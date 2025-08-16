5 δημοφιλή trends που ήρθε η ώρα να “πετάξεις” από την κουζίνα σου

Η φήμη τους ξεθώριασε και πλέον κατατάσσονται στη λίστα με τις ξεπερασμένες τάσεις για τη διακόσμηση της κουζίνας.

Είναι ευρέως γνωστό πως τα trends στη διακόσμηση της κουζίνας έρχονται και παρέρχονται, αλλάζουν χρόνο με τον χρόνο (ή και περισσότερο), δίνοντας χώρο στις φρέσκιες ιδέες. Μπορεί η μόδα να έχει συγκεκριμένες προτάσεις, ωστόσο ο κάθε χώρος δημιουργείται σύμφωνα με τις επιλογές και τις προτιμήσεις του εκάστοτε ιδιοκτήτη. Αυτός είναι και ο λόγος, που το αποτέλεσμα προέρχεται από έναν συνδυασμό τάσεων με προσωπικό γούστο και πρακτικές ανάγκες. Η κουζίνα είναι κατ΄εξοχήν ο πιο λειτουργικός χώρος του σπιτιού, συνεπώς πρέπει να είμαστε προσεκτικοί με τις επιλογές μας και συγκεκριμένοι με τις επιθυμίες μας.

Σύμφωνα με τα νέα δεδομένα που επικρατούν στον χώρο της εσωτερικής διακόσμησης, ορισμένα από τα trends που μονοπώλησαν κάποτε το ενδιαφέρον της αγοράς και επιλέχθηκαν ξανά και ξανά για να «ντύσουν» δεκάδες κουζίνες, έχουν χάσει πλέον την αξία και τη θέση τους. Όχι, μόνο, δεν συγκαταλέγονται στη λίστα με τα super trends στο kitchen decor, αλλά δεν αποτελούν καν επιλογή ή πρόταση των interior designers. Η φήμη τους φαίνεται πως ξεθώριασε και έφτασε η στιγμή να αντικατασταθούν από άλλες, καινούργιες και πιο κομψές. Αν, λοιπόν, βρίσκεται σε διαδικασία στησίματος ή ανακαίνισης της κουζίνας σου, ορίστε τι πρέπει να προσέξεις στη διακόσμησή της.

Τα trends που δεν έχουν πια θέση στην κουζίνα σου

#1 Ψηλά σκαμπό

Τα είδαμε, τα αγαπήσαμε, τα διαλέξαμε για την κουζίνα και την τραπεζαρία μας, ωστόσο, πλέον, δεν βρίσκονται στη λίστα με τις αγαπημένες επιλογές των interior designers. Μετά από αρκετά χρόνια που κυριάρχησαν στη διακόσμηση της κουζίνας, έφτασε η στιγμή να αποσυρθούν. Σύμφωνα με την Ελάνα Κλάιν - ιδρύτρια της Carta Creatives, τα ψηλά σκαμπό μπορεί να σου δίνουν μια αίσθηση ελευθερίας και ελέγχου, ωστόσο θεωρούνται πια ξεπερασμένα. Στα νέα furniture trends συναντάμε καθίσματα με μικρότερο ύψος.

#2 Πάνω ντουλάπια

Τα πάνω ντουλάπια υπάρχουν σε σχεδόν όλες τις κουζίνες κυρίως για πρακτικούς λόγους και όχι για λόγους design. Ωστόσο, σύμφωνα με τα νέα δεδομένα, ο χώρος της κουζίνας πρέπει να είναι ανοιχτός, χωρίς αντικείμενα στους τοίχους, διατηρώντας έτσι τη φρεσκάδα του. Στις σύγχρονες κουζίνες, η ιδέα των πάνω ντουλαπιών εγκαταλείπεται, με τους διακοσμητές να επιλέγουν έργα τέχνης για να τα αντικαταστήσουν.

#3 Ογκώδη φωτιστικά

Τα τελευταία χρόνια, τα ογκώδη φωτιστικά μετακινήθηκαν από το σαλόνι στην κουζίνα, αποτελώντας ένα από τα huge trends. Ωστόσο, δεν ανήκουν πλέον στις αγαπημένες προτάσεις των ειδικών. Μπορεί να υπήρξαν για καιρό ένα από τα κυρίαρχα στοιχεία στη διακόσμηση της κουζίνας, όμως τα new trends προτείνουν «ήσυχο» και διακριτικό φωτισμό, χωρίς κραυγαλέα χαρακτηριστικά.

#4 Πάγκοι από γρανίτη

Τι κι αν κάποτε ο γρανίτης ήταν η απόλυτη επιλογή για τον πάγκο της κουζίνας, πλέον αποτελεί (και αυτός) μια ξεπερασμένη τάση. Σύμφωνα με την πλειονότητα των interior designers, η επιλογή του υλικού που θα «ντύσει» τον πάγκο μας, πρέπει να γίνεται με γνώμονα την αντοχή και πρακτικότητα. Επίσης, σε αντίθεση με το παρελθόν, ο μινιμαλισμός κυριαρχεί και στη διακόσμηση της κουζίνας.

#5 Ολόλευκα ντουλάπια

Το λευκό είναι ένα διαχρονικό, κομψό και αγαπημένο χρώμα, που ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού επιλέγει για το σπίτι του - από τους τοίχους μέχρι τα έπιπλα και τις συσκευές. Οι διακοσμητές έχουν παρατηρήσει, πως τα ντουλάπια στην απόχρωση του λευκού, υπάρχουν σε σχεδόν το 1/3 των σπιτιών, γεγονός που το καθιστά ένα από τα πιο δημοφιλή χρώματα. Ωστόσο, εν έτει 2025, δεν κατέχει μια θέση ανάμεσα στα top trends. Οι interior designers υποστηρίζουν, πως το λευκό δεν έχει ταυτότητα και έτσι το απορρίπτουν χωρίς πολλή σκέψη. Αντίθετα, οι αποχρώσεις του ξύλου παραμένουν αγαπημένες τους.



