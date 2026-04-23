Νέο GEORG JENSEN corner στο attica Citylink: Ο απόλυτος προορισμός δώρων!

Όταν θέλουμε το δώρο μας να έχει την πολυτέλεια και σημασία που του αξίζει, τότε ξέρουμε από πού πρέπει να το προμηθευτούμε!

Οι πιο σημαντικές στιγμές της ζωής μας συνοδεύονται από δώρα που μας χαρίζουν οι αγαπημένοι μας άνθρωποι και τα οποία μας ξυπνούν μετά από χρόνια τις πιο όμορφες αναμνήσεις. Μένουν μαζί μας για πάντα για να ζωντανέψουν τα συναισθήματα που νιώσαμε όταν τα κρατήσαμε στα χέρια μας. Γι’ αυτό και αξίζουν να είναι μοναδικά! Στο νέο corner GEORG JENSEN στο attica Citylink, αποκαλύπτεται ένας κόσμος σκανδιναβικής κομψότητας και υψηλής δεξιοτεχνίας. Εδώ θα βρούμε δημιουργίες που αναβαθμίζουν κάθε χώρο και προσθέτουν διαχρονική αξία σε κάθε σημαντική περίσταση.







GEORG JENSEN: ένας οίκος με ιστορία

Από το 1904, περισσότερο από έναν αιώνα, ο εμβληματικός οίκος υψηλής κοσμηματοποιίας και αργυροχοΐας, GEORG JENSEΝ αποτελεί σημείο αναφοράς στον σύγχρονο σχεδιασμό, συνδυάζοντας καινοτομία με παραδοσιακή δεξιοτεχνία. Κάθε δημιουργία φέρει την υπογραφή κορυφαίων σχεδιαστών και κατασκευάζεται με εξαιρετική φροντίδα, αποτελώντας ένα μικρό έργο τέχνης. Δεν είναι τυχαίο που ο οίκος αποτελεί την επιλογή της βασιλικής οικογένειας της Δανίας, αφού κάθε αντικείμενο ή κόσμημα είναι ένα σύγχρονο έργο τέχνης, όχι απλώς λειτουργικό, αλλά και πολύτιμο για μια ζωή. Ο ίδιος ο Georg Jensen δημιούργησε την ομώνυμη εταιρεία του στην Κοπεγχάγη και πέρασε τη μοναδικήτου τεχνική αρτιότητα από γενιά σε γενιά, φτάνοντας σήμερα να είναι γνωστά σε όλο το κόσμο.



Δώρα με υπογραφή

Μια υπέροχη επιλογή δώρων ξεκινάει για τον οίκο από τη συλλογή GeorgJensen Home που περιλαμβάνει προϊόντα dining & décor που συνδυάζουν αισθητική και λειτουργικότητα. Σαμπανιέρες, κανάτες, ποτήρια, δίσκοι, κηροπήγια, βάζα και πολλά ακόμη είδη κατασκευασμένα με παραδοσιακές τεχνικές και premium υλικά, όπως ανοξείδωτο ατσάλι με φινίρισμα καθρέφτη, ξύλο βελανιδιάς, δέρμα, μάρμαρο, πορσελάνη και φυσητό γυαλί αποτελούν εξαιρετικές προτάσεις δώρου για κάθε σπίτι. Ανάμεσά τους μπορεί κανείς να βρει το ιδανικό δώρο γάμου και να δώσει στο νέο ζευγάρι τη χαρά να έχει στο νέο του σπίτι ένα πανέμορφο αντικείμενο που θα γεμίζει με την ομορφιά του την κουζίνα ή το σαλόνι για πάντα.









Επίσης η ιδιαίτερη συλλογή του οίκου η FineSilverware ακολουθεί τα αυθεντικά σχέδια του ίδιου του ιδρυτή του οίκου, Georg Jensen, από φίνο καθαρό ασήμι 92.5% και 100% χειροποίητη κατασκευή και περιλαμβάνει ασημικά που αποτελούν πραγματικά κομψοτεχνήματα και μπορούν να γίνουν πολύ όμορφα δώρα. Το ίδιο ισχύει και για τις συλλογές κοσμημάτων από χρυσό18Κ, μασίφ ασήμι και πολύτιμους λίθους που ενώνουν τη διαχρονική πολυτέλεια με τον σύγχρονο σχεδιασμό.



Κάθε δώρο τυλίγεται με μοναδική τεχνική αμπαλάζ, όχι μόνο για να προστατεύσει το πολύτιμο αντικείμενο, αλλά και για να κάνει την εμπειρία του unboxing συναρπαστική. Εμπνευσμένη από τη Βασίλισσα Μαργαρίτα, αυτή η τεχνική επιτρέπει το άνοιγμα του δώρου με μία απλή κίνηση, διατηρώντας το περιτύλιγμα άθικτο — μια μικρή, κομψή λεπτομέρεια που κάνει τη διαφορά.







Στα καλύτερα corners του κόσμου

Ένας οίκος με τόσο μεγάλη ιστορία δε θα μπορούσε να μην βρίσκεται στις μεγαλύτερες πόλεις και στα πιο κομβικά εμπορικά σημεία. Γι’ αυτό, το νέο corner GEORG JENSEN εγκαινιάζεται στον 6o όροφο του attica Citylink για να χαρίσει την σκανδιναβική πολυτέλεια στην ελληνική αγορά και να διαμορφώσει το απόλυτο gifting destination στο κέντρο της Αθήνας. Στον τελευταίο όροφο του αγαπημένου μας πολυκαταστήματος αποτυπώνεται πλέον με μοναδικό τρόπο η κομψότητα και η αισθητική ενός διαχρονικού brand, προσφέροντας μια συναρπαστική εμπειρία αγορών και επιλογής των πιο συναρπαστικών δώρων για τις πιο σημαντικές στιγμές.







New:GEORG JENSEN Corner, Attica City Link (6οςόροφος)

Άλλα καταστήματα:

GEORG JENSEN Flagship Store @ Golden Hall (Ground floor), Λεωφ. Κηφισίας 37Α, Μαρούσι, τηλ. 210 6838521

GEORG JENSEN Premiere, Γρηγορίου Λαμπράκη 16, Γλυφάδα (εντός εμπορικού κέντρου ΠΡΕΜΙΕΡΑ), τηλ. 210 8985507

GEORG JENSEN Θεσσ/νίκη: Mediterranean Cosmos,,τηλ. 2310 477784

georgjensen.gr.


