Τελικά μπορείς να πλύνεις τα μαξιλάρια σου στο πλυντήριο; Τι λένε οι ειδικοί

Όσα πρέπει να γνωρίζεις

Αναρωτιέσαι αν μπορείς να πλύνεις τα μαξιλάρια σου στο πλυντήριο; Η απάντηση σε αυτό το ερώτημα δεν μπορεί παρά να είναι λίγο πιο σύνθετη από όσο νομίζεις.

Για να πλύνεις τα μαξιλάρια σου στο πλυντήριο εξαρτάται το υλικό τους. Σύμφωνα με ειδικούς στο καθάρισμα, ορισμένα μαξιλάρια πλένονται στο πλυντήριο, ενώ άλλα χρειάζονται πιο προσεκτική μεταχείριση.

Μπορούν να πλυθούν στο πλυντήριο:

Συνθετικά: Πλένονται σε ζεστό νερό, σε κανονικό πρόγραμμα.

Πουπουλένια: Πλένονται σε κρύο νερό και σε απαλό πρόγραμμα.

Δεν μπαίνουν στο πλυντήριο:

Λάτεξ: Η κίνηση του πλυντηρίου μπορεί να τα διαλύσει.

Memory foam: Δεν αντέχουν το πλυντήριο, καθώς καταστρέφεται το αφρώδες υλικό τους.

Αν δεν μπορούν να μπουν στο πλυντήριο, μπορείς να τα καθαρίσεις αποτελεσματικά στο χέρι. Γέμισε τη μπανιέρα με ζεστό νερό και λίγο απορρυπαντικό, και βούτηξε απαλά το μαξιλάρι μέσα.

Πίεσέ το ελαφρά ώστε να απορροφήσει το σαπουνόνερο και στη συνέχεια ξέπλυνέ το πολύ καλά για να φύγουν όλα τα υπολείμματα απορρυπαντικού. Άφησέ το να στεγνώσει εντελώς, ιδανικά σε εξωτερικό χώρο με καλό αερισμό. Μόλις στεγνώσει, μπορείς να πασπαλίσεις λίγη μαγειρική σόδα πάνω του για να απορροφήσει τις οσμές και έπειτα να την απομακρύνεις με ηλεκτρική σκούπα.

Αντίθετα, για τα μαξιλάρια που πλένονται στο πλυντήριο, υπάρχουν μερικά χρήσιμα tips για καλύτερο αποτέλεσμα. Πριν ξεκινήσεις, έλεγξε αν υπάρχουν σκισίματα, γιατί μπορεί να χειροτερέψουν με την πλύση.

Τοποθέτησε δύο μαζί στο πλυντήριο για να εξισορροπηθεί το βάρος και να αποφύγεις κραδασμούς. Χρησιμοποίησε τη μισή ποσότητα απορρυπαντικού από αυτή που βάζεις συνήθως, καθώς τα μαξιλάρια μπορεί να συγκρατήσουν υπολείμματα. Ένα επιπλέον ξέβγαλμα βοηθά να φύγει όλο το σαπούνι.

