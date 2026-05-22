Ξέρω ποια σειρά θα ξεκινήσεις αυτό το Σαββατοκύριακο - Ετοιμάσου για binge-watching

Το Netflix επιτέλους τη σειρά που περιμέναμε για χρόνια

Το ημερολόγιο έγραφε 2003, όταν μία νέα αμερικανική σειρά συστηνόταν στο κοινό. Η επιτυχία ήταν τέτοια που διήρκησε μέχρι το 2012, ρίχνοντας αυλαία μετά από 9 σεζόν και 187 επεισόδια. Ο λόγος για το One Tree Hill, ένα από τα πιο εμβληματικά εφηβικά δράματα που έχουμε δει ποτέ στην τηλεόραση.

Το One Tree Hill είναι η ιδανική σειρά για καλοκαιρινό binge-watching, αφού το Netflix το έφερε επιτέλους στη βιβλιοθήκη του. Πραγματικά δεν χρειάζεται να δεις τίποτε άλλο το επόμενο διάστημα. Για να καταλάβεις το μέγεθος της επιτυχίας (και του εθισμού), το πρώτο επεισόδιο το παρακολούθησαν 2,5 εκατομμύρια άνθρωποι. Ένα χαμηλό νούμερο μπροστά σε αυτό που ακολούθησε. Από το δεύτερο κιόλας επεισόδιο οι αριθμοί αυξήθηκαν: 3,3 εκατομμύρια συνολικά κατέγραψε.

Αυτό εξηγεί και γιατί πολλοί ανυπομονούσαν να δουν τη σειρά στο Netflix.

Τι θα δεις στο One Tree Hill

Η ιστορία διαδραματίζεται σε μια μικρή, φανταστική πόλη της Βόρειας Καρολίνας, το Tree Hill. Στο επίκεντρο βρίσκονται δύο ετεροθαλή αδέρφια, ο Λούκας και ο Νέιθαν. Αν και μοιράζονται τον ίδιο πατέρα, μεγάλωσαν σε τελείως διαφορετικούς κόσμους. Η μεταξύ τους δυναμική έρχεται σε σύγκρουση, όταν ο πρώτος μπαίνει στην ίδια σχολική ομάδα μπάσκετ. Η κόντρα μεταξύ τους, όμως, δεν παραμένει μόνο στο παρκέ, αλλά μεταφέρεται και στην προσωπική τους ζωή.

Ακριβώς επειδή πρόκειται για teen drama, δεν λείπουν τα ερωτικά μπερδέματα, τα οικογενειακά μυστικά και οι αντιπαλότητες. Για την ακρίβεια, το One Tree Hill διεισδύει αρκετά στο δράμα - καταπιάνεται δηλαδή με αρκετά σοβαρά ζητήματα.

Το πολύ καλό που συνέβη με αυτή τη σειρά, είναι πως μετά την 4η σεζόν, έγινε ένα άλμα τεσσάρων χρόνων. Δεν βλέπουμε δηλαδή τους πρωταγωνιστές ως φοιτητές, αλλά ως ενήλικες που προσπαθούν να επιβιώσουν, να χτίσουν καριέρες και να ξεπεράσουν τα όποια εμπόδια.

Αν λοιπόν ψάχνεις ποια σειρά να ξεκινήσεις το Σαββατοκύριακο στο Netflix, το One Tree Hill ας είναι η μοναδική επιλογή σου.