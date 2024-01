Λόρα Ντερν: Βραβεύθηκε για τον αγώνα της κατά της κλιματικής αλλαγής – «Ο πλανήτης μας απειλείται»

Κατά την παραλαβή του βραβείου της η Λόρα Ντερν μίλησε και για τη δύναμη της κοινότητας ως ζωτικό εργαλείο για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης

Για τον ακτιβισμό της στον αγώνα κατά της κλιματικής αλλαγής βραβεύτηκε με το βραβείο Συνεχιζόμενης Δέσμευσης (EMA Ongoing Commitment Award) η ηθοποιός Λόρα Ντερν, στην τελετή απονομής των βραβείων της Αμερικανικής Ένωσης ΜΜΕ για το Περιβάλλον (EMA). Η εκδήλωση ήταν αρχικά προγραμματισμένη να πραγματοποιηθεί το 2023, αλλά αναβλήθηκε λόγω της απεργίας της SAG-AFTRA.

Κατά την τελετή των βραβείων, κινηματογραφικές παραγωγές του Χόλιγουντ αναγνωρίστηκαν για τις προσπάθειές τους για τη βιωσιμότητα, με τις ταινίες «Avatar: The Way of Water», «Extrapolations», «Unstable» και το ντοκιμαντέρ «Common Ground» να αποσπούν βραβεία. Η Λόρα Ντερν, που είναι αφηγήτρια και παραγωγός του ντοκιμαντέρ «Common Ground», το οποίο ακολουθεί τους πρωτοπόρους του κινήματος της αναγεννητικής γεωργίας και τους τρόπους με τους οποίους μπορεί να σώσει τον πλανήτη, ανάφερε ότι «απόψε συγκεντρωνόμαστε σε μια στιγμή κρίσης. Ο πλανήτης μας, όπως και η δημοκρατία μας, απειλείται».

Κατά την παραλαβή του βραβείου της, η Λόρα Ντερν μίλησε και για τη δύναμη της κοινότητας ως ζωτικό εργαλείο για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης. «Ας εξετάσουμε το ενδεχόμενο να μιλάμε λιγότερο ίσως για την κλιματική αλλαγή - η οποία νομίζω ότι τρομάζει τους ανθρώπους - και να μιλάμε περισσότερο για τη διάσωση του κλίματος, ένα όραμα για το μέλλον μας που προσφέρει ένα σχέδιο». «Ας προσκαλέσουμε τους πάντες σε αυτό. Ας μας δούμε όλους όχι ως ήρωες ή κακοποιούς, αλλά ως μια κοινότητα που στέκεται μαζί και αγωνίζεται για το σωστό, επειδή είμαστε ο καταναλωτής. Όλοι μαζί μπορούμε να αλλάξουμε όσα αγοράζουμε, ποιες βιομηχανίες υποστηρίζουμε, τι βλέπουμε και τι ταΐζουμε τα παιδιά μας. Έχουμε τη δύναμη μαζί να τα σώσουμε όλα. Εξάλλου, δεν είναι πυρηνική επιστήμη. Το έδαφος και ο ωκεανός έχουν ήδη τις απαντήσεις για να μας σώσουν».

Σε σχετικές δηλώσεις της στο Variety, η ηθοποιός σημείωσε ότι «σημαίνει πολλά να είμαι μέλος μιας κοινότητας που έχει ως στόχο να φροντίζει τη μητέρα Γη και να μαθαίνω από όλους τους καταπληκτικούς, οδηγούς που βρίσκονται εδώ απόψε και στον κόσμο του περιβάλλοντος». «Αλλά, στο τέλος της ημέρας, το αγαπημένο μου πράγμα σε αυτή τη δουλειά είναι ότι όσο μεγάλη πρόοδος και αν υπάρχει, η πραγματική απάντηση είναι να αφήσουμε το έδαφος και τους ωκεανούς μας ήσυχους. Έχουν τις απαντήσεις για να μας σώσουν, αλλά πρέπει να αγωνιστούμε ως καταναλωτές για να διασφαλίσουμε ότι αυτό θα συμβεί».