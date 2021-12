O πλανήτης κινδυνεύει: 6 ντοκιμαντέρ για την κλιματική αλλαγή που πρέπει να δείτε

Εδώ και μέρες η φωτιά καίει κάθε ίχνος πράσινου. Η φύση που είχαμε την τύχη να γνωρίσουμε, για τις επόμενες γενιές θα βρίσκεται μόνο σε φωτογραφίες. Τα μέρη στα οποία άλλοτε έπαιζαν παιδιά, πήγαιναν νέοι και οικογένειες, είναι πλέον στάχτη. Ο πλανήτης εκπέμπει SOS και ήρθε η ώρα να τον ακούσουμε.

Η κλιματική αλλαγή μας αφορά όλους. Ήρθε η ώρα να κοιτάξουμε την αλήθεια στα μάτια, να ενημερωθούμε και να γίνουμε καλύτεροι. Μέσα από τα παρακάτω ντοκιμαντέρ, ίσως προβληματιστούμε κι αποφασίσουμε να αλλάξουμε - να αλλάξουμε σήμρα, γιατί αύριο θα είναι αργά. Για να σώσουμε ό, τι μπορούμε, όσο ακόμα προλαβαίνουμε

Our Planet

H εξαιρετική αυτή σειρά του 2019 εξερευνά τα οικοσυστήματα της Γης και τα είδη ζωής που φιλοξενούν, εξηγεί πώς ακριβώς επηρεάζονται από την υπερθέρμανση του πλανήτη και το επίπεδο της θάλασσας που όλο ανεβαίνει. Μέσα σε 8 μόλις επεισόδια, θα βρεθούμε σε παγωμένα τοπία, ζούγκλες, δάση, παράκτιες περιοχές και κοραλλιογενείς υφάλους, ερήμους και πεδιάδες. Θα φτάσουμε στα βάθη του ωκεανού και θα παρατηρήσουμε τη θαλάσσια χλωρίδα και πανίδα που υποφέρει.

«Ό, τι κάνουμε στις επόμενες δύο δεκαετίες θα είναι καθοριστικό για το μέλλον μας στη Γη», τονίζει ο Sir David Attenborough.

Με εικόνες που «κόβουν την ανάσα», θα αρχίσουμε να αλλάζουμε συμπεριφορά απέναντι στον πλανήτη.

Lowland Kids

Ένα νησάκι στην ακτή της Λουιζιάνα αναμένεται να εξαφανιστεί ολοκληρωτικά κάποια μέρα, εξαιτίας της στάθμης της θάλασσας που όλο και ανεβαίνει. Η 20λεπτη αυτή ταινία μικρού μήκους μας συστήνει τον Howard και την Juliette, δύο έφηβα αδέλφια που μεγάλωσαν στο μέρος αυτό και πρόκειται να γίνουν οι πρώτοι Αμερικανοί πρόσφυγες εξαιτίας της κλιματική αλλαγής.

Chasing Coral

Οι κοραλλιογενείς ύφαλοι είναι υπό εξαφάνιση. Η λεύκανσή τους είναι μία από τις πιο καταστροφικές συνέπειες της κλιματικής αλλαγής και έχουμε την ευκαιρία να μάθουμε περισσότερα για εκείνη χάρη στο ντοκιμαντέρ αυτό. Μία ομάδα βιολόγων, δυτών και φωτογράφων μελετά το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί, υπολογίζει τις μελλοντικές του συνέπειες κι εξηγεί πώς προκλήθηκε.

Climate Change: The Facts

To ντοκιμαντέρ αυτό του BBC δε θα μπορούσε να εξηγεί την κατάσταση πιο άμεσα. Ο Sir David Attenborough αναλύει την κλιματική αλλαγή με κορυφαίους περιβαλλοντολόγους, ενώ του μιλούν ακτιβιστές όπως η Greta Thunberg.

Σύμφωνα με την ταινία, το 8% των ειδών του πλανήτη είναι υπό εξαφάνιση εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής. Τονίζει πως η διαρκώς αυξανόμενη θερμοκρασία του πλανήτη επηρεάζει άμεσα τη χλωρίδα – από την οποία η πανίδα τρέφεται.

Αναφέρεται σε πυρκαγιές όπως την καταστροφική της 23ης Ιουλίου 2018 στο Μάτι κι εξηγεί γιατί αποτελούν άμεση συνέπεια της περιβαλλοντικής κρίσης.

How to Let Go of the World and Love All the Things Climate Can’t Change

Αυτή η ταινία είναι ιδανική για όποιον θέλει να δει «ωμά» τις αιτίες και τα αποτελέσματα της κλιματικής αλλαγής. Πρόκειται για ένα έργο που προκαλεί θλίψη.

Ο υποψήφιος για Όσκαρ Josh Fox μιλά με επιστήμονες και ακαδημαϊκούς, ζητώντας από όλους να του απαντήσουν σε μία ερώτηση. Τι θα συμβεί στους ανθρώπους όταν η βιομηχανική ανάπτυξη πιέσει τόσο τον πολιτισμό, από τις παράκτιες περιοχές που απειλούνται από τη στάθμη της θάλασσας που όλο κι ανεβαίνει, μέχρι τα μέρη που πλήττονται από ακραία καιρικά φαινόμενα όπως ξηρασία, τυφώνες, ανεμοστρόβιλους και πυρκαγιές;

Before the Flood

Ο Leonardo DiCaprio χρησιμοποίησε τη δημοτικότητά του με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και, σε συνεργασία με το National Geographic, κυκλοφόρησε μία ταινία ώστε κανείς μας να μην μπορεί να πει «δεν ήξερα», για το ζήτημα της κλιματικής αλλαγής.

Tο έργο που κυκλοφόρησε το 2016 αποτυπώνει με τον πιο δυνατό τρόπο πώς η ανθρωπότητα κατέστρεψε το περιβάλλον. Ο ηθοποιός πέρασε δύο χρόνια ταξιδεύοντας και έφερε στο φως την καταστροφή της φύσης, τις τεράστιες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα, την άγρια φύση που υποφέρει. Μίλησε με παγκόσμιους ηγέτες, ανάμεσά τους ο Barack Obama, ακτιβιστές όπως η Greta Thunberg και ανθρώπους της Εκκλησίας, σαν τον Πάπα Φραγκίσκο.

