Γνωρίζεις κάθε πότε πρέπει να αλλάζεις το πιγκάλ στην τουαλέτα; Ίσως, όχι

Το πιγκάλ στην τουαλέτα αποτελεί ένα από τα πράγματα που “κουβαλάνε” τα περισσότερα μικρόβια μέσα στο σπίτι μας.

Η τήρηση των κανόνων υγιεινής είναι απαραίτητη για την ομαλή και ασφαλή συμβίωση σε ένα σπίτι. Κάθε χώρος έχει διαφορετικές απαιτήσεις, τις οποίες πρέπει να γνωρίζουμε, ώστε να είμαστε αποτελεσματικοί στο καθάρισμά μας. Για παράδειγμα, ένα από τα αντικείμενα που πρέπει να καθαρίζονται τακτικά - και σίγουρα να αντικαθίσταται - είναι το πιγκάλ. Οι λόγοι μπορεί να είναι προφανείς, αλλά θα τους αναλύσουμε.

Σύμφωνα με τη Μελίσα Μέικερ ιδρύτρια του «Clean My Space» και παρουσιάστρια της εκπομπής Clean My Space στο YouTube, μπορεί το πιγκάλ να έχει σχεδιαστεί για να καθαρίζει, όμως αν δεν είναι το ίδιο καθαρό, σίγουρα δεν αποφέρει αποτέλεσμα. «Αν οι τρίχες της βούρτσας δεν είναι σε καλή κατάσταση, δεν τρίβουν αποτελεσματικά και συνεπώς δεν καθαρίζουν το εσωτερικό της λεκάνης, όπως πρέπει.

Πόσο συχνά πρέπει να αλλάζουμε το πιγκάλ στην τουαλέτα

Οι απόψεις φαίνεται πως διίστανται σχετικά με τη συχνότητα αλλαγής του πιγκάλ, ωστόσο μία από αυτές που κυριαρχούν, υποστηρίζει πως πρέπει να γίνεται αντικατάσταση περίπου μία φορά τον χρόνο. Όπως ισχυρίζεται ο Τζέισον Τέτρο, μικροβιολόγος και συγγραφέας του «The Germ Code», «οι τρίχες της βούρτσας φθείρονται με το πέρασμα του χρόνου, γεγονός τις καθιστά λιγότερο αποτελεσματικές για τον συνολικό καθαρισμό».

Τα βακτήρια μπορούν να αναπτυχθούν σε οποιοδήποτε μέρος της λεκάνης, «κολλώντας» στις σκληρές επιφάνειες. Ακόμα κι αν δεν μπορούμε να τα εντοπίσουμε και θεωρούμε εσφαλμένα ότι η λεκάνη είναι καθαρή, αυτά είναι εκεί και πληθαίνουν ημέρα με την ημέρα. Μερικές από αυτές τις κοινότητες βακτηρίων είναι ορατές - όπως η ροζ ή κιτρινωπή γραμμή που σχηματίζεται στην άκρη του νερού στην τουαλέτα - αλλά κάποιες είναι άχρωμες, εξήγησε.

«Η βούρτσα της τουαλέτας εισέρχεται σε αυτό το σημείο για να διαλύσει αυτές τις βακτηριακές συσσωρεύσεις, προκειμένου το νερό μαζί με το απολυμαντικό να μπορέσουν να τις εξοντώσουν», πρόσθεσε ο Τζέισον Τέτρο. «Η βασική λειτουργία του καθαριστικού για την τουαλέτα είναι ότι περιέχει οξέα, τα οποία διαλύουν τους σκληρούς λεκέδες από άλατα νερού, υπολείμματα σαπουνιού, δυσάρεστες μυρωδιές, βακτήρια και τη βρωμιά γενικότερα», υποστηρίζει η Μελίσα Μέικερ.

Όπως είναι λογικό, οι τρίχες της βούρτσας, αν έχουν φθαρεί, δεν είναι τόσο αποτελεσματικές στην απομάκρυνση των βακτηρίων, γι’ αυτό είναι σημαντικό να αντικαθιστούμε το πιγκάλ τακτικά. Κι ενώ η συμβουλή να αλλάζεις το πιγκάλ κάθε έτος είναι ρεαλιστική, οι ειδικοί επισημαίνουν πως το κριτήριο είναι υποκειμενικό, αφού εξαρτάται από τη συχνότητα και τον τρόπο χρήσης.

Για την ακρίβεια, προτρέπουν τον καθένα από εμάς, τη επόμενη φορά που θα χρησιμοποιήσει το πιγκάλ, να παρατηρήσει σε τι κατάσταση βρίσκονται οι τρίχες της βούρτσας. Αν είναι φθαρμένες, ήρθε η ώρα για άμεση αντικατάσταση, αν, πάλι, όχι, τότε έχει ακόμα περιθώριο ζωής.

