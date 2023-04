Amsterdam: Τέλος οι νυχτερινές πτήσεις και τα ιδιωτικά jet στο μεγαλύτερο αεροδρόμιο της Ευρώπης

Οι αλλαγές αναμένεται να τεθούν σε εφαρμογή από το 2025-26 ενώ με την εφαρμογή της νέας πολιτικής θα πραγματοποιούνται 10.000 λιγότερες πτήσεις σε ετήσια βάση

Σε μια προσπάθεια μείωσης των εκπομπών άνθρακα αλλά και της ηχορύπανσης, το μεγαλύτερο αεροδρόμιο της Ευρώπης σε αριθμό απογειώσεων και προσγειώσεων, το Schiphol του Amsterdam, ανακοίνωσε την Τρίτη ότι σκοπεύει να απαγορεύσει τις νυχτερινές πτήσεις και τα ιδιωτικά jet.

Συγκεκριμένα όπως ανακοινώθηκε, το αεροδρόμιο θα απαγορεύει την απογείωση αεροσκαφών από τα μεσάνυχτα μέχρι τις 6:00 το πρωί, καθώς και τις προσγειώσεις από τα μεσάνυχτα έως τις 5:00 τα ξημερώματα. Οι αλλαγές αναμένεται να τεθούν σε εφαρμογή από το 2025-26 ενώ με την εφαρμογή της νέας πολιτικής θα πραγματοποιούνται 10.000 λιγότερες πτήσεις σε ετήσια βάση.

Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά ο CEO του αεροδρομίου, Ruud Sondag: «Ο μοναδικός δρόμος που μπορούμε να ακολουθήσουμε είναι να γίνουμε πιο ήσυχοι και πιο καθαροί. Για υπερβολικά μεγάλο διάστημα σκεφτόμασταν μόνο την ανάπτυξη και δίναμε ελάχιστη προσοχή στο τίμημα που θα πληρώναμε».

