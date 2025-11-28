Morning elegance: Σου βρήκαμε 7 vintage συσκευές που θα δώσουν στην κουζίνα σου αέρα παλιού ιταλικού φιλμ

Σε καλωσορίζουμε στο παστέλ σύμπαν της Ariete.

Ορισμένες σύγχρονες νοικοκυρές θεωρούν πως η κουζίνα υπάρχει για καθαρά πρακτικούς λόγους. Εμείς ωστόσο, αντιλαμβανόμαστε την κουζίνα ως χώρο δημιουργίας και προσωπικής έκφρασης. Για αυτό και δίνουμε σημασία στη διακόσμηση: Από τους πάγκους και το χρώμα των τοίχων, μέχρι τις ηλεκτρικές μας συσκευές, αγαπάμε τις vintage πινελιές, που θυμίζουν σκηνικό ταινίας, όπως η νέα σειρά της Ariete.

Με παστέλ χρώματα, καμπύλες που θυμίζουν άλλη δεκαετία και υλικά σχεδιασμένα να κρατούν χρόνια, η σειρά Vintage της Ariete μεταμορφώνει το πιο καθημερινό μέρος του σπιτιού σε ένα μικρό, ιδιωτικό café.

7 συσκευές που κουβαλούν μια δόση νοσταλγίας και charm, για να ξεκινάει η μέρα με την πιο stylish διάθεση

Το σύμπαν των ροφημάτων

1. Η Καφετιέρα Φίλτρου Vintage Beige που αναδύει το άρωμα από παλιές, ζεστές πρωινές στιγμές

Αυτή η retro καφετιέρα δεν φτιάχνει απλώς καφέ. Δημιουργεί ατμόσφαιρα και προσκαλεί ολόκληρη την παρέα ή την οικογένεια να επανασυνδεθεί γύρω από το τραπέζι του πρωινού. Πώς; Ετοιμάζοντας από 4 έως και 12 φλιτζάνια καφέ φίλτρου με ένταση και πλούσια γεύση.

Μάλιστα, χάρη στον ενσωματωμένο χρονοδιακόπτη μπορείς να προγραμματίσεις το άρωμα του φρεσκοκομμένου καφέ να σε ξυπνήσει μέσα στις επόμενες 24 ώρες. Δηλαδή; Εσύ κοιμάσαι και η Ariete σου δουλεύει και σε σηκώνει από το κρεβάτι με τον πιο αρωματικό τρόπο.

Κι αν θέλεις να κάνεις snooze; Η θερμαινόμενη πλάκα κρατά τον καφέ ζεστό για περίπου 30 λεπτά, ενώ το σύστημα κατά των σταγόνων επιτρέπει να πάρεις μια κούπα ακριβώς τη στιγμή που το θέλεις, χωρίς να διακόψεις την εκχύλιση.

2. Η Μηχανή Espresso Vintage Beige αν θέλεις τον καφέ σου σαν σε ιταλικό bistro

Με boiler 900W και αντλία 15 bar, η vintage μηχανή της Ariete χαρίζει espresso με γεμάτο σώμα, πυκνή κρέμα και βαθύ άρωμα. Είτε χρησιμοποιείς αλεσμένο καφέ είτε ESE pods. Και αν θέλεις cappuccino; Η λειτουργία Maxi-Cappuccino φτιάχνει αφρογάλα που θα ζήλευε ακόμα και ο πιο επιδέξιος barista, ενώ το αποσπώμενο δοχείο νερού και ο δίσκος αποστράγγισης κάνουν τη διαδικασία καθαρισμού effortless, ακριβώς όπως θέλεις να είναι το πρωινό σου.

Και όταν τελειώσεις; Το έξυπνο σύστημα αναμονής απενεργοποιεί αυτόματα τη συσκευή μέσα σε 30 λεπτά.'Ο,τι πρέπει για βιαστικούς και ξεχασιάρηδες, που το πρωινό ξύπνημα δεν είναι το δυνατό τους σημείο.

3. Ο Βραστήρας Vintage Beige με τις καμπύλες από το παρελθόν και την τεχνολογία του σήμερα

Σε παστέλ αποχρώσεις, με απαλό φινίρισμα και νίκελ λεπτομέρειες, αυτός ο retro βραστήρας φέρνει το πιο comforting mood στο πρωινό. Με ισχύ 2000W και χωρητικότητα 1,7L, ο βραστήρας της Ariete βράζει νερό για όλους σε ελάχιστα λεπτά.

Τσάι; Στιγμιαίος καφές; Πρωινό infusion; Ό,τι ρόφημα κι αν προτιμά κάθε μέλος της οικογένειας ή της παρέας, χάρις την Ariete αποκτά μια δόση παλιάς κομψότητας, που κάνει τη στιγμή ακόμη πιο απολαυστική.

