κομψότητα και τη φυσική ομορφιά, η Προβηγκία προσφέρει μαγευτικές τοποθεσίες, από αριστοκρατικά κάστρα μέχρι ειδυλλιακούς αμπελώνες. Εάν θέλεις να γιορτάσεις την αγάπη σου έναν επιβλητικό χώρο, το Château Sainte Roseline, ένα μοναστήρι του 12ου αιώνα που περιλαμβάνει και ένα γραφικό παρεκκλήσι καθώς και οινοποιείο, θα αποθεώσει αυτήν την ξεχωριστή μέρα.

Ντουμπρόβνικ

Η Κροατία έχει κερδίσει δημοτικότητα τα τελευταία χρόνια και το ενδιαφέρον για γάμους σε αυτήν τη μαγευτική χώρα έχει αυξηθεί σημαντικά. Είναι ηλιόλουστη, έχει «βαθιά» ιστορία, πλούσιο πολιτισμό και μετατρέπεται γρήγορα σε ευρωπαϊκό hotspot, με το Ντουμπρόβνικ να ξεχωρίζει ως ο απόλυτος ρομαντικός προορισμός για γαμήλιες τελετές και honeymoons. Ο συγκεκριμένος προορισμός, είναι ιδανικός εάν ονειρεύεσαι έναν παραμυθένιο γάμο σε ένα ιστορικό παλάτι ή σε έναν κήπο με θέα την Αδριατική Θάλασσα.

Ταϊλάνδη

Η καλύτερη εποχή για να ταξιδέψεις στην Ταϊλάνδη είναι από τον Νοέμβριο έως τον Ιανουάριο, οπότε εδώ μιλάμε για έναν προορισμό ιδανικό για χειμερινό γάμο. Από τις ειδυλλιακές ακτές του Phuket μέχρι την εξωτική ομορφιά του Ko Samui, η Ταϊλάνδη αποτελεί έναν από τους πιο αγαπημένους προορισμούς για ζευγάρια που ονειρεύονται να παντρευτούν στο εξωτερικό. Η εκλεκτή κουζίνα, τα μαγευτικά τοπία και η πλούσια πολιτιστική κληρονομιά της, είναι μερικοί από τους λόγους που θα σε πείσουν να ταξιδέψεις εκεί. Οι πολυτελείς βίλες και τα παραθαλάσσια resorts, από την άλλη, προσφέρουν all-inclusive εμπειρίες για ένα ονειρεμένο honeymoon.