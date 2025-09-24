Miele Experiences: Από γαστρονομικά workshops μέχρι σινεμά κάτω από τα αστέρια

Φαντάσου κάποιος άλλος να διοργανώνει για σένα την top γαστρονομική εμπειρία με τη συντροφιά που σου ταιριάζει - Tα Miele Experiences είναι ακριβώς αυτό και μας φέρνουν ξανά κοντά

Συμβαίνει ακόμα και στους πιο αισιόδοξους: Επιστρέφοντας από τις καλοκαιρινές διακοπές και μέχρι να αρχίσουν να ξεπροβάλλουν στον ορίζοντα οι μέρες πριν τα Χριστούγεννα, θέτουμε ως μοναδική προτεραιότητα το να επιβιώσουμε. Και πράγματι, μετά τον επαναπατρισμό στο γραφείο, το σπιτικό φαγητό, τα μοναχικά απογεύματα με μουσική στο σαλόνι, μια ταινία στον καναπέ είναι τα μόνα που μας ξεκουράζουν.

Σταδιακά όμως μας καταλαμβάνει η ανάγκη να βγούμε και πάλι έξω, να ρουφήξουμε τις νέες εμπειρίες σαν το καλό κρασί, να συζητήσουμε για όλα όσα μας ενώνουν υπό το φως των αστεριών ή υπό το άκουσμα ενός ποιοτικού δίσκου βινυλίου. Τότε έρχεται η Miele με τα Miele Experiences.

Κυρίαρχος ρόλος της Miele μέχρι σήμερα, είναι να εξοπλίζει την κουζίνα και το νοικοκυριό μας με όλα τα απαραίτητα για μια άνετη και γευστική καθημερινότητα. Τη φετινή σεζόν ωστόσο, το αξιόπιστο brand μας παίρνει από το χέρι και μας ξεναγεί σε έναν κόσμο πέρα από τα όρια της φωλιά μας, αλλά εξίσου cozy και χαλαρωτικό.

H Miele μας προσκαλεί σε μια σειρά από ξεχωριστές δράσεις με πρωταγωνιστές τη γεύση, την εικόνα και τον ήχο. Ένα πρόγραμμα γεμάτο γαστρονομία, διασκέδαση, ποιοτική μουσική, καλό σινεμά, που υπόσχεται να διεγείρει όλες μας τις αισθήσεις.

Private dinners με καλεσμένους από τον κόσμο της σύγχρονης κουζίνας, workshops για όσους θέλουμε να πειραματιστούμε με πίτσα, burger, κρασί και γλυκά, backyard cinema κάτω από τα αστέρια, με ταινίες εμπνευσμένες από το φαγητό, Friday sessions με βινύλια, κρασί και curated ακροάσεις σε ρυθμούς hi-fi bar: Αυτά και πολλά ακόμη Experiences μας φέρνουν κοντά με ανθρώπους που ξέρουν να απολαμβάνουν και κυρίως να μοιράζονται εμπειρίες που αξίζουν να τις ζει κανείς.

Γιατί δεν είναι μόνο το φαγητό, η μουσική, η ταινία. Είναι το τραπέζι, οι άνθρωποι γύρω από αυτό, οι άγνωστοι που γίνονται παρέα για μια νύχτα. Δεν είναι μόνο το κρασί. Είναι η κίνηση του να σερβίρεις πρώτα τον άλλον, η ιστορία που ακούγεται δίπλα σου ενώ δοκιμάζεις μια νέα γεύση, η αμηχανία που γίνεται κουβέντα, η κουβέντα που γίνεται κοινή εμπειρία.

Τι κι αν μερικές στιγμές δεν έχουν σενάριο; Όταν τους δώσουμε χώρο μπορούν να εξελιχθούν σε ιστορίες από αυτές που χαράσσονται στη μνήμη μας για μια ζωή. Όπως ένα καλό δείπνο, μια μουσική βραδιά, μια προβολή κάτω από τον έναστρο ουρανό. Διαθέτουμε το κέφι αλλά η παρέα δεν ακολουθεί; Θα κάνουμε εκεί φίλους. Έχουμε τη διάθεση να δοκιμάσουμε ολοκαίνουργιες εμπειρίες, αλλά δεν ξέρουμε από που να ξεκινήσουμε; Μας ανοίγουν τα Miele Experiences το μονοπάτι της απόλαυσης.

Γι’ αυτό δημιουργήθηκαν τα Miele Experiences: Για να συναντιόμαστε ξανά γύρω από την αξία της εμπειρίας. Να απολαμβάνουμε γεύσεις, ήχους και εικόνες όπως δεν τα έχουμε ξαναζήσει. Να θυμηθούμε πόσο ωραίο είναι να μοιράζεσαι το φαγητό, τον χρόνο, τη στιγμή, τη βραδιά σου, μια μοναδική φιλία. Και κάθε βραδιά να διαφέρει από την προηγούμενη, με ένα πρόγραμμα που εξελίσσεται σε όλα τα Miele Experience Centers, καθ’ όλη τη διάρκεια της σεζόν.

Tips: Οι εμπειρίες που μας προσφέρουν τα Miele Experiences είναι απεριόριστες, όμως οι θέσεις είναι περιορισμένες. Οπότε, ενημερωνόμαστε για το πρόγραμμα και κλείνουμε έγκαιρα τη θέση μας στο more.com