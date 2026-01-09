Vectors & Roses: Οι Χρυσόθεμις και Βιβή Πανουσοπούλου είναι πίσω από το στούντιο που επαναφέρει τη μαγεία του "slow creation"

Από τον εταιρικό κόσμο στον πηλό και τη χειροποίητη δημιουργία: Οι αδελφές Χρυσόθεμις και Βιβή Πανουσοπούλου του Vectors & Roses μιλούν στο JennyGr για την τέχνη της κεραμικής και τον σεβασμό στον χρόνο

Το να αφήνεις μια δομημένη καριέρα στον ιδιωτικό τομέα για να λερώσεις τα χέρια σου με πηλό απαιτεί τόλμη, όραμα και μια βαθιά ανάγκη για ουσία. Το 2023, το στούντιο Vectors & Roses γεννήθηκε ακριβώς από αυτή την ανάγκη. Συνδυάζοντας την πολυεπίπεδη εκπαίδευσή τους —από το Luxury Brand Management μέχρι το Multimedia Design— οι Χρυσόθεμις και Βιβή Πανουσοπούλου, δημιουργοί του συστήνονται στο JennyGr και μας προσκαλούν σε έναν κόσμο όπου οι καθαρές γραμμές συναντούν την παράδοση και η ατέλεια γίνεται η απόλυτη μορφή ομορφιάς.

Aπό την εταιρική καθημερινότητα στο studio

Ποια ήταν εκείνη η στιγμή που σας έκανε να αφήσετε τον ιδιωτικό τομέα και να ιδρύσετε το Vectors & Roses το 2023;

Ήταν περισσότερο μια συσσώρευση στιγμών παρά μία μόνο απόφαση. Μια φυσική μετάβαση. Υπήρχε πάντα και στις δύο μας μια καλλιτεχνική πλευρά — διαφορετική ως έκφραση, αλλά με κοινό αισθητικό υπόβαθρο. Όταν το timing το επέτρεψε, επαγγελματικά και προσωπικά, αποφασίσαμε να ενώσουμε αυτές τις διαδρομές αφού η ανάγκη για προσωπικό ρυθμό, χειροποίητη εργασία και ουσία άρχισε να υπερισχύει της δομημένης εταιρικής καθημερινότητας.

Έχετε σπουδάσει κεραμική, luxury brand management, business, multimedia design. Πώς επηρεάζουν αυτοί οι διαφορετικοί τομείς τη δημιουργική κατεύθυνση του στούντιο;

Λειτουργούμε συλλογικά, αξιοποιώντας τη διαφορετική μας εκπαίδευση ως κοινό εργαλείο. Η κεραμική φέρνει τη χειροποίητη διαδικασία και τη σχέση με το υλικό, ενώ το luxury brand management, το business και το multimedia design διαμορφώνουν τον τρόπο που ένα αντικείμενο τοποθετείται, επικοινωνείται και αποκτά συνοχή ως μέρος ενός brand. Πιστεύουμε ότι ένα στούντιο καλλιτεχνικής δημιουργίας, όταν αποτελεί επαγγελματική προτεραιότητα και όχι παράλληλη δραστηριότητα, οφείλει να λειτουργεί αποδοτικά και ως επιχείρηση, ώστε να μπορεί να επιβιώσει, να εξελιχθεί και να παραμείνει πιστό στη δημιουργική του ταυτότητα στον χρόνο.

Η φιλοσοφία του slow creation και η τέχνη του πηλού

Πώς θα περιγράφατε τη βασική φιλοσοφία του Vectors & Roses σε όσους το γνωρίζουν για πρώτη φορά;

Σεβασμός στο χειροποίητο, καθαρές γραμμές, και αντικείμενα που έχουν λόγο ύπαρξης. Δημιουργούμε κεραμικά που δεν είναι απλώς όμορφα, αλλά σχεδιασμένα για να ενσωματώνονται στην καθημερινότητα.

