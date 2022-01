Έρημος Atacama: Εκεί που η γρήγορη μόδα πηγαίνει για να πεθάνει

Η έρημος που, δικαίως, έχει το ψευδώνυμο «νεκροταφείο ρούχων»

Η έρημος Atacama στη Χιλή θα μπορούσε να ονομαστεί «νεκροταφείο ρούχων». Είναι ένας χαρακτηρισμός που κερδίζει επάξια, αφού εκεί βρίσκονται 100 χιλιάδες τόνοι παλτό, παντελονιών, πουκαμίσων – και οτιδήποτε άλλου μπορούμε να φανταστούμε, από κάλτσες κι εσώρουχα, μέχρι βραδινές τουαλέτες. Πολλά, έχουν ακόμη την ετικέτα επάνω. Άλλα, είναι απλά αφόρετα.

Πολύ κοντά, σε απόσταση 25 χιλιομέτρων, βρίσκεται η πόλη Iquique, στην οποία βρίσκεται το μεγάλο λιμάνι της χώρας. Μια περιοχή με ιδιαίτερα χαμηλή φορολογία, όπου τα εισαγόμενα προϊόντα πωλούνται σε εξαιρετικά χαμηλές τιμές. Περιβάλλεται από αμμολόφους, οι οποίοι έρχονται σε αντίθεση με τους ουρανοξύστες και τις απέραντες παραλίες.

Για να φτάσει κανείς λοιπόν στην Atacama, πρέπει να περάσει από την Iquique, να φτάσει στο Alto Hospicio όπου λειτουργούν κάποια εργοστάσια και να περπατήσουν – το μέρος δεν είναι προσβάσιμο με μέσα μεταφοράς. Εκεί γύρω ζουν στα όρια τις φτώχειας κυρίως μετανάστες από τη Βενεζουέλα.

Μέσα στην άμμο, λοιπόν, υπάρχει ένα ποτάμι – δεν έχει νερό, αλλά ρούχα. Όλα τους, από διεθνή brands - τζιν σαν καινούργια, αφόρετα sneakers, κάλτσες, εσώρουχα.

Η βιομηχανία της μόδας είναι μία από τις πιο καταστροφικές για τον πλανήτη. Ευθύνεται για το 10% των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα, τόσο εξαιτίας των εργοστασίων, όσο κι από τα προϊόντα που καταλήγουν σε χωματερές και χρειάζονται αιώνες μέχρι να αποσυντεθούν. Επειδή έχουμε μάθει να αγοράζουμε πολύ οικονομικά ρούχα και παπούτσια, δε διστάζουμε να τα πετάξουμε και να τα αντικαταστήσουμε με κάτι καινούργιο – κάθε εβδομάδα, κάθε μήνα – και γινόμαστε μέρος του προβλήματος.

Οι παρακάτω εικόνες, ίσως μας βοηθήσουν να αλλάξουμε προσέγγιση.

The fast-fashion concept, the mass-production of cheap and disposable clothing, has made the fashion industry one of the most polluting industries worldwide, just after oil and agriculture. pic.twitter.com/29HtiWashH