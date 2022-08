Η αγαπημένη στιλίστρια του TikTok αποκαλύπτει τη στρατηγική της για sustainable αγορές

Η Allison Bornstein αποκαλύπtει τις δύο καλύτερες μεθόδους της για βιώσιμες αγορές

Την ώρα που το TikTok μας λέει συχνά τι πρέπει να αγοράσουμε στη συνέχεια (σκεφτείτε τα Shein hauls και τα βίντεο που σας παροτρύνουν να αφήσετε ό,τι κάνετε και να πάτε στο Target), ο πιο βιώσιμος τρόπος για να ψωνίσετε είναι να μην ψωνίζετε καθόλου. Ωστόσο, καταλαβαίνουμε την έκρηξη ντοπαμίνης όταν φοράμε κάτι νέο και για να το διορθώσουμε, η στιλίστρια Allison Bornstein μας διδάσκει πώς να «ψωνίζουμε τις ίδιες μας τις ντουλάπες». Η Bornstein έχει δύο μεθόδους: μια που την αποκαλεί «βρες τις τρεις λέξεις σου» και μια άλλη που περιγράφει ως «fashion wellness».

Σύμφωνα με την Bornstein, όλοι, από την Emma Chamberlain μέχρι την Amal Clooney έχουν τρεις λέξεις που μπορούν να συνοψίσουν το στιλ τους και αυτές οι λέξεις μπορούν να σας βοηθήσουν να αγοράζετε λιγότερα, να φορέσετε ένα ρούχο της αισθητικής σας και να δείχνετε υπέροχες ταυτόχρονα. «Το να ψωνίσεις τη δική σου ντουλάπα ήταν μια απάντηση στην υπερκατανάλωση και την επιρροή των social media και των micro trends», λέει η Bornstein. «Βλέπουμε τόσα νέα και τόσες πολλές διαφορετικές τάσεις και αισθητικές στο Διαδίκτυο, και μετά κοιτάμε τη δική μας ντουλάπα και λέμε, λοιπόν, δεν το έχω αυτό. Το χρειάζομαι;»

Πρώτα, βρείτε τις τρεις λέξεις σας

Η πρώτη λέξη είναι αυτό που φοράτε όλη την ώρα, και αυτό μπορεί να είναι χρώμα, υφή ή σιλουέτα. «Αυτές τις αποκαλώ regulars». Στη συνέχεια, η Bornstein λέει ότι η δεύτερη λέξη είναι "φιλοδοξία". Για να τη βρείτε σκεφτείτε τι κοινό έχουν όλα τα fashion icons σας. Τέλος, η Bornstein λέει: «Μου αρέσει να σκέφτομαι την τρίτη λέξη περισσότερο σαν μια συναισθηματική λέξη» και θέλει να σκεφτείς πώς σε κάνει να αισθάνεσαι το ντύσιμό σου. Οι δικές τις τρεις λέξεις είναι κλασικό, κομψό και 70s.

Το να καταλήξετε στις τρεις λέξεις σας όχι μόνο θα σας βοηθήσει να βελτιώσετε το προσωπικό σας στιλ, αλλά μπορεί να παίξει και έναν ρόλο στις αγορές σας πιο βιώσιμα. «Όταν ψωνίζεις και υπάρχει κάτι που νιώθεις ότι θέλεις πραγματικά, και ίσως σου αρέσει, αλλά δεν ταιριάζει με το στιλ σου, αυτές είναι οι φορές που πρέπει να επικαλεστείς τις τρεις λέξεις σου» λέει η Bornstein. Είναι εύκολο να ψωνίζεις παρορμητικά, αλλά οι τρεις σου λέξεις μπορούν να σε κρατήσουν υπό έλεγχο. «Δεν χρειάζεται να κάνεις τατουάζ αυτές τις λέξεις στο στήθος σου», λέει. «Αυτές οι λέξεις μπορούν να αλλάξουν. Αυτές οι λέξεις θα αλλάξουν, αλλά μπορούν επίσης να σας κρατήσουν συγκεντρωμένους».

Μπορείτε ακόμη και να επιλέξετε λέξεις που εκφράζουν τη δέσμευσή σας για βιωσιμότητα όπως "λειτουργικό" ή "υψηλής ποιότητας".

Σκεφτείτε δημιουργικά τις τάσεις

Χρειάζεται να αγοράζετε κάτι νέο κάθε φορά που εμφανίζεται ένας -core trend; Η απάντηση, για την Bornstein, είναι όπως φαντάζεστε όχι. Αν θέλετε να συμμετάσχετε σε μια νέα τάση ή θέλετε να αναδημιουργήσετε ένα look, λέει να ξεκινήσετε κοιτάζοντας την ντουλάπα σας και τραβώντας τα κομμάτια που σας το θυμίζουν: «Πολλές φορές, θα συνειδητοποιήσουμε ότι έχουμε ήδη αυτό που χρειαζόμαστε».

