10 απλοί τρόποι για να εξοικονομήσουμε ενέργεια και χρήματα

Όφελος έως 350 ευρώ τον χρόνο

Το ενεργειακό κόστος εξελίσσεται σε μεγάλο πονοκέφαλο για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, υπάρχουν όμως εύκολοι τρόποι να το μειώσουμε χωρίς να «ξεβολευτούμε».

Με μικρές αλλαγές στις καθημερινές μας συνήθειες μπορούμε να εξοικονομήσουμε ενέργεια και να δούμε μεγάλες διαφορές στους λογαριασμούς μας. Το κλειδί είναι στην «έξυπνη» κατανάλωση που ελαχιστοποιεί τη σπατάλη και «ξεφουσκώνει» τους λογαριασμούς!

Στο «smartenergytips.depa.gr» οι καταναλωτές μπορούν να βρουν συγκεντρωμένους όλους τους τρόπους με τους οποίους μπορούν να εξοικονομήσουν ενέργεια και κυρίως χρήματα, για κάθε συσκευή και χρήση, στην καθημερινότητα, το σπίτι ή την επιχείρησή τους.

Έτσι, με απλές και έξυπνες κινήσεις που περιγράφονται αναλυτικά στο site, ένα μέσο νοικοκυριό μπορεί να εξοικονομήσει μέχρι και 350 ευρώ τον χρόνο από τους λογαριασμούς του ρεύματος και του φυσικού αερίου:

1. Θερμοκρασία: Την ώρα του ύπνου μειώνουμε τη θερμοκρασία στους 16ο C -17ο C. Ρυθμίζουμε τον θερμοστάτη στους 19ο C τον χειμώνα και τα air condition στους 26ο C, το καλοκαίρι

2. Λέβητας φυσικού αερίου: Διατηρούμε τη μέγιστη θερμοκρασία νερού θέρμανσης του λέβητα συμπύκνωσης, κάτω από τους 60ο C.

3. Μαγείρεμα: Μαγειρεύουμε με κλειστό καπάκι ή χύτρα ταχύτητας και δεν προθερμαίνουμε τον φούρνο. Ρυθμίζουμε τον φούρνο στη λειτουργία με αέρα, αποφεύγουμε την προθέρμανση και τον κλείνουμε 15 λεπτά πριν την ολοκλήρωση του μαγειρέματος για να εκμεταλλευτούμε την υπάρχουσα θερμότητα.

4. Πλύσιμο: Πλένουμε τα ρούχα σε γεμάτο πλυντήριο στους 30ο C ή 40ο C. Αποφεύγουμε την πρόπλυση όπου είναι εφικτό.

5. Φωτισμός: Δεν αφήνουμε άσκοπα αναμμένα φώτα και αντικαθιστούμε τους λαμπτήρες με LED.

6. Ηλεκτρικές συσκευές: Αποσυνδέουμε τις ηλεκτρικές συσκευές από την πρίζα όταν δεν τις χρησιμοποιούμε.

7. Ψυγείο-καταψύκτης: Ρυθμίζουμε τη συντήρηση στους 4ο - 5ο C και την κατάψυξη στους -18ο C.

8. Θερμαντικά σώματα: Δεν καλύπτουμε τον χώρο γύρω από τα θερμαντικά σώματα προκειμένου να κυκλοφορεί ο θερμός αέρας και τα εξαερώνουμε σωστά και τακτικά.

9. Θερμαντικά σώματα φυσικού αερίου: Διατηρούμε τη μέγιστη θερμοκρασία νερού θέρμανσης του λέβητα συμπύκνωσης, κάτω από τους 60ο C.

10. Θερμοσίφωνας: Ρυθμίζουμε τη θερμοκρασία του θερμοσίφωνα έως τους 60ο – 65ο C για μια οικογένεια.

Αποφεύγουμε τις ώρες αιχμής

Ένα άλλο σημείο που πρέπει να προσέξουμε ιδιαίτερα είναι οι ώρες αιχμής, 6 το απόγευμα με 9 το βράδυ. Η υψηλή κατανάλωση τις συγκεκριμένες ώρες αυξάνει οριζόντια την τιμή του ρεύματος, αφού για να καλυφθεί η ζήτηση μπαίνουν σε λειτουργία οι πιο ακριβές μονάδες ηλεκτροπαραγωγής (πχ. μονάδες φυσικού αερίου) που «φουσκώνουν» τη μέση ημερήσια τιμή της κιλοβατώρας.

Περιορίζοντας, λοιπόν, τη χρήση των πιο ενεργοβόρων συσκευών (πχ. πλυντήρια πιάτων και ρούχων, στεγνωτήρια, σιδέρωμα, μαγείρεμα, κλπ.) το συγκεκριμένο τρίωρο (τις χρησιμοποιούμε ελεύθερα οποιαδήποτε άλλη ώρα της ημέρας), απολαμβάνουμε όλοι φθηνότερο ρεύμα.

Ρεύμα και φυσικό αέριο

Το υψηλό ενεργειακό κόστος των τελευταίων μηνών τροφοδοτείται από τη δραματική άνοδο των διεθνών τιμών του φυσικού αερίου, συνέπεια του πολέμου στην Ουκρανία. Φυσικό αέριο και ρεύμα συνδέονται άμεσα αφού το 40% της ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνουμε στην Ελλάδα παράγεται από μονάδες που λειτουργούν με καύσιμο το φυσικό αέριο. Όταν λοιπόν ανεβαίνει η τιμή του πρώτου, αυξάνεται και η τιμή του δεύτερου.

Για αυτό όσο περιορίζεται η χρήση του φυσικού αερίου στην τρέχουσα συγκυρία, τόσο μεγαλύτερα τα οφέλη για τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις, αλλά και για τη χώρα συνολικά. Αντιστοίχως, λιγότερη κατανάλωση ρεύματος μεταφράζεται σε μικρότερες εισαγωγές φυσικού αερίου, αφού το 70% του καυσίμου κατευθύνεται στην ηλεκτροπαραγωγή.

Με το smartenergytips.depa.gr, ο Όμιλος ΔΕΠΑ προσφέρει ένα έξυπνο και χρηστικό εργαλείο στους καταναλωτές που αναζητούν τρόπους να περιορίσουν το ενεργειακό τους κόστος και να εξοικονομήσουν χρήματα.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της πρωτοφανούς αύξησης στις διεθνείς τιμές ενέργειας, η ΔΕΠΑ Εμπορίας προχώρησε σε σημαντικές εκπτώσεις που ξεπερνούν τα 155 εκατ. €, απορροφώντας μεγάλο τμήμα των ανατιμήσεων και συνεχίζει με οριζόντιες επιδοτήσεις (90 € τον Οκτώβρη, 25 € τον Νοέμβρη) στην τιμή της μεγαβατώρας, για περισσότερους από 700.000 οικιακούς καταναλωτές και 1,15 €/ κιλό στο αέριο κίνησης (στα πρατήρια FISIKON), εξασφαλίζοντας ότι το φυσικό αέριο θα παραμείνει προσιτό για όλους.