Τι είναι αυτό που σας γοητεύει στο “slow creation” σε έναν κόσμο που κινείται τόσο γρήγορα;

Η διαδικασία. Το να επιτρέπεις στον χρόνο να γίνει μέρος του έργου. Στην κεραμική δεν μπορείς να επισπεύσεις τα πάντα· αυτό δημιουργεί έναν διαφορετικό ρυθμό, σχεδόν διαλογιστικό, που έρχεται σε αντίθεση με την ταχύτητα της σύγχρονης ζωής.

Τι σημαίνει για εσάς η φράση “σεβασμός στο χειροποίητο”;

Σημαίνει αποδοχή της ατέλειας, του χρόνου και της ανθρώπινης παρουσίας στο αντικείμενο. Κάθε κομμάτι είναι μοναδικό και φέρει το αποτύπωμα της διαδικασίας του.

Παράδοση, Ελλάδα και σύγχρονη αισθητική

Πώς επηρεάζει η Ελλάδα και η καλλιτεχνική της κληρονομιά τη δουλειά σας;

Ζώντας στην Ελλάδα, η σχέση με το φως, τη γη και την παράδοση είναι αναπόφευκτη. Δεν αντιγράφουμε μοτίβα, αλλά αντλούμε αίσθηση και ισορροπία από αυτή τη βαθιά πολιτισμική μνήμη.

Πώς βρίσκετε την ισορροπία ανάμεσα στην παράδοση και το σύγχρονο;

Μέσα από τη φόρμα και τη λειτουργία. Η παράδοση υπάρχει στη διαδικασία, ενώ το σύγχρονο εκφράζεται στη λιτότητα και στην αισθητική καθαρότητα των αντικειμένων.

Ποιες ήταν οι μεγαλύτερες δυσκολίες στη μετάβαση από την εταιρική καριέρα στη δημιουργία ενός στούντιο;

Η αβεβαιότητα και η ανάληψη πλήρους ευθύνης. Στον δημιουργικό χώρο, εσύ είσαι ταυτόχρονα καλλιτέχνης, επιχειρηματίας και παραγωγός. Αυτή η μετάβαση απαιτεί αντοχή και πειθαρχία.

Πώς πιστεύετε ότι η μαζική παραγωγή έχει αλλάξει τη σχέση μας με τα αντικείμενα;

Έχει μειώσει τη συναισθηματική σύνδεση. Τα αντικείμενα έγιναν αναλώσιμα. Το Vectors & Roses στούντιο επιδιώκει να επαναφέρει την αξία της επιλογής και της διάρκειας.

Πόσο διαφορετική είναι η δημιουργία ενός custom project σε σχέση με τις συλλογές σας;

Είναι πιο διαλογική. Απαιτεί κατανόηση των αναγκών του άλλου, χωρίς να χάνεται η ταυτότητα του στούντιο. Είναι μια συνεργασία, όχι απλώς μια παραγγελία.

Τι ελπίζετε να νιώθει κάποιος όταν χρησιμοποιεί ένα κεραμικό αντικείμενό σας στο σπίτι του;

Οικειότητα και ηρεμία. Να αισθάνεται ότι το αντικείμενο ανήκει στον χώρο του και στη ζωή του, χωρίς να επιβάλλεται.

Πού φαντάζεστε το Vectors & Roses τα επόμενα χρόνια;

Ως ένα στούντιο που εξελίσσεται με συνέπεια, παραμένοντας πιστό στις αξίες του. Με επιλεκτικές συνεργασίες, ουσιαστική παραγωγή και αντικείμενα που αντέχουν στον χρόνο.

Who is Who: Το Vectors & Roses είναι ένα δημιουργικό στούντιο κεραμικής που ιδρύθηκε το 2023, με έμφαση στον σύγχρονο σχεδιασμό και τη χειροποίητη παραγωγή αντικειμένων που αναβαθμίζουν την καθημερινή εμπειρία στο σπίτι.