Save The Water: Μια νέα φωτογραφική έκθεση εκπέμπει «σήμα κινδύνου» για το νερό

Μια νέα φωτογραφική έκθεση της ομάδας «Focus On The Soul», με τίτλο «Save The Water» για τις επικίνδυνες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην ποιοτική και ποσοτική επάρκεια του νερού, παρουσιάζει το Πολιτιστικό Κέντρο Εργαζομένων της ΕΥΔΑΠ, στην γκαλερί T.A.F./the art foundatio

Το Πολιτιστικό Κέντρο Εργαζομένων της ΕΥΔΑΠ σας προσκαλεί στα εγκαίνια της Φωτογραφικής Έκθεσης «Save The Water» της ομάδας φωτογραφίας «Focus On The Soul» με εισηγήτρια την Υπατία Κορνάρου που θα πραγματοποιηθούν την Πέμπτη 12 Οκτωβρίου στις 19:30, στην Gallery T.A.F./the art foundation.

Η έκθεση έχει ως επίκεντρο να επικοινωνήσει την επικινδυνότητα που κυοφορούν οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, στην ποιοτική και ποσοτική επάρκεια του νερού. Ολοένα και πολλαπλασιάζονται οι φόβοι και οι ανησυχίες, για την βιωσιμότητα του πλανήτη. Η απειλή της ανυδρίας αλλά και η γενικότερη ρύπανση των υδάτων είναι ένα ζωτικό ζήτημα που αφορά όλους μας. Η τέχνη οφείλει να μεταδίδει μηνύματα που αφυπνίζουν και κινητοποιούν δράσεις προς την κατεύθυνση του συλλογικού καλού προκειμένου να διασωθεί ο πλανήτης.

