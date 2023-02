Εκτροχιασμός τρένου στο Ohio: Τι ξέρουμε μέχρι τώρα για την πρωτοφανή οικολογική καταστροφή

Το φωσγένιο είναι εξαιρετικά καταστροφικό και ισχυρό ασφυξιογόνο, ενώ χρησιμοποιήθηκε και ως χημικό όπλο κατά τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Εικόνες αποκάλυψης και μια τεράστια και πρωτοφανής οικολογική καταστροφή. Με αυτές τις συνέπειες είναι αντιμέτωποι οι άνθρωποι αλλά και τα ζώα στο Ohio μετά τον εκτροχιασμό τρένου. Οι εφιαλτικές εικόνες και στιγμές εκτυλίχθηκαν σε μια μικρή πόλη που ονομάζεται Ανατολική Παλαιστίνη μετά την ελεγχόμενη καύση της εξαιρετικά επικίνδυνης χημικής ουσίας βινυλοχλωρίδιο (σχεδόν 100.000 γαλόνια) που διέρρευσε κατά τη διάρκεια εκτροχιασμού τρένου που τη μετέφερε στις 3 Φεβρουαρίου.

Συγκεκριμένα, τρεις ημέρες μετά τον εκτροχιασμό μιας μεγάλης αμαξοστοιχίας που είχε ως συνέπεια ένα τεράστιο σύννεφο κόκκινου καπνού, αξιωματούχοι του Ohio δήλωσαν ότι θα πραγματοποιήσουν μια ελεγχόμενη απελευθέρωση επικίνδυνων χημικών ουσιών, αφού διέταξαν εκκενώσεις κοντά στην περιοχή. Πληροφορίες κάνουν λόγο για 3.500 νεκρά ψάρια, βοοειδή, κοτόπουλα μέχρι και 100 μίλια μακριά από την τοποθεσία του ατυχήματος.

Nearly 1 million pounds of vinyl chloride were on this train. Now, the EPA has confirmed it's entered the Ohio River basin which is home to 25 million people.



This is one of the deadliest environmental emergencies in decades and no one is talking about it. https://t.co/HTsZhokEo4