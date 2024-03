Koukos De Lab: Σε ένα ορεινό χωριό της Λέσβου, δύο νέοι δημιουργούν έπιπλα από κουκούτσι ελιάς

Ο Χρήστος Βερβέρης και η Ειρήνη Μουτσογιάννη μιλούν στο JennyGr για το ξεχωριστό εργαστήριό τους στη Λέσβο, την ιδέα τους να αξιοποιήσουν το κουκούτσι ελιάς ως πρώτη ύλη για τη δημιουργία επίπλων, καθώς και για τα μελλοντικά τους σχέδια

Το Μεγαλοχώρι είναι ένα ορεινό χωριό στο νότιο τμήμα της Λέσβου. Ένα μικρό χωριό, που ξεχωρίζει για τη φυσική, ακατέργαστη ομορφιά του και την άγρια φύση του. Ένα μικρό χωριό που στεγάζει το όνειρο του Χρήστου Βερβέρη και της Ειρήνης Μουτσογιάννη να αναδείξουν ότι το σύγχρονο και minimal design, μπορεί να «αγκαλιάζει» την παράδοση και τη φύση.

Έχοντας ζήσει σε αυτή την εύφορη γη της Λέσβου, σε έναν τόπο όπου για πολλούς είναι ταυτόσημος με την ελιά, αλλά και παρακινούμενοι από την οικολογική τους συνείδηση, η Ειρήνη και ο Χρήστος δημιούργησαν το «Koukos de Lab», ένα ιδιαίτερο εργαστήριο με ειδίκευση στο sustainable design. Το κοινό τους όραμα για έναν κόσμο που εκτιμά και σέβεται το φυσικό περιβάλλον, βρίσκεται πίσω από την καινοτόμο ιδέα τους να αξιοποιήσουν το κουκούτσι ελιάς ως πρωταρχική ύλη για τον σχεδιασμό λειτουργικών και σύγχρονων επίπλων. Με αυτόν τον τρόπο, επιθυμούν να μας μυήσουν στη φιλοσοφία ότι τα οικολογικά απόβλητα πρέπει και μπορούν να υπάρχουν στο σύγχρονο design.

Εμείς, μιλήσαμε μαζί τους και τους ρωτήσαμε περισσότερα για το ξεχωριστό εργαστήριό τους στη Λέσβο, για την ιδέα τους να αξιοποιήσουν το κουκούτσι ελιάς ως πρώτη ύλη για τη δημιουργία επίπλων, καθώς και για τα μελλοντικά τους σχέδια.

Πείτε μας περισσότερα για το «Koukos De Lab». Πώς πήρατε την απόφαση να δημιουργήσετε το εργαστήριό σας στο Μεγαλοχώρι;

Το Μεγαλοχώρι αποτελεί σημείο αναφοράς και για τους δύο μας, καθώς είναι ο τόπος καταγωγής μας. Ξεκινήσαμε κατά τη διάρκεια της πανδημίας το ταξίδι του Koukos de Lab στο χωριό μας, καθώς αποτελεί την πηγή έμπνευσής μας. Η Λέσβος, και συγκεκριμένα αυτό το μικρό ορεινό χωριό περιστοιχίζεται από την άγρια φύση του νησιού, τα χρώματα, τα μοτίβα, αλλά και τους ανθρώπους οι οποίοι είναι συνδεμένοι με το περιβάλλον και την παράδοση. Αυτά, αποτέλεσαν σίγουρα εναύσματα για εμάς.

Μάλιστα, το εργαστήριό μας παλιά λειτουργούσε ως καφενείο του χωριού, και εμείς αποφασίσαμε να του δώσουμε μια νέα πνοή και έναν νέο σκοπό. Όπως ακριβώς κάνουμε και με το νέο μας υλικό, το οποίο προέρχεται από το κουκούτσι της ελιάς.

Πώς ένα κουκούτσι ελιάς, μεταμορφώνεται σε έπιπλο;

Ο φυσικός πλούτος του νησιού μας οφείλεται κατά ένα μεγάλο μέρος στην ελιά. Έτσι, και η ζωή των ανθρώπων έχει συνδεθεί άρρηκτα με αυτό διατροφικά, οικονομικά, παραγωγικά. Η χρήση του κουκουτσιού της ελιάς ως βιο-απόβλητο περιοριζόταν στην καύση, κι έτσι εμείς επινοήσαμε έναν νέο κύκλο ζωής για αυτό το υλικό. Ως αποτέλεσμα, δημιουργήσαμε τις πρώτες μοριοσανίδες μας και έπειτα σχέδια επίπλων και αντικειμένων.

