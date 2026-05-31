Off Campus: Η σειρά που όλοι έχουν πάθει εμμονή, έσπασε ρεκόρ στο Amazon Prime

Και εννοείται έχει ήδη πάρει το πράσινο φως για δεύτερη σεζόν

Σίγουρα θα έχεις δει σε κάποια ανάρτηση στα social media για το Off Campus στο Amazon Prime. Μετά το Heated Rivalry του HBO Max, το Off Campus είναι εκείνο που οι χρήστες του TikTok εκθειάζουν. Χιλιάδες βίντεο έχουν δημοσιευτεί για το πρωταγωνιστικό δίδυμο και τις τρυφερές σκηνές τους. Εδώ, λοιπόν, δεν μιλάμε για μια απλή επιτυχία, αλλά για ένα ρεκόρ στην πλατφόρμα που δεν είχε δει ούτε με το The Summer I Turned Pretty, που εξίσου σημείωσε επιτυχία.

Το Off Campus αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες πρωτότυπες παραγωγές που έχει δημιουργήσει ποτέ η εταιρεία, όπως γράφει το Forbes. Η σειρά έφτασε τους 36 εκατομμύρια θεατές μέσα στις πρώτες 12 ημέρες από την κυκλοφορία της, ξεπερνώντας τα The Boys, το The Summer I Turned Pretty, Reacher και άλλες μεγάλες παραγωγές της Amazon.

Η επιτυχία αυτή σημαίνει πως το Off Campus έχει σίγουρα μέλλον. Η δεύτερη σεζόν ήδη πήρε το πράσινο φως και πιθανότατα θα κυκλοφορήσει σε περίπου έναν χρόνο. Η σειρά ακολουθεί μια δομή παρόμοια με εκείνη του Bridgerton, εστιάζοντας κάθε φορά σε διαφορετικά μέλη του βασικού καστ και στις ερωτικές τους ιστορίες, όπως είδαμε με τη Hannah και τον Garrett στην πρώτη σεζόν. Όπως φαίνεται, η δεύτερη σεζόν θα επικεντρωθεί στην Allie και τον Dean.

Γιατί το Off Campus κατέκτησε τους θεατές;

Όπως σημειώνει ο Guardian, η σειρά ξεχωρίζει γιατί είναι ταυτόχρονα αισθησιακή, τρυφερή και ειλικρινής. Δίνει βάθος στους χαρακτήρες, κάνοντάς τους πολυδιάστατους. Η απόκλιση του Off Campus από τα κλασικά ρομαντικά κλισέ είναι το μεγαλύτερό του πλεονέκτημα. Αντί να χειραγωγεί το κοινό της με έξι σεζόν γεμάτες αμφιβολίες του τύπου «θα είναι μαζί ή όχι;», ξεκαθαρίζει από την αρχή ότι οι δύο, κάθε φορά, πρωταγωνιστές, είναι προορισμένοι ο ένας για τον άλλον.

Στην πρώτη σεζόν η Hannah Wells, φοιτήτρια κλασικής μουσικής, και ο Garrett Graham, αρχηγός της ομάδας χόκεϊ του Πανεπιστημίου Briar, καταστρώνουν ένα σχέδιο σύμφωνα με το οποίο προσποιούνται ότι είναι ζευγάρι, ώστε εκείνος να βελτιώσει τους βαθμούς του και εκείνη να τραβήξει την προσοχή ενός άλλου ατόμου. Καθώς η σεζόν εξελίσσεται, τα «ψεύτικα» συναισθήματά τους -όπως ήταν αναμενόμενο - γίνονται αληθινά και ξαφνικά η σχέση τους παύει να είναι απλώς μια παράσταση.

Όπως καταλαβαίνεις, είναι μια σειρά για να χαλαρώσεις το Σαββατοκύριακο, αν αναζητάς αυτό το είδος. Το Off Campus στο πρώτο μυθιστόρημα από της σειρά της Ελ Κένεντι, The Deal.