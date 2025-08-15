3 ξεπερασμένες διακοσμητικές τάσεις στο σπίτι που αναμένεται να επιστρέψουν σύντομα

Καθώς ο κόσμος της διακόσμησης στρέφεται και πάλι προς το οικείο, το αναλογικό και το «χειροποίητο», παρατηρείται μια στροφή προς στιλ που κάποτε θεωρήθηκαν παρωχημένα

Οι τάσεις έρχονται και φεύγουν. Τόσο στη μόδα όσο και στο design. Απλώς, μερικές φορές ένα ξεπερασμένο trend μπορεί να αναγεννηθεί με έναν πιο φρέσκο και μοντέρνο τρόπο. Γιατί το παλιό, πάντα μπορεί να γίνει καινούργιο. Κάτι που φαίνεται ότι υποστηρίζει και το Etsy, ρίχνοντας μια ματιά σε μερικές από τις τάσεις που καθόρισαν τη διακόσμηση των τελευταίων δύο δεκαετιών, τώρα θεωρούνται ξεπερασμένες, αλλά θα επιστρέψουν σύντομα.

Και αυτό δεν είναι απλώς θέμα αισθητικής. Είναι μια ένδειξη του πώς αλλάζουν οι ανάγκες μας μέσα στον χώρο που ζούμε, της ανάγκης για περισσότερη ζεστασιά, χαρακτήρα και προσωπική έκφραση. Καθώς ο κόσμος της διακόσμησης στρέφεται και πάλι προς το οικείο, το αναλογικό και το «χειροποίητο», παρατηρείται μια στροφή προς στιλ που κάποτε θεωρήθηκαν παρωχημένα.

Ακολουθούν 3 χαρακτηριστικές διακοσμητικές τάσεις που, ενώ για κάποιο διάστημα είχαν μπει στο «χρονοντούλαπο του design», δείχνουν έτοιμες για ένα δυναμικό comeback.

Ρουστίκ αγροικία

Η τρέλα των shiplap το 2018 είχε ως αποτέλεσμα πάνω από 7,7 εκατομμύρια αναζητήσεις για «ρουστίκ αντικείμενα» εκείνο το έτος. Το 2025, η αισθητική παραμένει δημοφιλής με τις αναζητήσεις για «μοντέρνα διακόσμηση αγροικίας» να αυξάνονται σχεδόν κατά 3.500% τους τελευταίους τρεις μήνες του τρέχοντος έτους σε σύγκριση με την ίδια περίοδο πέρυσι, σύμφωνα με στοιχεία του Etsy. Προσφέροντας μια νέα εκδοχή της τάσης, η «διακόσμηση εξοχικού σπιτιού» είναι επίσης ένας από τους όρους με τις περισσότερες αναζητήσεις στο Etsy φέτος, με αύξηση πάνω από 26.000 τοις εκατό. Σκέψου το.

Y2K

Το Y2K είχε μεγάλη σημασία για το Etsy τα πρώτα χρόνια της εμφάνισής του, με τις αναζητήσεις για τον όρο να αυξάνονται από το 2012 έως το 2013. Και επιστρέφει και φέτος. Η διαδικτυακή αγορά είδε πάνω από 250% αύξηση στις αναζητήσεις για το «Y2K Décor», με τις προσαρμοσμένες επιγραφές neon να είναι το πιο αγαπημένο αντικείμενο στο Etsy. Αναμνηστικά της ποπ κουλτούρας, skateboards και φωτογραφικά κολάζ συμπληρώνουν τη συλλογή νοσταλγίας της δεκαετίας του 2000.

Boho Boom

Το Etsy ήταν κάποτε η ανεπίσημη πηγή για το φεστιβαλικό στιλ και το boho vibes. Η τάση – τόσο στη μόδα όσο και στη διακόσμηση έχει επιστρέψει, με τις αναζητήσεις για διακόσμηση «boho macrame» να έχουν αυξηθεί κατά σχεδόν 400% φέτος σε σύγκριση με πέρυσι. Τα χειροποίητα κομμάτια με ιδιαίτερη υφή που κατασκευάζονται με περίπλοκους κόμπους και ξύλινες χάντρες είναι δημοφιλείς επιλογές διακόσμησης τοίχου αυτήν τη στιγμή, μαζί με περίτεχνα σχεδιασμένες ονειροπαγίδες και κρεμάστρες φυτών που παραπέμπουν σε μια γήινη αισθητική της δεκαετίας του '70.