© Koukos de Lab

Ποια είναι η μεγαλύτερη πρόκληση/δυσκολία που έχετε αντιμετωπίσει;

Η μεγαλύτερη πρόκληση που αντιμετωπίζουμε είναι ότι έχει παρατηρηθεί μια δυσκολία σε επαγγελματίες του χώρου να χρησιμοποιήσουν εν γένει νέα υλικά.

Ωστόσο, αυτό αλλάζει ταχύτατα, καθώς η ανάγκη για βιωσιμότητα και τα χαρακτηριστικά του υλικού που το καθιστούν εύκολο στη διαχείριση, ωθούν όλο και περισσότερους σχεδιαστές και αρχιτέκτονες σε καινοτόμες λύσεις, όπως η χρήση του υλικού μας.

Πόσο εύκολο είναι να δημιουργήσετε απολύτως sustainable έπιπλα;

Η περίοδος δοκιμών και μελετών μέχρι να δημιουργήσουμε το οικολογικό μας υλικό ήταν εκτεταμένη και απαιτητική. Ωστόσο, αφότου καταλήξαμε στη φόρμουλα που εξυπηρετούσε τις ανάγκες του σχεδιασμού των επίπλων μας, αλλά και επένδυσης χώρων με αυτό, η διαδικασία μπήκε σε μία σειρά από άποψη παραγωγής και χρονοδιαγράμματος.

Θεωρείτε πως στην Ελλάδα η ιδέα του sustainable design έχει εξελιχθεί τα τελευταία χρόνια;

Ολοένα και περισσότεροι σχεδιαστές στρέφονται προς τη βιωσιμότητα και την κυκλικότητα. Όλοι θέλουμε να χρησιμοποιούμε νέα υλικά, ασφαλή και με σεβασμό προς το περιβάλλον. Αυτό ήρθε ως ανάγκη αφότου ανακαλύψαμε το αποτύπωμα που αφήνουν στον πλανήτη παλιά δομικά υλικά. Μάλιστα, τον τελευταίο καιρό έχουμε συνδεθεί και συνεργαστεί με πολλούς Έλληνες σχεδιαστές οι οποίοι "χειροκροτούν" το εγχείρημα και είναι ανοιχτοί σε μία συνέργεια που στρέφεται στην προστασία του περιβάλλοντος και στη χρήση νέων μεθόδων.

© Koukos de Lab

Αυτή τη στιγμή, τι προϊόντα μπορεί να βρεις κανείς στο Koukos de Lab;

Στο site μας μπορεί κανείς να "ξεφυλλίσει" έπιπλα και μικρότερα αντικείμενα τα οποία συνδέουν τους χώρους του σπιτιού με τη φύση. Συγκεκριμένα, μπορεί να βρει το Coffee-table, το Lesvos Stool, το ku-bi table, και πολλά ακόμα έπιπλα, με "ναυαρχίδα" μας το Lesvos Bench, με το οποίο συμμετείχαμε στην Biennale του Λονδίνου με τίτλο "Design in an Age of Crisis". Πρόσφατα εγκαινιάσαμε και το Dining table, ένα μεγάλο τραπέζι το οποίο ταιριάζει ιδιαίτερα σε τραπεζαρίες, meeting rooms, εστιατόρια αλλά και εργασιακούς χώρους.

Πώς θα θέλατε να επηρεάσετε τον τρόπο που το σύγχρονο design συνυπάρχει αρμονικά με το περιβάλλον;

Το Koukoutsi eco-material έχει εκ φύσεως μια όψη που μοιάζει με γήινο terrazzo, σε ανοιχτούς ή κλειστούς τόνους και το οποίο προσδίδει μια αίσθηση νοσταλγίας.

Η δημιουργική διαδικασία, όταν επεξεργάζεσαι ένα υλικο που έχει τόσες δυνατότητες, είναι αστείρευτη. Για τον λόγο αυτό επιδιώκουμε στα σχέδιά μας τον συνδυασμό του minimal design με την παράδοση.

Βλέπουμε ότι ολοένα και περισσότεροι επαγγελματίες αναγνωρίζουν την αξία της βιωσιμότητας και αυτό αποτελεί μια σημαντική εξέλιξη για όσους ασχολούνται με βιώσιμα υλικά. Μελλοντικά, έχουμε ως στόχο να συμμετέχουμε σε περισσότερες εκθέσεις σχεδιασμού που γίνονται διεθνώς και να διευρύνουμε την παραγωγή μας.

INFO

Koukos de Lab

Μεγαλοχώρι, Μυτιλήνη