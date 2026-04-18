«Μάζεψαν» τα ρούχα στο πλυντήριο; Γιατί συμβαίνει και τι να κάνεις για να σώσεις τα ρούχα σου

Το να βγάζεις τα ρούχα από το πλυντήριο και να έχουν «μαζέψει» είναι ίσως ένα από τα πιο συνηθισμένα (και εκνευριστικά) προβλήματα.

Ιδίως όταν πρόκειται για αγαπημένα κομμάτια, η φθορά από το πλυντήριο μπορεί να χαλάσει ολόκληρη τη διάθεσή μας, ωστόσο, με μερικές σωστές συνήθειες και βασικές γνώσεις για τα υφάσματα, μπορείς εύκολα να προστατεύσεις τα ρούχα σου και να τα διατηρήσεις σαν καινούργια για περισσότερο καιρό.

Δες παρακάτω τα tips των ειδικών για να σώσεις τα ρούχα σου από το να «μαζέψουν» στο πλυντήριο

Γιατί μαζεύουν τα ρούχα



Τα ρούχα συνήθως μικραίνουν λόγω υψηλής θερμοκρασίας και δυνατών στροφών στο πλυντήριο ή στο στεγνωτήριο. Συνήθως τα υφάσματα όπως το βαμβάκι, το μαλλί, το λινό και το μετάξι είναι τα πιο ευαίσθητα και αυτό διότι οι φυσικές ίνες «συστέλλονται» με τη ζέστη και έρχονται πιο κοντά μεταξύ τους.

Πώς θα «σώσεις» τα ρούχα σου

Πάντα να ελέγχεις την ετικέτα

Είναι ο πιο ασφαλής οδηγός για το πώς να πλύνεις και να στεγνώσεις σωστά κάθε ρούχο. Ακολούθησε πιστά θερμοκρασία, πρόγραμμα και οδηγίες στεγνώματος.

Πλύσιμο σε χαμηλές θερμοκρασίες

Το καυτό νερό είναι ο βασικός λόγος που τα ρούχα συρρικνώνονται. Προτίμησε κρύο ή χλιαρό νερό για τα περισσότερα ρούχα, εκτός από περιπτώσεις που απαιτείται υγιεινή δηλαδή στα εσώρουχα.

Μην πλένεις τα ρούχα χωρίς λόγο

Είναι πιο βιόσιμο και προστατεύει τα υφάσματα τι να κάνεις όμως αντί για πλύσιμο; Αέρισε τα ρούχα. Χρησιμοποίησε ατμό ή σιδέρωσέ τα.

Πρόσεξε το στέγνωμα

Το στεγνωτήριο είναι από τους βασικούς «ενόχους» που τα ρούχα «μαζεύουν». Προτίμησε φυσικό στέγνωμα και απέφυγε τον έντονο ήλιο για πολλές ώρες



Πώς να σώσεις ένα ρούχο που «μάζεψε»

Για βαμβακερά και μάλλινα

Μούλιασε το ρούχο σε χλιαρό νερό με conditioner μαλλιών, τέντωσέ το απαλά και άφησέ το να στεγνώσει επίπεδα

Για μετάξι

Χρησιμοποίησε ατμό και δώσε ξανά σχήμα απαλά με τα χέρια σου

