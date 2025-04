Οι 10 πιο iconic σκηνές γάμου στο σινεμά: Aπό τον “Νονό” στο “Mamma mia”

Οι χολιγουντιανές ταινίες φταίνε άλλωστε που έχουμε θέσει τον πήχη τόσο ψηλά

Η τέλεση ενός -ή και περισσότερων- γάμων είναι συχνά το αποκορύφωμα μιας κλασικής ρομαντικής, αισθηματικής ταινίας, το απαραίτητο happy end, που καταλήγει στο happily ever after.

Υπάρχουν, βέβαια, ταινίες που έχουν στο κέντρο της πλοκής τους το γάμο (όπως π.χ. “Ο γάμος του καλύτερου μου φίλου” ή το “Mamma Mia”), οι οποίες ανήκουν στην κατηγορία των αποκαλούμενων “wedding movies”. Υπάρχουν, όμως, και ταινίες με πιο ευρεία θεματολογία και προσανατολισμούς, που έχουν να υπερηφανεύονται για εμβληματικές σκηνές γάμου, που άφησαν διαχρονικό στίγμα στον κινηματογράφο, ακόμα κι αν το μυστήριο δεν ολοκληρώθηκε ποτέ. Ας ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση για 10 από τις πιο iconic σκηνές γάμου της μεγάλης οθόνης.

Οι 10 πιο iconic σκηνές γάμου στο σινεμά

Κίμι και Μάικλ (Ο γάμος του καλύτερου μου φίλου, 1997)

ΟΚ, εδώ η κουμπάρα, Τζούλια Ρόμπερτς, έκανε ό,τι μπορούσε για να κλέψει την παράσταση, ακόμα και στο φινάλε, με τα γεμάτα συναίσθημα λόγια της.

Όμως η πανέμορφη τελετή αξίζει της ταλαιπωρίας που προηγήθηκε του μυστηρίου. Η Κάμερον Ντίαζ είναι μια νύφη βγαλμένη από παραμύθι, με μια έξωμη πριγκηπική λευκή τουαλέτα. Στη δεξίωση παράνυφες τραγουδούν “The Way You Look Tonight” και το ζευγάρι χορεύει τον πρώτο του χορό, χωρίς να ξεκολλά το βλέμμα του ενός από του άλλου.

Μπέλα και Έντουαρντ (The Twilight Saga: Breaking Dawn – Part 1, 2011)

Για τους φαν του ειδυλλίου μεταξύ της Μπέλα (Κρίστεν Στιούαρτ) και του αγαπημένου της βρικόλακα Έντουαρντ (Ρόμπερτ Πάτινσον), ο γάμος τους ήταν το ρομαντικό αποκορύφωμα ενός έρωτα, που νικά την αιωνιότητα.

Η πανέμορφη, ειδυλλιακή τοποθεσία, τα χιλιάδες λευκά άνθη, το φως, η μουσική και η μακρυμάνικη, με ανοιχτή πλάτη και δαντέλα δημιουργία της Carolina Herrera, που έντυσε τη νύφη, έδωσαν τον απαραίτητο τόνο επικού ρομάντζου σε μια σκηνή ονειρική, πρότυπο ρομαντικού γάμου στην εξοχή.

Μπεν και Ελέιν (Ο Πρωτάρης, 1967)

Εδώ δεν έχουμε μια ταινία, που ασχολείται μόνο με το ειδύλλιο μεταξύ ενός ωραίου και άπραγου νέου με τη σέξι μητέρα συμμαθήτριας, αλλά κι ένα φιλμ, που παρουσιάζει μια εμβληματική σκηνή ενός γάμου, που όχι απλώς δεν ολοκληρώθηκε, αλλά που προς τιμήν του happy ending, καταστράφηκε ολοσχερώς.

Όταν ο Ντάστιν Χόφμαν διέκοψε την ύστατη ώρα τον γάμο της αγαπημένης του Ελέιν, πλακώθηκε στις μπουνιές και απείλησε τους καλεσμένους με τον ξύλινο σταυρό, ώστε να καταφέρει να την κλέψει και να φύγουν χέρι χέρι με ένα παλιό λεωφορείο -σαν παλιά ελληνική ταινία- “έγραψε” ένα αλησμόνητο φινάλε, σε μια ταινία που σφράγισε την εποχή της.

Αραμίντα και Κόλιν (Crazy Rich Asians, 2018)

Με δεδομένο ότι έχουμε να κάνουμε με μια ρομαντική κωμωδία, με επίκεντρο μια εξαιρετικά πλούσια ασιατική οικογένεια, δεν είναι καθόλου έκπληξη ότι η γαμήλια σκηνή απλώς κόβει την ανάσα.

