Μια λαμπερή βραδιά για τα 75 χρόνια Fourlis

Σε μια λαμπερή βραδιά στον Ελληνικό Κόσμο, ο Όμιλος Fourlis γιόρτασε τα 75 χρόνια του, συγκεντρώνοντας μερικές από τις πιο δυναμικές προσωπικότητες του επιχειρηματικού χώρου

Παρόντες ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Κωνσταντίνος Τασούλας, κορυφαία στελέχη της αγοράς, συνεργάτες και φυσικά οι άνθρωποι του Ομίλου, που αποτελούν και την καρδιά της επιτυχίας του.

Η βραδιά είχε έντονο καλλιτεχνικό χαρακτήρα, με μια ειδικά σχεδιασμένη μουσικοθεατρική παράσταση σε σκηνοθεσία Γιώργου Κουτλή, παρουσιαστή τον εκρηκτικό Θανάση Αλευρά και αγαπημένους καλλιτέχνες όπως ο Δημήτρης Μπάσης και η Γιώτα Νέγκα.

Η αφήγηση – εμπνευσμένη από ιδέα του Σταύρου Θεοδωράκη - ταξίδεψε τους καλεσμένους μέσα από επτά δεκαετίες, συνδέοντας την εξέλιξη του Ομίλου με τα μεγάλα γεγονότα που διαμόρφωσαν την Ελλάδα και τον κόσμο.

Ο Πρόεδρος του Ομίλου, Βασίλης Φουρλής, υπογράμμισε πως η πορεία αυτή βασίζεται «σε αξίες, σεβασμό και συνέπεια», τονίζοντας ότι το βλέμμα παραμένει σταθερά στραμμένο στο μέλλον.

Με αφετηρία τις ηλεκτρικές συσκευές της δεκαετίας του ’50 και φτάνοντας σήμερα σε έναν πολυκλαδικό οργανισμό που φέρνει στην Ελλάδα brands όπως IKEA, INTERSPORT, Holland & Barrett και Foot Locker, ο Όμιλος Fourlis έχει συμβάλει καταλυτικά στη διαμόρφωση του σύγχρονου λιανεμπορίου σε Ελλάδα και Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Με ισχυρές συνεργασίες, επενδύσεις και συνεχές βλέμμα στην καινοτομία, τα 75 χρόνια αποτελούν μόνο την αρχή για το επόμενο, ακόμα πιο φιλόδοξο κεφάλαιο.