Θα «ελευθερώσει» τον χώρο

Το υπνοδωμάτιο είναι ο χώρος του σπιτιού στον οποίο όλοι βρίσκουμε ένα ήσυχο καταφύγιο, τι γίνεται όμως όταν το δωμάτιο αυτό είναι μικρό, όταν ο χώρος δεν είναι κομψός και δεν εμπνέει γαλήνη;

Η διακόσμηση παίζει καθοριστικό ρόλο σε όλα τα παραπάνω και, το κομοδίνο είναι ένα στοιχείο που, είτε θα αναβαθμίσει τον χώρο, είτε θα του στερήσει πόντους κομψότητας.

Αντί για κομοδίνο: Η έξυπνη εναλλακτική που θα απογειώσει το design της κρεβατοκάμαράς σου

Με μια αναζήτηση ανακαλύψαμε στα ΙΚΕΑ ένα ράφι το οποίο θα ελευθερώσει τον διαθέσιμο χώρο στο υπνοδωμάτιο, αφού η χρήση του ως κομοδίνο, δεν είναι μονάχα έξυπνη και ντιζαϊνάτη, αλλά και πρακτική.

Πρόκειται για ένα ράφι τοίχου σε υπέροχο μασίφ ξύλο λεύκας με ουδέτερη ακρυλική λάκα και ατσάλι για στήριγμα, που κοστίζει μόλις 39,99 ευρώ.

Είναι ιδιαίτερα πρακτικό, διαθέτει 3 άγκιστρα, 1 ράφι για μικροαντικείμενα και έναν μικρό έξυπνο δίσκο με χώρο για το κινητό, ό,τι πρέπει για να κρατάς ελεύθερο τον χώρο του ραφιού/

Το ακόμη καλύτερο είναι πως, το ράφι αυτό εκτός από τη χρήση του ως κομοδίνο, μπορεί να τοποθετηθεί οπουδήποτε μέσα στο σπίτι, για παράδειγμα στο χολ, το καθιστικό ή στο γραφείο, ώστε όλα τα μικροπράγματα να βρίσκουν τη θέση τους.