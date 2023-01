Healing Energy: Η κορυφαία τάση στο design για το 2023 σου φτιάχνει το πιο αρμονικό σπίτι

Ο μίνιμαλ χαρακτήρας παραμένει, έχοντας όμως αρκετά twists για τη νέα χρονιά, όπως λάμψεις και pop χρώματα

Αγαπάμε το Architectural Digest και εκείνο φροντίζει να μας φέρνει τα πιο σύγχρονα και μοντέρνα trends από τον κόσμο της διακόσμησης και του design. Οι τάσεις του 2023 ωστόσο, παρότι φαίνονται νέες, θα μπορούσαμε να τις χαρακτηρίσουμε και διαχρονικές, αφού ποιος δεν θα ήθελε ένα αρμονικό και γεμάτο λάμψη σπίτι, ανεξαρτήτως χρονιάς και δεκαετίας;



Το 2023, το design κατακτά νέα θέση στη ζωή μας και έρχεται να κρατήσει τον μινιμαλισμό, φέρνοντας παράλληλα λάμψη, παιχνιδιάρικη διάθεση και μια αίσθηση ανανέωσης και αναζωογόνησης. Ειδικά αυτή την αίσθηση της αναζωογόνησης, την έχουμε περισσότερο ανάγκη από ποτέ, τώρα που μόλις ξεκίνησε η νέα χρονιά. Πώς μπορείς λοιπόν να φέρεις αυτήν την πολυπόθητη healing energy στο διαμέρισμα και στο σπίτι σου, η οποία θα σε κάνει να συγκεντρωθείς και να εστιάσεις στο wellness και στο να «γιατρέψεις όλες τις πληγές του παρελθόντος»; Πάμε να δούμε.

Το 2023, φέρνουμε στο προσκήνιο τη λάμψη

Ωραίος ο μίνιμαλ χαρακτήρας και γι' αυτό εξακολουθεί να παραμένει δυναμικός και το νέο έτος. Χρειάζεται και αυτός όμως ένα twist ανανέωσης, και αυτό το twist δεν θα μπορούσε να ήταν άλλο, από τη λαμπερή διακόσμηση. Και τι εννοούμε με αυτό; Άπλετο φως από τα παράθυρα, για αρχή. Ίσως είναι η κατάλληλη στιγμή να προσθέσεις αυτές τις μεγάλες τζαμαρίες, οι οποίες θα φέρουν φως και ήλιο στον χώρο σου. Πέρα από αυτό όμως, σημαίνει μεταλλικά αντικείμενα, διακοσμητικά κρύσταλλα, καθρέφτες και τζάμι ακόμη και στο εσωτερικό του σπιτιού. Αυτές είναι μόνο κάποιες από τις λεπτομέρειες που θα φέρουν αλλαγή και τη λάμψη που χρειάζεσαι για τη νέα χρονιά.

Καθαρισμός μπάνιου

Θα έχεις καταλάβει ήδη πως αυτή η νέα χρονιά is all about wellness και selfcare. Δημιούργησε την ονειρεμένη ατμόσφαιρα στο μπάνιο σου, με αρωματικά κεριά, defusers, φυτά εσωτερικού χώρου και φυσικά οι κρύσταλλοι έρχονται και στο μπάνιο σου. Ένα καθαρό και ανανεωμένο μπάνιο, είναι ό,τι καλύτερο για να ξεκινήσει η χρονιά με πολύ selfcare και χαλάρωση.



Κάνε declutter στο γραφείο σου

Ειδικά αν είσαι με τηλεργασία, το συγκεκριμένο step είναι απαραίτητο και όχι μόνο για τη νέα χρονιά. Βάλε σε τάξη τον χώρο στον οποίο περνάς τον περισσότερο χρόνο σου. Καθάρισε τον, ξεφορτώσου απ' ότι δεν χρειάζεσαι και κράτησε μόνο τα απαραίτητα. Όσο πιο ξεκάθαρο και οργανωμένο είναι το γραφείο σου, τόσο πιο παραγωγική θα μπορέσεις να είσαι και εσύ.



Νέα χρονιά, νέα σεντόνια

Είτε είναι μεταξωτά, είτε χνουδωτά και cozy, αν δεν αλλάξεις τώρα τα σεντόνια, πότε; Είναι αυτή η λεπτομέρεια που θα ανανεώσει αμέσως το δωμάτιο σου, ενώ παράλληλα δεν υπάρχει καλύτερο συναίσθημα από τα να κοιμάσαι σε νέα και μοσχομυρισμένα beddings. Μη ξεχάσεις, και εδώ να βάλεις το δικό σου προσωπικό στίγμα και αισθητική, είτε με ένα παιχνιδιάρικο σετ σεντονιών σε παστέλ αποχρώσεις ή με μίνιμαλ και λινά υφάσματα σε γήινες αποχρώσεις.



Οι κουζίνες αλλάζουν και γίνονται πιο playful

Η μίνιμαλ αισθητική στην κουζίνα θα παραμείνει και είναι διαχρονική. Αλλά και εδώ χρειάζεσαι ένα twist. Πρόσθεσε πινελιές σε έντονα και pop χρώματα, αλλάξε τα φωτιστικά σε κάτι πιο χρωματιστό και μοντέρνο, επέλεξε έπιπλα κουζίνας, τα οποία δεν θυμίζουν σε τίποτα όσα ήξερες μέχρι τώρα. Και δες απλά την κουζίνα σου να μετατρέπεται στον πιο ευδιάθετο και παιχνιδιάρικο χώρο του σπιτιού σου.