Όμορφα γυρισμένη, με ατμόσφαιρα ονειρική κι απίστευτη χλιδή, τρεχούμενα νερά με νούφαρα, κόκκινα φαναράκια, πεταλούδες και παιδάκια που σκορπούν ροδοπέταλα, ενώ ακούγεται το “Can’t stop falling in love”, θεωρείται μια από τις εντυπωσιακές γαμήλιες σκηνές στην ιστορία του κινηματογράφου.

Η εντυπωσιακή, υπέρλαμπρη, νυφική δημιουργία που φορά η Sonoya Mizuno είναι ουσιαστικά μια ολόσωμη φόρμα, σχεδιασμένη από τη Mary Vogt με μακριά ουρά και χιλιάδες κρύσταλλα Swarovski.

Χένρι και Κάρεν (Goodfellas, 1990)

Η μαεστρία της σκηνοθεσίας του Μάρτιν Σκορτσέζε, δημιουργεί στα “Καλά παιδιά” μια σκηνή γάμου αριστοτεχνικά “χορογραφημένη”. Που ξεκινά, από μια λιτή παραδοσιακή τελετή στο σαλόνι ενός σπιτιού, παρουσία ελάχιστων καλεσμένων και με ένα γύρισμα του φακού μετατρέπεται σε μια υπερστολισμένη γαμήλια εκδήλωση, μέσα σε μια αίθουσα φορτωμένη με πολυελαίους, καθρέφτες, κηροπήγια, περίτεχνη γαμήλια τούρτα και τουλάχιστον 200 καλεσμένους -που όλοι λέγονται Πολ και Πίτερ κι είναι παντρεμένοι με συζύγους, που τις λένε Μαρί.

Εδώ δεν έχει τόση σημασία το νυφικό ή το πέπλο της Λορέιν Μπράκο. Αυτό που κάνει τη σκηνή ξεχωριστή είναι η υποδειγματική σκηνοθεσία του Σκοτσέζε, που σε βάζει μέσα στο χώρο, σε ένα τραπέζι δίπλα στον Πολ, απέναντι από τον Πίτερ…





Κάρι και Mr Big (Sex and the City, 2008)

Ποιος μπορεί να ξεχάσει τη νυφική δημιουργία της Βίβιαν Γουέστγουντ, αλλά και το επιβλητικό, headpiece - πουλί, που φόρεσε η Κάρι Μπράντσο για να παντρευτεί -επιτέλους- τον αγαπημένο της σε ένα λαμπερό, στιλάτο, νεοϋρκέζικο γάμο;

Βεβαίως, μιλάμε για ένα γάμο που δεν έγινε, κατέληξε σε μια έξαλλη νύφη που κοπανάει με την ανθοδέσμη -και το πουλί στο κεφάλι- τον γαμπρό. Είχε, όμως, πολύ μεγαλύτερη επιρροή κι άφησε πιο σημαντικό στίγμα από αυτόν που τελικά έγινε -στο τέλος της ταινίας.

Το νυφικό της Κάρι Μπράντσο, που θεωρείται η επιτομή μιας νέας γενιάς κινηματογραφικών νυφικών, παραμένει στην ιστορία ως μια από τις πιο ξεχωριστές δημιουργίες υψηλής ραπτικής, που έχουν περάσει από το “Sex and the city”.

Μαρία και βαρώνος Φον Τραπ (Η μελωδία της ευτυχίας, 1965)

Όπως κι αν τον δεις, ο γάμος της Μαρίας στη “Μελωδία της ευτυχίας” είναι ένας από τους πιο παραμυθένιους κι εντυπωσιακούς γάμους του σινεμά.

Το πανέμορφο σκηνικό της Βασιλικής του Σεντ Μάικλ στο τουριστικό Μόντσε της Αυστρίας δίνει στην τελετή έναν επιβλητικό χαρακτήρα. Η Τζούλι Άντριους διασχίζει τον μακρύ διάδρομο με ένα εμβληματικό σατέν νυφικό και το μακρύ πέπλο να κυλά πίσω της, σε μια αλησμόνητη και μεγαλειώδη γαμήλια σκηνή.

Η Βασιλική του Μόντσε παραμένει μέχρι σήμερα ένα από τα πιο δημοφιλή αξιοθέατα της πόλης, καθώς εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες θέλουν να δουν από κοντά την Εκκλησία, όπου άλλαξαν τους όρκους τους η Μαρία και ο βαρώνος.