Το σύμπαν των πρωινών και των γλυκών κερασμάτων

4. Η Φρυγανιέρα Vintage 4 Θέσεων Beige για τις χαλαρές Κυριακές με τις μεγάλες πρωινές λιγούρες

Η Vintage φρυγανιέρα της Ariete είναι statement piece: Παστέλ χρώματα, καμπύλες, και τέσσερις θέσεις για να ετοιμάζεις πρωινό για όλους. Με 6 επίπεδα ροδίσματος και ανεξάρτητους χειρισμούς ανά ζεύγος φετών, μπορείς να φτιάξεις από crispy μέχρι πιο soft ψωμάκι, ακριβώς όπως το θες εσύ ή η συντροφιά σου ή και οι δύο μαζί!

Και κάτι έξτρα για τις Lazy Sundays: Διαθέτει αποσπώμενο δίσκο για ψίχουλα για εύκολο καθαρισμό. Κι αυτό κάνει το πρωινό λιγότερο χαοτικό και περισσότερο απολαυστικό.

5. Η Compact Φρυγανιέρα Vintage Beige των 2 θέσεων – μικρή, chic, ακαταμάχητη

Έχεις μικρό cozy σπίτι και ακόμα πιο mini κουζινάκι; Αυτή η φρυγανιέρα 2 θέσεων είναι ιδανική για μικρούς πάγκους. Με ανοξείδωτο περίβλημα σε παστέλ αποχρώσεις, 6 επίπεδα ροδίσματος, αυτόματη εξαγωγή ψωμιού και δίσκο ψίχουλων, προσθέτει διακριτικό στυλ και πρακτικότητα στην πρωινή σου ρουτίνα.

6. Η Κουζινομηχανή Ariete Vintage, ένα από τα πιο εντυπωσιακά ρετρό μηχανήματα της σειράς

Από αχνιστές πίτσες και αφράτο ψωμί έως υφές τύπου μαρέγκας, η vintage κουζινομηχανή της Ariete είναι το «μυστικό όπλο» για όσους αγαπούν το baking. Με 2400W μέγιστη ισχύ, 7 διαφορετικές ταχύτητες, λειτουργία διακεκομμένης κίνησης, μπολ 5,5L και τρία εξαρτήματα -γάντζος για ζύμωμα, αναδευτήρας σε σχήμα καρδιάς για ανάμειξη και σύρμα για χτύπημα – δεν υπάρχει TikTok recipe που να μην μπορείς να την πετύχεις τέλεια στο σπίτι.

Και επειδή θέλουμε πρωινό χωρίς φασαρίες, το καπάκι κατά των πιτσιλιών και τα αντιολισθητικά πόδια εξασφαλίζουν καθαρό πάγκο, ακόμη κι όταν η κουζινομηχανή μας δουλεύει στο max.

7. Το Ηλεκτρικό Φουρνάκι Vintage Beige των 18 λίτρων, το πιο sweet, πρακτικό εργαλείο της κουζίνας

Ένας φούρνος που χωρά σχεδόν παντού (47,5 × 40 × 24,5 εκ.) και ψήνει τα πάντα με στυλ. Με θερμοστάτη έως 230°C, επιλογή άνω/κάτω αντιστάσεων, χρονοδιακόπτη 60 λεπτών και ειδική στρογγυλή κοιλότητα για πίτσα 30 εκ., το ηλεκτρικό φουρνάκι της Ariete γίνεται ο απόλυτος σύμμαχος σου για:

Μικρές πίτες στο ταψί

Σνακ στη στιγμή

Μini πίτσες και γλυκά

Με αυτό το ηλεκτρικό φουρνάκι μπορούμε ακόμα και να ξεφύγουμε από το πρωινό: Να συνοδεύσουμε με τις δημιουργίες μας το μεσημεριανό γεύμα, το σουαρέ για απογευματινό καφέ, κι ακόμη-ακόμη τη βραδιά για ταινία ή την boys night που έχουν διοργανώσει τα αγόρια του σπιτιού για αγώνα με τους φίλους.

Το παστέλ σύμπαν της Ariete Vintage σε προσκαλεί να το εξερευνήσεις

Κάθε συσκευή της σειράς συνδυάζει ιταλικό design, ποιότητα κατασκευής και έναν ρομαντισμό που δύσκολα βρίσκεις σήμερα στις μικροσυσκευές. Οι vintage συσκευές της Ariete δεν είναι μόνο εργαλεία. Eίναι μικρά, λειτουργικά κοσμήματα που φέρνουν μια νότα άλλης εποχής στο πρωινό σου.

