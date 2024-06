Μπρίστολ: Βιβλιοθήκη παιχνιδιών μετατρέπει τα «σκουπίδια» σε νέους «θησαυρούς» για να σώσει τον πλανήτη

«Yπάρχει τεράστιος όγκος παιχνιδιών που πηγαίνουν σε χώρους υγειονομικής ταφής»

Άνοιξε τις «πόρτες» της στο 2015, από την Άνι Μπέρι. Στόχος της συγκεκριμένης βιβλιοθήκης, είναι να μειώσει τα απόβλητα και να δώσει σε κάθε παιδί την ευκαιρία να αποκτήσει κάθε παιχνίδι. Αυτή η βιβλιοθήκη στο Μπρίστολ, έχει διαθέσιμα περισσότερα από 1.400 παιχνίδια, και ουσιαστικά, σε μια στιγμή που η κλιματική κρίση βρίσκεται στο επίκεντρο, μετατρέπει τα «σκουπίδια» ενός παιδιού, σε «θησαυρό» για κάποιο άλλο.

Η ιδρύτρια της βιβλιοθήκης, μιλώντας στο BBC, σημείωσε ότι «μπορεί να είναι πολύ δύσκολο να είσαι γονιός, οπότε το να έχεις ένα μέρος που είναι ουσιαστικά ένα τεράστιο κατάστημα παιχνιδιών στην κοινότητά σου μπορεί να είναι απλό, αλλά η ζωή κατά καιρούς αλλάζει». Κάνοντας μια αναδρομή, στο πώς ξεκίνησαν όλα, η ίδια είπε ότι η αρχή έγινε όταν έλαβε χρηματοδότηση από το Bristol European Green Capital 2015, για να αγοράσει μικροσκούτερ, τα οποία οι γονείς θα μπορούσαν να νοικιάσουν και να επιστρέψουν για να χρησιμοποιηθούν και από άλλα παιδιά.

Meet the founder of the Bristol toy library helping parents to save money and protect the planet 🌍