Ντόνα και Σαμ (Mamma Mia, 2008)

Για άλλο γάμο πήγαμε, σε άλλον καταλήξαμε. Όχι πως έχει σημασία ή μάλλον αυτό ακριβώς το twist είναι που κάνει ξεχωριστή τη γαμήλια σκηνή του απόλυτα διασκεδαστικού μιούζικαλ, που -αν υπήρχε- θα μπορούσε κάλλιστα να κερδίσει Όσκαρ πιο διασκεδαστικής ταινίας.

Η νύφη, δείχνει υπέροχη μέσα σε ένα νυφικό με αρχαιοελληνικές επιρροές, όμως με τις ευλογίες του γαμπρού ακυρώνει τον γάμο την ύστατη ώρα. Αλλά όπως λέει κι ο Πιρς Μπρόσναν, γονατίζοντας μπροστά στη μητέρα της νύφης, Μέριλ Στριπ “γιατί να αφήσουμε να πάει χαμένος ένας ωραίος γάμος;”. Η Μέριλ Στριπ δεν έχει παρά να πει -τραγουδιστά- “I do” στον έρωτα της ζωής της, στο τέλειο κλείσιμο μιας αξέχαστης βόλτας στο ελληνικό καλοκαίρι.

Τζούλιετ και Πίτερ (Love Actually, 2003)

Φτάνουμε στην πιο επιδραστική κινηματογραφική σκηνή γάμου του αιώνα, που έρχεται από μια από τις πλέον δημοφιλείς Χριστουγεννιάτικες ταινίες όλων των εποχών.

Κυρίαρχο στοιχείο της γαμήλιας τελετής του γάμου του Πίτερ και της Τζούλιετ, που βλέπουμε στην αρχή του “Love actually”, είναι η χαρά και η αγάπη που παρασύρουν καλεσμένους και θεατές, όταν ξεκινά η έκπληξη του κουμπάρου. Λίγο πριν την έξοδο των νεόνυμφων από την Εκκλησία, με την Κίρα Νάιτλι, εκθαμβωτική μέσα σε μια απλή, στολισμένη με φτερά, νυφική δημιουργία, μια χορωδία κάνει την εμφάνιση της τραγουδώντας το “All you need is love”, στο οποίο σταδιακά συμμετέχουν με τα όργανα τους και μουσικοί από τις θέσεις των καλεσμένων.

Η σκηνή ενέπνευσε τόσους γάμους, που η ιδέα της μουσικής έκπληξης μετατράπηκε σε ένα από τα πιο αναμενόμενα κλισέ. Ωστόσο, κάθε φορά που τη βλέπεις, είναι σχεδόν αδύνατο να μη χαμογελάσεις.

Αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι ότι ο σκηνοθέτης της, Ρίτσαρντ Κέρτις, πήρε την ιδέα από μια κηδεία της αληθινής ζωής, αυτή του δημιουργού των Μάπετς, Τζιμ Χένσον, τον Μάιο του 1990. Ο Χένσον είχε αφήσει οδηγίες για το πώς ήθελε την τελετή. Κανένας δεν θα φορούσε μαύρα, θα υπήρχε χαρούμενη μουσική και πολύχρωμες πεταλούδες. Η έκπληξη ήταν ότι στο κλείσιμο, πέντε από τους ερμηνευτές των Μάπετς, πήραν τις κούκλες κι άρχισαν να τραγουδούν το “Just One person”. Και κάπως έτσι γεννήθηκε η ιδέα, που στην αλλαγή του αιώνα έγινε μόδα για αμέτρητους γάμους.

Κόνι και Κάρλο (Ο Νονός, 1972)

Ο γάμος της κόρης του Ντον Κορλεόνε και η ανοιχτή δεξίωση που ακολούθησε στάθηκαν το ιδανικό ξεκίνημα για το κινηματογραφικό έπος του Φράνσις Φορντ Κόπολα.

Ο συγκεκριμένος γάμος έχει πολύ χορό και πολλή μουσική, παράλληλα με μια σύντομη γνωριμία με το ποιος είναι ο Βίτο Κορλεόνε και τι ακριβώς εννοεί όταν λέει “θα σου κάνω μια πρόταση, που δεν μπορείς να αρνηθείς”.

Ο Κόπολα χρησιμοποιεί την ατμόσφαιρα, το κέφι, τη χαρά ενός παραδοσιακού, ανοιχτού, σισιλιάνικου γάμου, για να συστήσει τους χαρακτήρες του και τις μεταξύ τους σχέσεις και να ορίσει το πλαίσιο και τους κανόνες του εγκληματικού κόσμου τους.

Αριστοτεχνικά δομημένη, με έντονη την αντίθεση ανάμεσα στο φως της γαμήλιας γιορτής και στο σκοτάδι του παρασκηνίου, η μεγάλη γαμήλια σκηνή του “Νονού” παραμένει αξεπέραστη.