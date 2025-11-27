5 χρώματα που δεν πρέπει να επιλέξεις ποτέ για την τραπεζαρία σου, σύμφωνα με ειδικούς – Κάνουν τον χώρο αφιλόξενο

Οι ειδικοί συμφωνούν πως οι πιο safe επιλογές είναι τα γήινα, ζεστά ουδέτερα χρώματα που φωτίζουν τον χώρο και δημιουργούν μια πιο cozy ατμόσφαιρα.

Το να επιλέξεις χρώμα για τους τοίχους στον χώρο της τραπεζαρίας μοιάζει εύκολη υπόθεση, μέχρι να διοργανώσεις ένα δείπνο και η ατμόσφαιρα να είναι βαριά.

Η τραπεζαρία είναι από τους λίγους χώρους που έχουν πραγματικά τη δύναμη να ενισχύουν την ενέργειά μας στο σπίτι, έτσι, το χρώμα που θα διαλέξουμε πρέπει όχι μόνο να ταιριάζει με το στιλ μας, αλλά και να δημιουργεί μια αίσθηση ζεστασιάς και άνεσης. Υπάρχουν ορισμένες αποχρώσεις που, σύμφωνα με τους ειδικούς, έχουν την τάση να «χαλάνε» αυτό το mood.

5 χρώματα που δεν πρέπει να επιλέξεις ποτέ για την τραπεζαρία σου, σύμφωνα με ειδικούς

Έντονο κόκκινο

Πρώτο στη λίστα των χρωμάτων που καλό είναι να αποφύγεις είναι το έντονο κόκκινο. Παρότι μπορεί να δείχνει εντυπωσιακό στη θεωρία, στην πράξη όμως υπερισχύει στον χώρο και δημιουργεί μια αίσθηση έντασης. Οι interior designers εξηγούν στο marthastewart .com ότι «τραβάει» τόσο πολύ το βλέμμα, που τελικά κανένα άλλο στοιχείο δεν μπορεί να αναδειχθεί.

Μοβ

Αντίστοιχα, τα πολύ σκούρα μοβ μπορεί να δείχνουν ατμοσφαιρικά αλλά απορροφούν υπερβολικά το φως. Το αποτέλεσμα είναι ένας χώρος σχεδόν κλειστοφοβικός, ειδικά όταν τον χρησιμοποιείς βραδινές ώρες.

Ψυχρό γκρι

Ένα ακόμη χρώμα που οι ειδικοί θεωρούν «παγίδα» είναι το κλασικό ψυχρό γκρι. Αν και θεωρείται μοντέρνο, στην τραπεζαρία συχνά δείχνει άτονο. Μπορεί να κάνει το δωμάτιο να φαίνεται επίπεδο και να αφαιρεί τη ζεστασιά από το φαγητό και τα ξύλινα έπιπλα.

Λευκό και πράσινες αποχρώσεις

Το κατάλευκο λευκό, αλλά και οι πολύ σκούρες πράσινες αποχρώσεις, μπορεί να δημιουργήσουν ένα μουντό αποτέλεσμα ή να δημιουργήσουν περίεργες σκιές —κάτι που είναι ιδιαίτερα αφιλόξενο.