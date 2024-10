Demure decoration: Πώς θα πετύχεις την πιο κομψή διακοσμητική τάση αυτής της σεζόν

Για να είναι το σπίτι σου very mindful, very demure

Ένας χώρος μπορεί να γίνει «very mindful, very demure» και η νέα τάση διακόσμησης που έχει κατακλείσει τα social, το αποδεικνύει περίτρανα. Από το «Coquette decoration», ένα trend που γνώρισε μεγάλο hype λόγω της σειράς Bridgerton, τώρα όλοι στρέφονται στο «Demure decoration», μια τάση που υπόσχεται να κάνει το σπίτι σου σοφιστικέ, σεμνό και παράλληλα κομψό.

Όπως λέει η Ελίζαμπεθ Βεργκάρα, ιδιοκτήτρια του Vergara Homes, το συγκεκριμένο trend έχει να κάνει «με τη δημιουργία χώρων που αισθάνονται οικείοι και πολυτελείς, χωρίς να είναι εμφανώς τολμηροί ή φανταχτεροί». «Το στιλ εστιάζει σε λεπτομέρειες, ουδέτερες χρωματικές παλέτες και μια ήρεμη, γαλήνια ατμόσφαιρα». To demure trend είναι η τέλεια ισορροπία μεταξύ πολυτέλειας και βιωσιμότητας.

Demure decoration: Πώς θα πετύχεις την πιο κομψή τάση της σεζόν

«Οι βασικές αρχές του Demure Decor περιλαμβάνουν την αυτοσυγκράτηση και την ισορροπία», υποστηρίζει η Βεργκάρα. «Κάθε κομμάτι αισθάνεται σκόπιμο στον χώρο». Το πιο σημαντικό όμως, είναι η άνεση που δημιουργείται σε ένα σπίτι σχεδιασμένο και διακοσμημένο με βάση το παραπάνω trend.

Unsplash/Spacejoy

Και αρχικά, για να την ενσωματώσεις στη διακόσμησή σου το demure trend, πρέπει να χρησιμοποιήσεις τα σωστά υλικά, όπως φυσικά υφάσματα με όμορφη υφή (λινά και μπουκλέ με απαλά χρώματα). Η Βεργκάρα, τονίζει πως δίνει έμφαση σε υλικά όπως το ξύλο και η πέτρα. Εκτός, από τα υφάσματα, ο φωτισμός είναι εξίσου σημαντικός. Last but not least, η σχεδιάστρια εσωτερικών χώρων προτείνει την αφαίρεση περιττών αντικειμένων και την εστίαση στη δημιουργία ενός καθαρού περιβάλλοντος. «Σκέψου απαλά γκρι, κρεμ και μπεζ. Στη συνέχεια, επικεντρώσου στην επιλογή μερικών διαχρονικών επίπλων υψηλής ποιότητας. Τοποθέτησε απαλά υφάσματα και πρόσθεσε προσεγμένα, διακριτικά διακοσμητικά αντικείμενα, όπως κεραμικά βάζα ή μινιμαλιστική τέχνη».