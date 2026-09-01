Μπορεί να βρίσκονται ξεχασμένα σε ένα ντουλάπι, σε μια αποθήκη ή ακόμα και στο σπίτι της γιαγιάς, όμως ορισμένα παλιά αντικείμενα κουζίνας έχουν αποκτήσει τα τελευταία χρόνια ιδιαίτερη αξία.

Η vintage αισθητική έχει επιστρέψει δυναμικά και μαζί της αυξάνεται το ενδιαφέρον των συλλεκτών για σκεύη και μικροσυσκευές που κάποτε θεωρούνταν απλώς καθημερινά χρηστικά αντικείμενα.

Από μαντεμένια τηγάνια μέχρι πολύχρωμα γυάλινα μπολ και παλιούς τύπου μύλους για αλατοπίπερο, υπάρχουν κομμάτια που αξίζει να κρατήσεις, ακόμη κι αν μοιάζουν… ντεμοντέ.

5 vintage αντικείμενα κουζίνας που μοιάζουν ντεμοντέ αλλά αξίζουν πολύ περισσότερο απ’ όσο νομίζεις

Γυάλινα σκεύη

Με τη χαρακτηριστική απαλή πράσινη, σχεδόν γαλακτώδη απόχρωσή τους, εμφανίστηκαν ευρέως στις αμερικανικές κουζίνες τον 20ό αιώνα και σήμερα έχουν φανατικούς συλλέκτες.

Ξύλινοι μύλοι

Ιδιαίτερα εκείνοι με τα πιο χαρακτηριστικά, γλυπτικά σχέδια του Jens Quistgaard. Ο σκανδιναβικής έμπνευσης σχεδιασμός τους τούς έχει μετατρέψει από απλά αντικείμενα κουζίνας σε μικρά design collectibles.

Παλιά κεραμικά

Τα χειροποίητα σερβίτσια και πιάτα είναι γνωστά για τις ιδιαίτερες υφές, τα χρώματα και την αισθητική τους, ενώ τα παλαιότερα ολοκληρωμένα σετ μπορούν να αποκτήσουν σημαντική συλλεκτική αξία.

Εμαγιέ κατσαρόλες και τηγάνια

Ειδικά όσα έχουν έντονα χρώματα και χαρακτηριστικό design της δεκαετίας του ’50 και του ’60, δίνουν μια μοναδική διακοσμητική αίσθηση στην κουζίνα, ιδίως αν είναι κρεμασμένα ή τοποθετημένα σε εμφανές σημείο.