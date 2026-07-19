Βρήκα στα ΙΚΕΑ την πολυθρόνα από τα σοκάκια του νησιού - Είναι αναπαυτική και τέλεια για το μπαλκόνι σου

Αυτή η πολυθρόνα από ΙΚΕΑ είναι η καλοκαιρινή πινελιά που χρειάζεται ο εξωτερικός χώρος του σπιτιού σου - είτε μιλάμε για αυλή είτε για κήπο είτε απλώς για το μπαλκόνι σου.

Το σπίτι μας είναι το προσωπικό μας καταφύγιο, ουαί και αλίμονο, λοιπόν, αν δεν το φροντίσουμε όπως του αξίζει. Η αλήθεια είναι, πως την καλοκαιρινή περίοδο τα βλέμματα όλων στρέφονται στους εξωτερικούς χώρους - μπαλκόνια, κήπους, αυλές - και πώς θα γινόταν διαφορετικά, αφού ο καιρός το επιτάσσει. Η διακόσμηση δεν χρειάζεται να είναι υπερβολική ούτε κοστοβόρα. Αρκούν μερικές μικρές πινελιές για να φτιάξουμε έναν άνετο και cozy χώρο, που να είναι βγαλμένος από σοκάκια κυκλαδίτικου νησιού.

Με μια γρήγορα ματιά στα ΙΚΕΑ βρήκα την πολυθρόνα, που δεν ήξερες ότι χρειάζεσαι για το μπαλκόνι ή την αυλή σου. Αναμφίβολα, αποτελεί το πιο ξεχωριστό item για τη διακόσμηση, απόλυτα πρακτικό και aesthetic - για να μην ξεχνάμε ούτε εκεί ότι ζούμε στην εποχή του Instagram. Έρχεται σε πορτοκαλί χρώμα (πόσο καλοκαιρινό το θέλεις;) και με την προσθήκη των κατάλληλων μαξιλαριών γίνεται η πιο αναπαυτική πολυθρόνα για τις στιγμές χαλάρωσης. Σημαντική είναι, επίσης, και η τιμή της, αφού κοστίζει κάτω των 70€.

Πώς να προσθέσεις την πιο καλοκαιρινή πολυθρόνα από ΙΚΕΑ στο μπαλκόνι ή την αυλή σου

Η SKÅLBODA είναι μια μεταλλική πολυθρόνα με χαρακτηριστική ρετρό σχεδίαση, που βασίζεται σε σχέδιο της δεκαετίας του 1980 από το αρχείο της ΙΚΕΑ. Οι καμπύλες της δημιουργούν μια ανάλαφρη εικόνα, ενώ ο ανοιχτός σκελετός δεν «βαραίνει» οπτικά τον χώρο, κάτι που την κάνει ιδανική ακόμη και για μικρά μπαλκόνια.

Φωτογραφία / ΙΚΕΑ

Παρότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στο εσωτερικό του σπιτιού, το έντονο πορτοκαλί χρώμα της ταιριάζει ιδιαίτερα σε εξωτερικούς χώρους, όπου συνδυάζεται εύκολα με λευκές γλάστρες, ψάθινα διακοσμητικά, ξύλινα βοηθητικά τραπεζάκια και φυτά, όπως η λεβάντα ή η βουκαμβίλια. Με ένα μαξιλάρι καθίσματος και μερικά διακοσμητικά μαξιλάρια, μετατρέπεται σε μια άνετη γωνιά για τον πρωινό καφέ, το απογευματινό διάβασμα ή τις καλοκαιρινές βραδιές στο μπαλκόνι.

Φωτογραφία / ΙΚΕΑ

Κατασκευασμένη από ατσάλι προσφέρει αυξημένη αντοχή στη φθορά και την καθημερινή χρήση. Παράλληλα, η επιφάνειά της καθαρίζεται εύκολα με ένα νωπό πανί, χωρίς να απαιτεί ιδιαίτερη συντήρηση. Αν αναζητάς, λοιπόν, έναν οικονομικό τρόπο να ανανεώσεις τον εξωτερικό χώρο του σπιτιού σου χωρίς μεγάλες αλλαγές, η SKÅLBODA είναι από εκείνα τα έπιπλα που μπορούν να αλλάξουν την εικόνα ενός μπαλκονιού με μία μόνο προσθήκη.

Θα τη βρεις εδώ