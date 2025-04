6 πράγματα που πρέπει να καθαρίσεις ή να πετάξεις στο σπίτι αμέσως μόλις αναρρώσεις

Μπορεί εσύ να ανάρρωσες, όμως τα μικρόβια εξακολουθούν να υπάρχουν στο σπίτι σου, συνεπώς είναι σημαντικό να προβείς σε δραστικές κινήσεις.

Η άνοιξη είναι εξίσου ύπουλη με τον χειμώνα και το φθινόπωρο όσον αφορά στη μετάδοση των μικροβίων. Μπορεί ο ηλιόλουστος καιρός και οι θερμότερες θερμοκρασίες να μας ξεγελάνε, ωστόσο τα μικρόβια εξακολουθούν να βρίσκονται εκεί έξω (και μέσα στο σπίτι μας), απειλώντας την υγεία μας. Αν ανήκεις στην κατηγορία των μη τυχερών που πέρασαν πρόσφατα κάποια ίωση, γρίπη ή κρύωμα, τότε αυτό το άρθρο σε αφορά άμεσα. Αν, πάλι, όχι, η γνώση είναι πολύτιμη για τη στιγμή που θα τη χρειαστείς.

Σύμφωνα με τους αρμόδιους, τα μικρόβια μπορούν να επιβιώσουν πάνω στις επιφάνειες από 24 ως 48 ώρες, ενώ ο Covid-19 μπορεί να αντέξει από μερικές ώρες μέχρι και μερικές ημέρες, σύμφωνα με την κλινική του Κλίβελαντ. Μπορεί αυτό να επηρεάζει περισσότερο ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας που αντιμετωπίζουν ήδη κάποια θέματα υγείας, ωστόσο καλό θα ήταν όλοι να έχουμε επίγνωση των δεδομένων, ώστε να μπορούμε να προστατέψουμε την υγεία μας.

Όταν είμαστε άρρωστοι, μεταφέρουμε τα μικρόβια στο σπίτι μας με αποτέλεσμα αυτό να μην αποτελεί φιλικό μέρος για τους υπόλοιπους ενοίκους ή τους καλεσμένους μας. Αν, λοιπόν, θέλεις να μειώσεις την εξάπλωση βακτηρίων και ιών μέσα στο σπίτι σου, δεν έχεις παρά να ακολουθήσεις το παρακάτω πλάνο. Όπως θα δεις, υπάρχουν 6 πράγματα που πρέπει να καθαρίσεις ή να πετάξεις αμέσως μόλις αναρρώσεις.

Τι πρέπει να καθαρίσεις και τι να πετάξεις, όταν δεν θα είσαι πια άρρωστος

1.Καθάρισε το μπάνιο

Το μπάνιο είναι το πρώτο και βασικότερο μέρος που πρέπει να καθαριστεί με προσοχή, μετά την ανάρρωση. Είτε το χρησιμοποιούσες τακτικά είτε όχι κατά την περίοδο της ασθένειας (εμετοί, διάρροια) πρέπει να καθαρίσεις κάθε επιφάνεια, ώστε να αποκλείσεις την πιθανότητα εξάπλωσης των μικροβίων. Ένα άτομο που έχει νοσήσει από έναν ιό, μπορεί να τον μεταδώσει μέχρι και 1-2 εβδομάδες μετα, συνεπώς είναι απαραίτητο να καθαρίζεις καθημερινά το μπάνιο σου, παρά το γεγονός ότι νιώθεις καλύτερα. Η χλωρίνη αποτελεί ξεκάθαρα τον μεγαλύτερο σύμμαχό σου.

2.Αντικατέστησε την οδοντόβουρτσα

Ένα από τα πράγματα που πρέπει να πετάξεις αμέσως μόλις αναρρώσεις είναι η οδοντόβουρτσά σου. Με αυτό τον τρόπο μειώνεις τις πιθανότητες μετάδοσης βακτηρίων. Η αλήθεια είναι πως σπάνια βλέπουμε ένα άτομο να κολλάει ξανά λίγες ημέρες μετά την ανάρρωση, ωστόσο οι ειδικοί συνιστούν να αντικαταστήσουμε την οδοντόβουρτσά μας, τηρώντας όλους τους κανόνες υγιεινής.

3.Απολύμανε την κουζίνα

Μετά το μπάνιο και η κουζίνα χρειάζεται καλό καθάρισμα. Οι κοινόχρηστες επιφάνειες πρέπει να απολυμανθούν, ώστε να είμαστε βέβαιοι πως δεν θα κολλήσει κάποιο άλλο μέλος της οικογένειας. Πέρα από τους πάγκους της κουζίνας και τα πόμολα, εστίασε στις κούπες του καφέ, τα ποτήρια νερού και τα μαχαιροπίρουνα που χρησιμοποίησες όσο ήσουν άρρωστος. Όλα πρέπει να καθαριστούν άψογα.

4.Άλλαξε σεντόνια και πετσέτες. Βάλε για πλύσιμο τις πιτζάμες σου

Η αίσθηση του να ξαπλώνεις σε καθαρά σεντόνια και να σκουπίζεσαι με καθαρές πετσέτες είναι μοναδική. Όταν, μάλιστα, έχεις περάσει ημέρες ξαπλωμένος στο κρεβάτι σου όντας άρρωστος, η αλλαγή των σεντονιών κρίνεται απαραίτητη. Σε αυτό το σημείο που περνούσες τις περισσότερες ώρες της ημέρας σου, έχουν σίγουρα εξαπλωθεί τα μικρόβια, συνεπώς το καλάθι των απλύτων αποτελεί μονόδρομο. Μην παραλείψεις να αλλάξεις πιτζάμες ή τα ρούχα που φορούσες όσο ήσουν άρρωστος. Και αυτά πρέπει να βρεθούν στον κάδο του πλυντηρίου.

5.Καθάρισε τις ηλεκτρονικές συσκευές

Εξίσου σημαντικό με το μπάνιο και την κουζίνα είναι η απολύμανση των ηλεκτρονικών συσκευών. Το κινητό, το τάμπλετ και ο υπολογιστής πρέπει να καθαριστούν με προσοχή, ώστε να είσαι βέβαιος πως έχουν σκοτωθεί όλα τα μικρόβια που μεταφέρθηκαν σε αυτές τις επιφάνειες όσο ήσουν άρρωστος.

6. Αέρισε το σπίτι

Last but not least, αέρισε το σπίτι. Άσε τον καθαρό αέρα να «πλημμυρίσει» σε όλους τους χώρους, απομακρύνοντας τα μικρόβια που έκαναν πάρτι τις προηγούμενες ημέρες. Άνοιγέ τα καθημερινά, για όσες περισσότερες ώρες είναι εφικτό, ανανεώνοντας πέρα από τον αέρα και τη διάθεσή σου.