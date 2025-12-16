Απαλή ζύμη, πλούσια γεύση και άρωμα που μαγεύει σε κάθε μπουκιά.

Οι γιορτές δεν είναι μόνο λαμπερά ρεβεγιόν, έξοδοι, ξενύχτια, γιορτινά outifts και δώρα. Είναι και οι μικρές στιγμές που τις απολαμβάνουμε μέσα στο σπίτι. Απογεύματα με χαλαρά ρούχα, ζεστή ατμόσφαιρα, αρωματικά ροφήματα. Και φυσικά, κάτι που δεν μπορεί με τίποτα να λείπει από τα χριστουγεννιάτικα απογευματινά σουαρέ είναι τα παραδοσιακά γλυκά των ημερών: Μελομακάρονα και κουραμπιέδες.

Είναι όμως παρατηρημένο: Τα μελομακάρονα και οι κουραμπιέδες από το ζαχαροπλαστείο, δεν μας γεμίζουν με τη χαρά και την ολοκλήρωση των γλυκών που ετοιμάζουμε στο σπίτι. Κι αν είσαι σύγχρονη νοικοκυρά και φοβάσαι ότι οι κουραμπιέδες σου ελλοχεύει ο κίνδυνος να αποτύχουν, αποκλείουμε αυτό το ενδεχόμενο.

Πώς; Με μια μυστική πινελιά που θα απογειώσει τους κουραμπιέδες σου: Το βούτυρο Lurpak.

To βούτυρο είναι το κυρίαρχο συστατικό που κάνει έναν κουραμπιέ πραγματικά ξεχωριστό. Και χάρη στο Lurpak η ζύμη σου θα βγει απίστευτα μαλακή και η παραδοσιακή της γεύση θα αφήσει άφωνες ακόμα και τις πιο παραδοσιακές μαγείρισσες της οικογένειάς σου.

Θέλεις να σου απονείμουν τον χρυσό σκούφο των φετινών Χριστουγέννων; Σε έχουμε. Εκτέλεσε βήμα-βήμα τη συνταγή για κουραμπιέδες με Lurpak και τίποτα δεν πρόκειται να σου στερήσει την πρωτιά στους κουραμπιέδες.

Γιατί να επιλέξεις βούτυρο Lurpak

Το Lurpak είναι η ιδανική επιλογή για τους κουραμπιέδες σου γιατί προσφέρει αξεπέραστη, φίνα γεύση και σταθερή ποιότητα που προέρχεται από πάνω από έναν αιώνα εμπειρίας στην παραγωγή κορυφαίου βουτύρου. Το Lurpak, φτιαγμένο από 100% αγνό αγελαδινό γάλα χωρίς συντηρητικά, αναδεικνύει την αγνότητα και το άρωμα των υλικών, χαρίζοντας στους κουραμπιέδες σου βελούδινη υφή και τέλειο ψήσιμο.

Συν τοις άλλοις, η πρακτική συσκευασία του Lurpak με μεζούρα προσφέρει ακρίβεια στη δοσολογία. Να γιατί το Lurpak είναι σταθερά Νο1 για όσες θέλουν αυθεντική γεύση και μια πιο υγιεινή προσέγγιση, χωρίς περιττά πρόσθετα, σε ένα τόσο παραδοσιακό γλυκό.

Υλικά για 30 κουραμπιέδες, αφράτους, αρωματικούς, κλασικούς όπως πρέπει

250 γρ. βούτυρο Lurpak σε θερμοκρασία δωματίου

σε θερμοκρασία δωματίου 100 γρ. ζάχαρη άχνη

1 κρόκος αυγού

1 κ.γ. εκχύλισμα βανίλιας

1 κ.σ. ανθόνερο (προαιρετικά αλλά αρωματικό!)

400–450 γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις

100 γρ. αμύγδαλα ψημένα και χοντροκομμένα

Ζάχαρη άχνη για πασπάλισμα

Πάμε να μαγειρέψουμε:

Χτυπάς το Lurpak στο μίξερ σε υψηλή ταχύτητα μέχρι να γίνει λευκό και αφράτο. Αυτό το βήμα είναι το μυστικό της επιτυχίας: Όσο πιο καλά χτυπηθεί το βούτυρο, τόσο πιο αφράτοι οι κουραμπιέδες. Προσθέτεις τη ζάχαρη άχνη και συνεχίζεις το χτύπημα. Ρίχνεις τον κρόκο, τη βανίλια και το ανθόνερο. Προσθέτεις το αλεύρι σταδιακά, ανακατεύοντας απαλά μέχρι να σχηματιστεί μαλακή ζύμη. Ενσωματώνεις τα αμύγδαλα. Πλάθεις κουραμπιέδες σε όποιο σχήμα θέλεις (στρογγυλά, μισοφέγγαρα) και τους ψήνεις στους 170°C για περίπου 20–25 λεπτά. Όταν κρυώσουν ελαφρά, τους βουτάς σε άφθονη ζάχαρη άχνη.

Το αποτέλεσμα; κουραμπιέδες που λιώνουν στο στόμα, με απαλή, βελούδινη ζύμη, διακριτικό άρωμα ανθόνερου και πλούσια γεύση βουτύρου Lurpak. Ιδανικοί για γιορτινές στιγμές ή για να συνοδεύσουν τον καφέ σου. Γιατί με Lurpak, κάθε μπουκιά ξεχωρίζει. Από το Lurpak και το JennyGr καλή απόλαυση και καλά Χριστούγεννα!