Το βασικό μας αγαθό, το νερό, δεν είναι πια αυτονόητο. Θα υπάρχει επαρκές και κατάλληλο νερό για όλους μας; Θα έχουμε όλοι πρόσβαση σε αυτό; Είναι μερικά από τα ερωτήματα που θα συζητηθούν στο πλαίσιο της Γιορτής της Επιστήμης την Πέμπτη 9 Νοεμβρίου στο Γαλλικό Ινστιτούτο κι εμείς συζητήσαμε με ορισμένους από τους συμμετέχοντες

Δεν συμβαίνει μακριά μας. Δεν συμβαίνει στην Αφρική. Κλιματικούς εσωτερικούς πρόσφυγες είδαμε πολύ πρόσφατα να μένουν στα camps που ζούσαν οι πρόσφυγες από τις «μακρινές χώρες». Συμβαίνει ήδη και σ’ εμάς. Σε ένα μεγάλο μέρος της Ελλάδας ο κόσμος ζει υπό την έλλειψη νερού ή έστω κατάλληλου νερού. Πρόσφατα μια φοιτήτρια της Θεσσαλίας μου έλεγε «Πιστέψαμε ότι δεν θα ξαναέχουμε ποτέ νερό». Πόσο κάποια βασικά αγαθά δεν είναι πια αυτονόητα; Για πόσο ακόμα θα έχουμε επαρκές νερό; Θα φτάνει το κατάλληλο νερό για όλους μας; Θα έχουμε όλοι πρόσβαση σε αυτό; Ποιο είναι το μέλλον για τους παγκόσμιους υδάτινους πόρους και τις χρήσεις τους;

Στο πλαίσιο της 1ης Γιορτής της Επιστήμης που φέρνει στην Ελλάδα το Γαλλικό Ινστιτούτο 6-16 Νοεμβρίου) θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 9 Νοεμβρίου, στις 19.00 στο αμφιθέατρο Theo Angelopoulos, σχετική διάλεξη του υδρολόγου Pierre Chevallier. Ο Chevallier είναι διευθυντής ερευνών στο Institute of Research for Development και μέλος του Club des Argonautes, ενός think group επιστημόνων για το μέλλον του περιβάλλοντος ειδικά σε σχέση με το κλίμα, τους ωκεανούς, το νερό και την ενέργεια. Θα μιλήσει για τον κύκλο του νερού, την κατάσταση, τη διαθεσιμότητα και τις χρήσεις των υδάτινων πόρων στη Μεσόγειο και στην Ελλάδα και τις γενόμενες ανισότητες, υπό την παγκόσμια προοπτική της κλιματικής αλλαγής.

