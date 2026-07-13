Για να δώσεις μια καλοκαιρινή αύρα στο σπίτι σου

Μπορεί να είναι καλοκαίρι, και η εποχή να μας βρίσκει κυρίως έξω από το σπίτι, σε παραλίες και περιπάτους σε καταπράσινα πάρκα της πόλης, ένα είναι όμως το σίγουρο: τα ζεστά πρωινά του Σαββατοκύριακου και τα απογεύματα, το σπίτι αποτελεί το δροσερό καταφύγιό μας, τι καλύτερο λοιπόν από μερικές διακοσμητικές προσθήκες που θα ανανεώσουν κάθε γωνιά του;

Η διακόσμηση παίζει καθοριστικό ρόλο, τόσο στο vibe του σπιτιού όσο και στη δική μας ψυχολογία και, αν με ρωτάς, οι μικρές ή μεγάλες προσθήκες design items κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει.

Τα πιο fashionable και fun items από ελληνικά brands για να δώσεις καλοκαιρινή αύρα στο σπίτι σου

Κάθε εποχή έχει και τα δικά της διακοσμητικά. Τον χειμώνα πρωταγωνιστούν οι πιο cozy υφές ενώ το καλοκαίρι οι πιο ανάλαφρες και χρωματιστές, επομένως αν χρειάζεσαι μια ανανέωση, είμαι η υπενθύμισή σου για να πάρεις εκείνο το αιθέριο, σουπλά για την τραπεζαρία σου ή εκείνη την κούπα για τον παγωμένο πρωινό σου καφέ. (Ναι, είμαι από εκείνες που και το καλοκαίρι πίνουν τον παγωμένο τους καφέ σε κούπα).

Από κεραμικά διακοσμητικά μέχρι κούπες με έξυπνα μηνύματα γραμμένα επάνω τους που σου φτιάχνουν το κέφι -και από πίνακες έως ντιζαϊνάτα κασπώ, στα ελληνικά brands θα ανακαλύψεις αμέτρητες επιλογές που θα «ντύσουν» το σπίτι σου χαρίζοντας σε κάθε γωνιά μια φρέσκια πινελιά. Εγώ πάντως έκανα την αναζήτησή μου και βρήκα εκείνα που θέλω Asap στη συλλογή μου.

Βρες τη λίστα παρακάτω και, ξέρεις τι να κάνεις.

Πίνακας από SØLØ/ Δες εδώ

Φωτιστικό από We Design/ Δες εδώ

Πιάτο Think Pig/ Δες εδώ

Σουπλά Themis Z/ Δες εδώ

Κεραμικό ποτήρι μαργαρίτας Linum/ Δες εδώ

Βάζο από Blue Βear/ Δες εδώ

Κούπα Just Claying/ Δες εδώ

Σετ πετσετών από λινό με πιτσιλίσματα χαμομηλιού Rhea Kalo/ Δες εδώ

