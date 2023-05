Πάνω από τις μισές λίμνες παγκοσμίως έχουν συρρικνωθεί τα τελευταία 30 χρόνια

Μερικές από τις πιο σημαντικές πηγές γλυκού νερού στον κόσμο, από την Κασπία Θάλασσα μεταξύ Ευρώπης και Ασίας έως τη λίμνη Τιτικάκα της Νότιας Αμερικής, έχασαν νερό με σωρευτικό ρυθμό περίπου 22 γιγατόνων ετησίως για σχεδόν τρεις δεκαετίες

Σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύτηκε πρόσφατα στο περιοδικό Science, περισσότερες από τις μισές μεγάλες λίμνες και ταμιευτήρες του κόσμου, έχουν συρρικνωθεί από τις αρχές της δεκαετίας του 1990, κυρίως λόγω της κλιματικής αλλαγής.

Οι ανησυχίες όλο και εντείνονται σχετικά με την κατανάλωση που κάνουμε, την ύδρευση, τη γεωργία, την υδροηλεκτρική ενέργεια. Το 56% της μείωσης των φυσικών λιμνών οφείλεται στην αύξηση της θερμοκρασίας και στην ανθρώπινη κατανάλωση, με την αύξηση της θερμοκρασίας να «κατέχει το μεγαλύτερο μερίδιο», σύμφωνα με τον Fangfang Yao, υδρολόγο επιφανειακών υδάτων στο Πανεπιστήμιο της Βιρτζίνια κι επικεφαλής της μελέτης.

Οι επιστήμονες αξιολόγησαν σχεδόν 2.000 μεγάλες λίμνες χρησιμοποιώντας δορυφορικές μετρήσεις σε συνδυασμό με κλιματικά και υδρολογικά μοντέλα. Διαπίστωσαν ότι η μη βιώσιμη ανθρώπινη χρήση, οι αλλαγές στις βροχοπτώσεις και τις απορροές, η καθίζηση και η άνοδος της θερμοκρασίας έχουν οδηγήσει σε πτώση της στάθμης των λιμνών σε παγκόσμιο επίπεδο, με το 53% των λιμνών να παρουσιάζει μείωση από το 1992 έως το 2020.

More than half of the world’s lakes have shrunk in past 30 years, study finds https://t.co/PSmqhcsro8