Για παράδειγμα, αν ήθελε να δοκιμάσει το Barbiecore παρόλο που δεν έχει hot pink ρούχα, η στιλίστρια λέει ότι θα ξεκινούσε με ένα funky ζευγάρι γόβες με πλατφόρμα που έχει και θα τις ενσωματώνει στα ντυσίματά της πιο συχνά. Αυτό της επιτρέπει να κάνει Barbie-core, αλλά με τους δικούς της όρους, κάτι που θα σας κάνει επίσης να νιώσετε καλύτερα από το να προσπαθείτε απλώς να ταιριάξετε στην υπάρχουσα τάση. «Αν εμπνέεσαι από ένα, δεν θα νιώθεις ότι αντιγράφεις την αισθητική κάποιου άλλου», λέει. «Ψωνίζοντας την ντουλάπα σου, χρησιμοποιείς δικά σου πράγματα που ήδη αγαπάς».

Αφιερώστε χρόνο για να δημιουργήσετε looks

H Bornstein το κάνει αυτό ενώ παρακολουθεί το The Real Housewives. Δοκιμάστε πράγματα και τραβήξτε φωτογραφίες. Αυτό θα σας βοηθήσει να δημιουργήσετε το δικό σας look book στο οποίο μπορείτε να ανατρέξετε σε στιγμές που δεν μπορείτε να αποφασίσετε τι θα φορέσετε. Δώστε προσοχή στο πώς αισθάνεστε με κάθε look. Aυτό επιστρέφει στην ιδέα της Bornstein για τη μόδα ως ευεξία.

OK, πρόκειται να αγοράσετε κάτι. Κάντε πρώτα αυτές τις 7 ερωτήσεις στον εαυτό σας

Η Bornstein κάνει στον εαυτό της επτά ερωτήσεις προτού αγοράσει κάτι, και κάνοντας αυτό, συγκεντρώνεται στον στόχο και επιβραδύνει τη διαδικασία κατανάλωσης - δύο πράγματα που οδηγούν σε μια πιο βιώσιμη γκαρνταρόμπα. «Πρέπει να υπενθυμίσουμε στον εαυτό μας ότι δεν χρειάζεται να αγοράζουμε τα πάντα μόνο και μόνο επειδή μας αρέσουν», λέει. Εδώ είναι οι ερωτήσεις:

1. Μου αρέσει αυτό;

Αυτό μπορεί να φαίνεται σαν μια απλή ερώτηση, αλλά η Bornstein φροντίζει να κάνει αυτόν τον προκαταρκτικό έλεγχο για να βεβαιωθεί ότι της αρέσει πραγματικά αυτό που κοιτάζει. «Για παράδειγμα, πολλές φορές, θα αγοράσουμε πράγματα επειδή νιώθουμε ότι τα χρειαζόμαστε, αλλά στην πραγματικότητα δεν μας αρέσουν», λέει.

2. Θα διευκολύνει το ντύσιμο μου;

Ένας τρόπος για να είστε σίγουρες ότι θα φορέσετε ένα ρούχο είναι αν αυτό κάνει τη ζωή σας πιο εύκολη, όχι πιο δύσκολη.

3. Έχω κάτι που εξυπηρετεί τον ίδιο σκοπό;

Αν και δεν χρειάζεται να περιορίζεστε σε ένα από τα πάντα, κάνοντας αυτήν την ερώτηση μπορείτε να βεβαιωθείτε ότι δεν θα αγοράσετε τίποτα περιττό που δεν θα φορέσετε.

4. Θα ήμουν διατεθειμένη να εγκαταλείψω κάτι για να έχω αυτό το αντικείμενο;

Δεν χρειάζεται να αλλάζετε ένα ρούχο από την ντουλάπα σας κάθε φορά που αγοράζετε κάτι καινούργιο, αλλά αυτή η ερώτηση σας βοηθά να σκεφτείτε βαθύτερα πόσο θέλετε το κομμάτι.

5. Θα πρέπει να αγοράσω κάτι άλλο για να ταιριάζει;

«Αυτό είναι πάντα μια καλή ερώτηση γιατί δεν θέλουμε αυτή η αγορά να οδηγήσει σε μια σειρά από άλλες μικρές αγορές για να λειτουργήσει αυτό το μοναδικό κομμάτι», λέει η Bornstein.

6. Ταιριάζει στο στιλ μου;

Σκεφτείτε ξανά τις τρεις λέξεις σας και καθορίστε εάν το κομμάτι ταιριάζει με αυτές. Μερικές φορές, μπορεί να δούμε κάτι που μας αρέσει σε κάποιον άλλο, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να το αγοράσουμε.

7. Μπορώ να φανταστώ τον εαυτό μου να το φοράει σε ένα χρόνο;

«Πολλές φορές οι πελάτες θα πουν, "Πιστεύετε ότι αυτό το κομμάτι είναι πολύ μοντέρνο;" ή "Πιστεύετε ότι αυτό θα φύγει από τη μόδα;" Και αυτό που κανονικά θα έλεγα είναι ότι δεν θα έπρεπε πραγματικά να μας απασχολεί», εξηγεί η Bornstein.

Εάν περάσει το τεστ επτά ερωτήσεων, προσθέστε το στο καλάθι αγορών.

Τέλος, θυμηθείτε, ότι μπορείτε να φορέσετε το ίδιο πράγμα σε πολλές περιπτώσεις

Δεν υπάρχει λόγος να ντρεπόμαστε να επαναλαμβάνουμε τα ρούχα: «Δεν σημαίνει ότι δεν ξέρουμε τι να φορέσουμε», λέει η Bornstein. « Αντίθετα, σημαίνει ότι ξέρουμε τι να φορέσουμε και μπορούμε να συνεχίσουμε να το φοράμε ξανά».