Τα ταπεράκια έχουν μπει για τα καλά στη ζωή μας και έτσι χρειαζόμαστε πρακτικές τσάντες φαγητού. Εμείς βρήκαμε τρεις επιλογές στα IKEA.

Το καλοκαίρι ολοκληρώθηκε και ημερολογιακά και σιγά σιγά όλοι έχουμε επιστρέψει στο καθημερινό μας πρόγραμμα και στη ρουτίνα του γραφείου. Οι περισσότεροι από εμάς έχουμε τη συνήθεια να κουβαλάμε τα ταπεράκια μας μαζί στη δουλεια και έτσι πάντα η τσάντα φαγητού είναι πάντα απαραίτητη.

Βέβαια μπορεί και να ετοιμάζεις το κολατσιό των παιδιών σου για το σχολείο ή για όποια άλλη δραστηριότητα θα μπορούσε να γίνει εκτός σπιτιού. Άλλωστε, τα τελευταία χρόνια τα ταπεράκια έχουν γίνει κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Το σπιτικό φαγητό δεν περιορίζεται πλέον στο τραπέζι του σπιτιού, αλλά μας ακολουθεί στο γραφείο, στο πανεπιστήμιο, στις βόλτες και σε κάθε δραστηριότητα που κρατά πολλές ώρες. Και για να μεταφέρουμε το φαγητό μας πιο εύκολα και οργανωμένα, χρειαζόμαστε τα κατάλληλα αξεσουάρ.

Έτσι, στα IKEA βρήκαμε τρεις τσάντες φαγητού που ξεχωρίζουν για τον πρακτικό τους χαρακτήρα και μπορούν να γίνουν χρήσιμες στην καθημερινότητα. Με διαφορετικά μεγέθη και σχέδια, αποτελούν μια εύκολη λύση για όσους θέλουν να έχουν μαζί τους το φαγητό, το σνακ ή τα απαραίτητα για ένα γεύμα εκτός σπιτιού.

Από το πρωινό κολατσιό μέχρι το μεσημεριανό στο γραφείο, οι τσάντες φαγητού μπορούν να βοηθήσουν ώστε όλα να παραμένουν συγκεντρωμένα και εύκολα προσβάσιμα. Και επειδή ο Σεπτέμβριος είναι πάντα η περίοδος που οργανώνουμε ξανά τη ρουτίνα μας, τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή για μικρές προσθήκες που μπορούν να κάνουν την καθημερινότητα λίγο πιο εύκολη.

3 τσάντες φαγητού από τα IKEA που αξίζει να δεις

Ikea

TOFSAND ισοθερμική τσάντα, Ikea.gr

Ikea

KLOTPIL ισοθερμική τσάντα, Ikea.gr

Ikea

FRAMTUNG τσάντα φαγητού, Ikea.gr