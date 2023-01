Λευκές ορχιδέες: Iδανική επιλογή για να στολίσετε το πρωτοχρονιάτικο τραπέζι

Παρ' ότι οι ορχιδέες είναι οι αγαπημένες μου ποτέ δεν τις συνέδεσα με τη γιορτινή ατμόσφαιρα και εσωτερική διακόσμηση των ημερών. Επειδή όμως λίγα φυτά μπορούν να συναγωνιστούν τη μοναδική ομορφιά μιας ανθισμένη ορχιδέας, τι πιο ιδιαίτερη επιλογή για να στολίσουμε το γιορτινό τραπέζι!

Για την πρώτη μέρα του χρόνου, επιλέξτε φυτά με μεγάλα αρχοντικά λευκά λουλούδια με δύο ή τρεις ανθοφόρους. Δεν χρειάζεται να τις χρυσοπληρώσετε, αγοράζοντάς τις από ακριβά ανθοπωλεία. Ακόμη και στο super market θα τις βρείτε σε πολύ οικονομικές τιμές. Μπορεί να μην είναι φυτά Α' ποιότητας όμως θα παραμείνουν ανθισμένες για όσες μέρες διαρκέσουν οι γιορτές.

Βάλτε ένα ή δυο φυτά μαζί σε ένα κασπώ της αρεσκείας σας, στολίστε τα με χριστουγεννιάτικα στολίδια και τοποθετήστε τη σύνθεση στο κέντρο του τραπεζιού, εντυπωσιάζοντας έτσι τους καλεσμένους σας.

Τώρα αν κολλήσετε το μικρόβιο της ορχιδέας και αποφασίσετε να συνεχίσετε να τις φροντίζετε και μετά τις γιορτές για να τις δείτε ανθισμένες την επόμενη χρονιά, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μου All About Orchids and Houseplants ή τη σελίδα μου στο facebook ή το κανάλι μου στο youtube για να μάθετε όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε γύρω από τη φροντίδα τους.