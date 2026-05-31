5 μίνι σειρές να δεις (αν ξέμεινες στην Αθήνα για το τριήμερο)

Από τη νέα sci-fi σειρά των αδερφών Ντάφερ και τρυφερό ρομαντικό δράμα που συζητούν όλοι, μέχρι την κωμική αμερικανική σειρά, αυτές οι μίνι σειρές είναι άχαστες.

Αν αυτό το τριήμερο σε βρίσκει στην Αθήνα, τότε είναι ιδανική στιγμή για να χαλαρώσεις με μία από τις ακόλουθες μίνι σειρές. Γρήγορες, απολαυστικές και κατάλληλες για να σου κρατήσουν την καλύτερη συντροφιά. Από προτάσεις έχουμε τη νέα sci-fi σειρά των αδερφών Ντάφερ στο Netflix που φέρνει άρωμα Stranger Things, αλλά με πρωταγωνιστές ηλικιωμένους κατοίκους, καθώς και το αισθησιακό ρομαντικό δράμα που όλοι έχουν πάθει εμμονή, έχοντας σπάσει μάλιστα ρεκόρ τηλεθέασης στο Amazon Prime.

Αυτές οι 5 μίνι σειρές είναι must-watch

The Boroughs

Δεν είναι τυχαίο που αυτή η sci-fi σειρά βρίσκεται σε υψηλές θέσεις στο ελληνικό Top10 του Netflix, από την ημέρα που κυκλοφόρησε. Πίσω από την παραγωγή του The Boroughs βρίσκονται οι αδερφοί Ντάφερ, οι οποίοι δημιούργησαν μια νέα περιπέτεια παρόμοια με εκείνη του Stranger Things, με τη διαφορά πως εδώ έχουμε για κεντρικούς πρωταγωνιστές, ηλικιωμένους.

Η υπόθεση εκτυλίσσεται σε ένα πολυτελές συγκρότημα συνταξιούχων, στην έρημο του Νέου Μεξικό. Όταν αρχίζουν να λαμβάνουν χώρα μια σειρά περίεργων και ανεξήγητων γεγονότων, μια ομάδα παραγκωνισμένων ηλικιωμένων αντιλαμβάνεται πως πίσω από την τέλεια βιτρίνα του θερέτρου, κρύβεται μια υπερφυσική απειλή. Αυτή η απειλή κλέβει από τους κατοίκους το μοναδικό πράγμα που δεν έχουν σε αφθονία: τον χρόνο.

Off Campus

Δεν υπάρχει περίπτωση να μην έχει πάρει το μάτι σου κάπου το Off Campus του Amazon Prime. Νωρίτερα, μάλιστα, γράφαμε πως η σειρά έσπασε ρεκόρ τηλεθέασης στην πλατφόρμα. Η σειρά έχει πάρει ήδη το πράσινο φως για τη δεύτερη σεζόν, επομένως αν δεν έχεις παρακολουθήσει αυτό το αισθησιακό ρομαντικό δράμα, τώρα είναι η ευκαιρία σου.

Στην πρώτη σεζόν η Hannah Wells, φοιτήτρια κλασικής μουσικής, και ο Garrett Graham, αρχηγός της ομάδας χόκεϊ του Πανεπιστημίου Briar, καταστρώνουν ένα σχέδιο σύμφωνα με το οποίο προσποιούνται ότι είναι ζευγάρι, ώστε εκείνος να βελτιώσει τους βαθμούς του και εκείνη να τραβήξει την προσοχή ενός άλλου ατόμου. Καθώς η σεζόν εξελίσσεται, τα «ψεύτικα» συναισθήματά τους -όπως ήταν αναμενόμενο - γίνονται αληθινά και ξαφνικά η σχέση τους παύει να είναι απλώς μια παράσταση.

Widow’s Bay

Μια εξαιρετική μαύρη κωμωδία τρόμου από την Κέιτι Ντίπολντ, σε περιμένει στο Apple TV+. Με οκτώ επεισόδια ήδη διαθέσιμα και εν αναμονή ακόμα δύο, το Widow’s Bay είναι must-watch.

Η ιστορία διαδραματίζεται στο Widow’s Bay, μια γραφική αλλά απομονωμένη νησιωτική κωμόπολη στα ανοιχτά της Νέας Αγγλίας. Ο Τομ Λόφτις, ο κάπως ανασφαλής και σκεπτικιστής δήμαρχος της πόλης, είναι απελπισμένος να τονώσει την τοπική οικονομία και να μετατρέψει το νησί σε τουριστικό προορισμό. Όμως οι ντόπιοι προκατειλημμένοι και επιμένουν ότι το νησί είναι καταραμένο. Αν και ο Τομ τους αγνοεί και καταφέρνει να φέρει τους πρώτους τουρίστες, γρήγορα συνειδητοποιεί ότι οι αστικοί θρύλοι και οι ιστορίες για φαντάσματα είναι πέρα για πέρα αληθινές.

The Testaments

Η σειρά έχει κυκλοφορήσει εδώ και κάμποσο καιρό στο Disney+, αλλά τώρα μπορείς να τη δεις ολοκληρωμένη αφού όλα τα επεισόδια έχουν γίνει διαθέσιμα. Το Testaments βασίζεται στο ομώνυμο μυθιστόρημα της Margaret Atwood και αποτελεί μια δραματική ιστορία ενηλικίωσης.

Η σειρά ακολουθεί δύο έφηβες, την υπάκουη και ευσεβή, Άγκνες Μακένζι και τη νεοαφιχθείσα στη Γαλαάδ, Ντέιζι. Καθώς περιηγούνται στις χρυσοποίκιλτες αίθουσες της ελίτ προπαρασκευαστικής σχολής για μελλοντικές συζύγους, της Θείας Λίντια, ενός χώρου όπου η υπακοή επιβάλλεται βάναυσα και καλύπτεται από ιερό άλλοθι, ο δεσμός τους γίνεται ο καταλύτης που θα ανατρέψει το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον τους.

I Love LA

Απολαυστική κωμική σειρά στο HBO Max, για να περάσεις υπέροχα τις επόμενες δύο ημέρες. Έχει ανανεωθεί για δεύτερη σεζόν και πολύ ανυπομονούμε γι’αυτό.

Το I Love LA ακολουθεί τη Maia, μια φιλόδοξη κοπέλα στο Λος Άντζελες που πασχίζει να αναγνωριστεί η αξία της και να πάρει προαγωγή, δουλεύοντας ως βοηθός σε ένα πρακτορείο ταλέντων χωρίς δικούς της πελάτες. Η ζωή και η καριέρα της αναστατώνονται όταν επιστρέφει στην πόλη η Tallulah, η πρώην κολλητή της από το πανεπιστήμιο και νυν χαοτική influencer της Νέας Υόρκης. Η Maia αποφασίζει να την αναλάβει ως μάνατζερ για να εκτοξεύσει την καριέρα και των δύο. Γύρω τους κινείται μια εξαιρετικά φιλόδοξη παρέα φίλων, που προσπαθεί να ισορροπήσει ανάμεσα στην επιτυχία, τον έρωτα και την τοξική λάμψη του Χόλιγουντ.