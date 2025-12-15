BOSS x Steiff: Η νέα luxury συλλογή είναι η επιτομή της εκλεπτυσμένης πολυτέλειας και της cozy αισθητικής

Μπορεί η αίσθηση της αγκαλιάς να μεταφραστεί σε ρούχο; Η νέα συλλογή BOSS x Steiff αποδεικνύει πως όλα είναι δυνατά.

Ο χειμώνας αποκτά νέα υφή και έναν απροσδόκητα τρυφερό χαρακτήρα μέσα από τη νέα γιορτινή cozy winter συλλογή BOSS x Steiff.

Τα δύο brands BOSS και Steiff, συνώνυμα με τη γερμανική δεξιοτεχνία, δημιούργησαν μια capsule συλλογή που ενώνει δύο κόσμους με τον πιο έξυπνο – και εκλεπτυσμένο τρόπο. Από τη μία η εκλεπτυσμένη πολυτέλεια της BOSS και από την άλλη η νοσταλγική γλυκύτητα των θρυλικών teddy bears της Steiff, συνδυάζουν τη διαχρονική γοητεία με το εκλεπτυσμένο στιλ όπως κανένας άλλος.

Οι απαλές αποχρώσεις του κρεμ και του καφέ κυριαρχούν, τυλίγοντας τα παλτό, τα μπουφάν, τα πλεκτά και τα αξεσουάρ με μια λούτρινη υφή που παραπέμπει στην κληρονομιά της Steiff, όμως με ένα απόλυτα premium, fashion-forward twist.



Το signature «κουμπί στο αυτί» μεταμορφώνεται σε λεπτομέρεια - statement, ενώ τα εμβληματικά αξεσουάρ της BOSS, αποκτούν πιο αφράτο, πολυτελές και άκρως χειμερινό χαρακτήρα.

Και φυσικά, καμία συνεργασία με τη Steiff δεν θα ήταν πλήρης χωρίς τα iconic teddy bears. Στη συλλογή βλέπουμε και συλλεκτικά κομμάτια σε κρεμ και καφέ μοχαίρ, αλλά και μια limited edition μαύρη εκδοχή αποκλειστικά για τα μέλη HUGO BOSS XP. Μικρά charms αρκουδάκια ολοκληρώνουν το πιο γλυκό, ντελικάτο αλλά και πολυτελές touch της capsule collection.

Η αισθητική της συλλογής αποθεώνεται και στην BOSS Holiday Campaign 2025, όπου ο Khaby Lame και η Amelia Gray πρωταγωνιστούν σε έναν χρυσαφένιο κόσμο γεμάτο δώρα, φως και cozy glamour, με τον Khalid να αφηγείται τη μαγική ιστορία της καμπάνιας. Παράλληλα, η BOSS φέρνει τη ζεστασιά της συλλογής στα social media μέσα από συνεργασίες με AI καλλιτέχνες, δημιουργώντας ολόκληρα σύμπαντα γεμάτα teddy-inspired αισθητική καθώς και διαδραστικές εμπειρίες που επιτρέπουν στο κοινό να «φορέσει» ψηφιακά τις νέες δημιουργίες.

Από τα flagship stores μέχρι τα pop-up σημεία, οι βιτρίνες της BOSS μετατρέπονται σε μικρές cozy σκηνές με λούτρινες υφές, λεπτομέρειες Steiff και μια αίσθηση πολυτέλειας που μπορείς σχεδόν να αγγίξεις.

Η BOSS x Steiff δεν είναι απλώς μια capsule collection αλλά μια πρόσκληση να ζήσουμε τη μαγεία του χειμώνα και της εορταστικής περιόδου πιο... cozy, πιο στιλάτα και σίγουρα πιο συναισθηματικά.

@Photo credits: Cashmere tracksuit bottoms with cuffed hems @Photo credits: Padded gilet in virgin wool and cashmere @Photo credits: Padded coat in virgin wool and cashmere @Photo credits: T-shirt in soft cotton @Photo credits: Tapered-fit trousers in stretch twill @Photo credits: Melange-cashmere cardigan with belt



Οι συλλογές της BOSS στα καταστήματα:

Κολωνάκι, Αμερικής 19 – Τ.: 210 33 89 080

Γλυφάδα, Λαζαράκη 20 – Τ.: 210 89 86 378

Κηφισιά, Κολοκοτρώνη 8 – Τ.: 210 80 17 879