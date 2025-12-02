IUMAN CHRISTMAS COLLECTION 2025

ΜΙΑ ΤΟΛΜΗΡΗ, ΚΟΜΨΗ ΚΑΙ ΑΠΡΟΣΔΟΚΗΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ

Με την άφιξη της εορταστικής περιόδου και της μαγείας των Χριστουγέννων, το IUMAN επιβεβαιώνει για ακόμα μία φορά τον ρόλο του ως βασικού πρωταγωνιστή, παρουσιάζοντας μία ζωντανή, σύγχρονη συλλογή που συνδυάζει τη ζεστασιά των ποιοτικών υφασμάτων με τον πρωτότυπο, παιχνιδιάρικο χαρακτήρα που πάντα χαρακτήριζε το Brand. Κάθε κομμάτι διηγείται μία ιστορία, σχεδιασμένη για εσάς που θέλετε να ζήσετε τα Χριστούγεννα με προσωπικότητα και ελαφρότητα.

Η σειρά εσωρούχων και πιτζαμών ζωντανεύει μέσα από σχέδια που αγαπούν τόσο οι ενήλικες όσο και τα παιδιά: στρατιωτάκια, αρκουδάκια, marzipan, tartan, ξωτικά καθώς και special συνεργασίες με τη Disney και τον Grinch, οι οποίες φέτος ανανεώνουν και πάλι τα matching looks πατέρα και γιου, κάνοντας κάθε εορταστική στιγμή πραγματικά αξέχαστη.

Τα Funny Boxers επιστρέφουν, με τρισδιάστατα μοτίβα και παιχνιδιάρικες λεπτομέρειες σχεδιασμένες για να εκπλήσσουν και να διασκεδάζουν: γιατί ακόμη και τα εσώρουχα μπορούν να αιχμαλωτίσουν τη μαγεία των γιορτών, μετατρέποντας κάθε κομμάτι σε ένα μικρό δώρο για να το μοιραστείτε με τα αγαπημένα σας πρόσωπα.

Τα πλεκτά, από κλασικά πουλόβερ με θεματικά σχέδια έως νέες υφές, συνδυάζουν άνεση και στυλ. Τα κομμάτια αυτά αποτελούν τους ιδανικούς συντρόφους για τις πιο κρύες μέρες, ιδανικά για χαλάρωση στο σπίτι ή για να προσθέσετε μια πινελιά casual κομψότητας στις καθημερινές σας εμφανίσεις. Η παλέτα χρωμάτων επικεντρώνεται σε ζεστούς, παραδοσιακούς τόνους – κόκκινο, μπλε και πράσινο του δάσους – που φέρνουν στο νου τη ζεστή, φιλόξενη ατμόσφαιρα της εορταστικής περιόδου.

Η συλλογή εξερευνά πλούσιες υφές που αγκαλιάζουν: το κόκκινο και πράσινο tartan προσφέρει μία παραδοσιακή κομψότητα που ερμηνεύεται ξανά με μοντέρνα διάθεση:

τα βαριά καρό υφάσματα προσθέτουν δομή και ζεστασιά στα ενδύματα ενώ το teddy ύφασμα αγκαλιάζει το σώμα με απαλότητα, προσφέροντας μία αίσθηση απόλυτης άνεσης. Κάθε υλικό γίνεται μία διακριτική λεπτομέρεια, ικανή να συνδυάσει την αισθητική και την πρακτικότητα.

Κάθε κομμάτι IUMAN σας προσκαλεί να γιορτάσετε τα Χριστούγεννα με ελαφρότητα και πρωτοτυπία, κάνοντας τις γιορτές ακόμα πιο ξεχωριστές, για να τις απολαύσετε μαζί με τα αγαπημένα σας πρόσωπα.

Μη χάσετε το τέλειο δώρο για τον εαυτό σας ή για κάποιον που είναι ξεχωριστός για εσάς: μόνο στο IUMAN.