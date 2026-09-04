Έχεις δίπλα στην ηλεκτρική κουζίνα αυτές τις πέντε συσκευές; Πρέπει να τις μετακινήσεις και υπάρχει λόγος.

Η κουζίνα είναι από τα βασικά δωμάτια του σπιτιού και περνάμε αρκετές ώρες της ημέρας μας σε αυτή, είτε ετοιμάζεις εκεί τα γεύματά σου, είτε τα απολαμβάνεις. Όμως ο πάγκος της γεμίζει πάρα πολύ εύκολα και συνεχώς μπορεί να έχεις κάποιες συσκευές γύρω από τον χώρο της ηλεκτρικής κουζίνας.

Ωστόσο, οι περισσότεροι κατασκευαστές προτείνουν να υπάρχει περίπου 38 εκατοστά ελεύθερου πάγκου σε κάθε πλευρά, ώστε να μπορείς να μαγειρεύεις χωρίς να σε εμποδίζει τίποτα. Ο επιπλέον χώρος σού επιτρέπει να έχεις τα υλικά σου οργανωμένα και να ακουμπάς κοντά σου τα ζεστά πιάτα, κάνοντας το μαγείρεμα πιο εύκολο και ασφαλές.

Παράλληλα, καλό είναι να μην τοποθετείς μικρές ηλεκτρικές συσκευές ακριβώς δίπλα στην κουζίνα. Οι περισσότερες διαθέτουν ευαίσθητα ηλεκτρικά εξαρτήματα ή καλώδια που μπορεί να υποστούν ζημιά από την υψηλή θερμοκρασία. Υπάρχουν, όμως, και άλλοι λόγοι για τους οποίους πρέπει να κρατάς αυτές τις συσκευές μακριά από τις εστίες.

5 ηλεκτρικές συσκευές που δεν πρέπει ποτέ να βάζεις δίπλα στην κουζίνα

Φρυγανιέρα

Η θερμότητα που εκπέμπει η κουζίνα μπορεί να προκαλέσει ζημιά στα ευαίσθητα εξαρτήματα και τα πλαστικά μέρη της φρυγανιέρας. Ακόμη χειρότερα, μπορεί να φτάσουν στο εσωτερικό της σταγονίδια λίπους. Την επόμενη φορά που θα τη χρησιμοποιήσεις, ο συνδυασμός του καυτού λίπους με τα ψίχουλα που έχουν παραμείνει στο εσωτερικό της μπορεί να προκαλέσει ακόμη και φωτιά. Για αυτόν τον λόγο, είναι προτιμότερο να της βρεις μια θέση μακριά από τις εστίες.

Καφετιέρα και βραστήρας

Μην τοποθετείς ποτέ την καφετιέρα ή τον βραστήρα πολύ κοντά στην κουζίνα. Ακόμη και λίγες σταγόνες νερού μπορούν να πέσουν πάνω σε καυτό λίπος, προκαλώντας πιτσιλιές που ενδέχεται να οδηγήσουν σε εγκαύματα. Μπορείς φυσικά να τηγανίζεις το πρωινό σου μπέικον και ταυτόχρονα να ετοιμάζεις τον καφέ σου, αρκεί η καφετιέρα ή ο βραστήρας να βρίσκονται σε ασφαλή απόσταση από την κουζίνα.

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Φούρνος μικροκυμάτων

Οι φούρνοι μικροκυμάτων συχνά τοποθετούνται πάνω από την κουζίνα, όμως αυτό δεν σημαίνει ότι μια τέτοια συσκευή πρέπει να βρίσκεται ακριβώς δίπλα στις εστίες. Πολλά μοντέλα διαθέτουν πλαστικά εξαρτήματα που μπορεί να λιώσουν ή να καταστραφούν όταν εκτίθενται σε υπερβολικά υψηλές θερμοκρασίες. Αυτό μπορεί τελικά να σημαίνει ότι θα χρειαστεί να αντικαταστήσεις τη συσκευή. Για λόγους ασφαλείας, είναι επίσης σημαντικό να υπάρχει κοντά στον φούρνο μικροκυμάτων ένας ελεύθερος χώρος όπου μπορείς να ακουμπήσεις τα πιάτα και τα σκεύη που είναι πολύ ζεστά για να τα κρατήσεις.

Φριτέζα αέρος

Οι φριτέζες αέρος χρειάζονται περίπου 13-15 εκατοστά ελεύθερου χώρου σε όλες τις πλευρές τους, ώστε να μπορούν να αποβάλλουν σωστά τη θερμότητα και τους υδρατμούς. Δεν θέλεις, επίσης, τα λίπη που δημιουργούνται κατά το μαγείρεμα στην κουζίνα να συσσωρεύονται πάνω ή γύρω από τη συσκευή και να εμποδίζουν την κυκλοφορία του αέρα από τους αεραγωγούς.Αν οι αεραγωγοί μπλοκαριστούν, η φριτέζα αέρος μπορεί να υπερθερμανθεί, δημιουργώντας μια ιδιαίτερα επικίνδυνη κατάσταση.

Μπλέντερ

Όπως συμβαίνει και με κάθε μικρή ηλεκτρική συσκευή, η υψηλή θερμοκρασία από την κουζίνα μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο πλαστικό περίβλημα ή στα κουμπιά του μπλέντερ. Υπάρχει, όμως, και ένας ακόμη σημαντικός λόγος για να το κρατάς μακριά από τις εστίες: δεν είναι ασφαλές να χρησιμοποιείς το μπλέντερ ενώ μαγειρεύεις ακριβώς δίπλα του. Αν το καπάκι δεν έχει κλείσει απόλυτα, τα υγρά μπορεί να πιτσιλίσουν πάνω σε μια καυτή επιφάνεια. Η πιο ασφαλής επιλογή είναι να μεταφέρεις το μπλέντερ σε έναν διαφορετικό πάγκο, μακριά από την κουζίνα.